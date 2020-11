Au fur et à mesure que les propositions pour un deuxième contrôle de relance commencent à prendre forme, les règles d’éligibilité font de même. Les Américains attendent depuis mai que le Congrès américain conclue un accord pour un nouveau plan de relance économique, et beaucoup de choses ont changé depuis. Avec différentes propositions venant et sortant de la table, les règles pour recevoir un autre paiement direct pourraient changer considérablement avant qu’un autre paiement ne soit approuvé.

Les Américains ont été continuellement surpris par le manque de progrès des législateurs sur un deuxième projet de loi de relance au cours des six derniers mois – du refus du Sénat américain d’examiner la question pendant deux mois au refus de la Chambre des représentants de compartimenter la législation. À présent, avec la fin de l’élection présidentielle de 2020, certains ont renouvelé l’espoir qu’un soulagement supplémentaire est en route, mais la forme que le soulagement pourrait prendre n’est plus claire que jamais. Les démocrates poussent toujours une version révisée de leur loi HEROES, tandis que les républicains du Sénat s’en tiennent à leur loi HEALS, tout en vantant également des «projets de loi minces» plus petits.

Le projet de loi de la Chambre coûte environ 2,2 billions de dollars au total – le même que la loi CARES en mars – et comprend bon nombre des mêmes programmes. La loi HEALS n’a pas changé depuis juillet, avec un plafond strict de 1000 milliards de dollars et des coupes majeures dans des programmes tels que l’augmentation du chômage, les mesures de sécurité contre les coronavirus et le financement des écoles.

Il y a aussi des propositions de la Maison Blanche qui chevauchent souvent les idées de ces deux législatures, bien que certains doutent maintenant que le président Donald Trump passera quelque chose d’important depuis qu’il a perdu les élections. Que ce soit Trump ou le président élu Joe Biden qui négocie le prochain plan de relance pourrait être un facteur important dans l’apparence de tout cela.

Quelque part dans ces plans et les diverses combinaisons qui peuvent être faites entre eux se trouve le plan de relance dont les Américains ont besoin. Pour l’instant, voici une ventilation des différentes règles d’éligibilité dans chaque proposition et comment elles pourraient avoir un impact sur votre prochain contrôle de relance.

Les “ étrangers non résidents ” et leurs conjoints

Les personnes définies par le gouvernement américain comme des «étrangers non résidents» peuvent ne pas être éligibles à un deuxième contrôle de relance, même si elles se trouvent légalement dans le pays. Cette catégorie est définie comme quelqu’un qui “n’a pas réussi le test de la carte verte ou le test de présence substantielle”, selon un rapport de CNET. En vertu de la loi CARES, un numéro de sécurité sociale était nécessaire pour recevoir un chèque de relance, laissant de nombreux immigrants à l’écart.

Dans le cadre des propositions actuelles, la loi HEROES des démocrates offrirait des chèques de relance aux non-citoyens qui paient des impôts via un numéro d’identification de contribuable, contrairement à la loi HEALS. De plus, la loi HEALS menace de commettre la même erreur que la loi CARES avec les conjoints de non-citoyens – les rendant inéligibles aux chèques de relance s’ils déposent des impôts conjointement.

Personnes qui doivent une pension alimentaire pour enfants

En vertu de la loi CARES, la pension alimentaire pour enfants était le seul type de dette qui pouvait être recouvrée à partir d’un chèque de relance, et en vertu de la loi républicaine HEALS, cette règle serait maintenue. Cependant, la loi sur les héros des démocrates empêcherait les agents de recouvrement de demander des vérifications de relance, même pour les pensions alimentaires pour enfants tardifs, de sorte qu’elle pourrait favoriser les parents divorcés de cette manière.

Personnes incarcérées

Il n’y avait pas de langage spécifique sur les personnes incarcérées dans la loi CARES, de sorte que l’IRS a d’abord supposé qu’ils n’étaient pas admissibles aux contrôles de relance. Cependant, une décision d’un juge fédéral californien a permis aux détenus de demander le premier paiement, donc si les règles ne sont pas modifiées dans le prochain projet de loi, les détenus seront toujours éligibles grâce à ce précédent. L’IRS aurait fait appel de cette décision, espérant que le prochain tour laissera les Américains incarcérés à l’écart.

