La star de Deadliest Catch, Nick McGlashan, est décédée ce week-end, et bien que sa cause de décès soit encore indéterminée, le crabe bien-aimé a précédemment déclaré devenir sobre, disant que “tout le monde mérite une seconde chance”. Selon TMZ, la famille de McGlashans a révélé que la star de Deadliest Catch est décédée dimanche à Nashville. Il avait 33 ans au moment de sa mort.

En mai 2017, McGlashan a parlé de sa lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie, en écrivant un essai en deux parties pour Chosen Magazine. “Ma vie est passée très rapidement de badass de la mer de Béring à junkie à part entière. Caché de moi était cette passion que j’avais pour la vie. J’ai pris ma capacité à vivre. J’étais en guerre avec ma dépendance et c’était gagnant”, écrit-il . «Dire que j’étais perdu serait un euphémisme. J’étais brisé et sans âme. Je vivais sans aucun espoir de bonheur. Tout ce que je voulais, c’était rester chargé. Chaque morceau de bonheur dépouillé par une maladie puissante, rusée et déroutante. “

Il a ensuite partagé: «J’avais trois overdoses dans ma dépendance et un alcoolique lourd. Mon auto-toxicomane me tuait et j’avais du mal à mourir. Quand j’ai cessé d’être un toxicomane actif, je buvais un demi-gallon de vodka, tirer deux grammes d’héroïne et un gramme de meth chaque jour. Mon esprit, mon corps et mon esprit étaient tellement malades que j’ai accueilli ma propre mort, j’étais prêt à mourir. Beaucoup de toxicomanes justifient leur drogue de choix. “

Dans son essai de suivi, après avoir révélé son séjour en cure de désintoxication, McGlashan a écrit: «Tout le monde mérite une seconde chance. Nous méritons tous 100 chances. Mon père et ma famille m’ont donné une autre chance. Avec une nouvelle vision et compréhension, j’ai eu mon J’ai de nouveau ma famille aimante; ils m’aiment et j’aime la vie. Je suis reconnaissant d’être propre et heureux avec moi-même et tout ce que j’avais à faire était d’arrêter de consommer de la drogue. C’était aussi simple que ça. a pris le poids du monde que je portais sur mes épaules et l’a transformé en une paire d’ailes. “

À la suite de la mort de McGlashan, Discovery a publié une déclaration via THR, disant: «Notre plus profonde sympathie va aux proches de Nick pendant cette période difficile. Nick venait d’une longue lignée de crabiers et était connu pour sa grande profondeur de connaissances. Il avait également un sens de l’humour aiguisé même dans les conditions les plus difficiles. Il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu. “