Jusqu’à présent, il n’est pas clair si la loi HEROES, la loi HEALS, la proposition de l’administration Trump ou la proposition potentielle de l’administration Biden ont un langage différent sur les détenus cette fois-ci. Il se peut que les détenus soient toujours admissibles, mais seulement s’ils savent comment déposer leur paiement.

Les contribuables mineurs

Une autre controverse majeure du chèque de relance de la Loi CARES était que les adolescents âgés de 16 ou 17 ans ne pouvaient pas obtenir leur propre chèque de relance – même s’ils payaient de l’impôt sur le revenu ou d’autres formes d’impôt – mais n’étaient pas non plus éligibles à la prime de 500 $ les dépôts de leurs tuteurs. Cet oubli a été abordé dans certaines des nouvelles propositions, mais pas de la manière souhaitée par certains critiques.

Le Democrats ‘HEROES Act permettrait aux tuteurs de percevoir un bonus de 500 $ pour toute personne de tout âge, y compris les mineurs qui travaillent, et le Republicans’ HEALS Act ferait de même. C’est frustrant pour les adolescents qui travaillent qui veulent un chèque de stimulation de leur propre chef, mais cela pourrait être une consolation pour les familles en difficulté. Pendant ce temps, la dernière proposition de l’administration Trump augmente en fait le montant de 500 $ à 1000 $, bien qu’il n’y ait aucune garantie que cela passera avant la fin de sa présidence.

Jeunes adultes à charge

Il y a un problème similaire pour les jeunes adultes qui sont toujours considérés comme des personnes à charge sur les impôts de leurs tuteurs – souvent parce qu’ils sont étudiants à temps plein ou vivent à la maison. Dans de nombreux cas, ces adultes travaillent à plein temps, paient des impôts sur le revenu, la propriété et d’autres commodités, mais ne peuvent pas percevoir leurs propres chèques de relance parce que leur statut fiscal est dicté par le dépôt de quelqu’un d’autre. Dans ces cas, les nouvelles propositions donneraient une prime de 500 $ ou 1 000 $ à leurs tuteurs tels que définis ci-dessus, mais ne donneraient toujours pas à ces jeunes adultes un chèque de relance.

Contribuables célibataires non éligibles

Enfin, le HEROES Act et le HEALS Act sont tous deux toujours d’accord sur les règles d’éligibilité de base dictées par le revenu annuel brut (AGI) d’un contribuable américain avec un numéro de sécurité sociale. Pour une personne qui produit des déclarations de revenus en tant que célibataire, elle recevrait un chèque de stimulation de 1 200 $ si son AGI est de 75 000 $ par an ou moins. Pour chaque tranche de 100 $ au-dessus de cela, le chèque diminuerait de 5 $ – ainsi, une personne avec un AGI de 75 100 $ recevrait 1 195 $, une personne avec un AGI de 75 200 $ recevrait 1 190 $, et ainsi de suite.

Leur éligibilité se termine entièrement à un AGI de 99 000 $ par an. Toute personne faisant ce montant ou plus en tant que contribuable unique n’est pas admissible à un chèque de relance.

Chefs de ménage non éligibles

Les contribuables qui déclarent en tant que «chef de ménage» sont soumis à des règles similaires avec des seuils de revenu différents à garder à l’esprit. Les chefs de famille ont droit à un chèque de relance de 1 200 $ avec un AGI de 112 500 $ ou moins. Le chèque diminuerait des mêmes incréments décrits ci-dessus jusqu’à un AGI de 146 500 $. Quiconque gagne 146 500 $ ou plus par an ne serait pas du tout admissible à un chèque de relance.

Contribuables conjoints non admissibles

Enfin, les couples qui déclarent des impôts conjointement sont soumis aux mêmes règles d’éligibilité que les contribuables célibataires, mais avec des seuils doublés. Ainsi, un couple avec un AGI combiné de 150 000 $ ou moins recevrait un chèque de relance de 2 400 $, et il diminuerait progressivement à partir de là. Les déclarants conjoints avec un AGI de 198 000 $ par an ou plus ne seraient pas du tout admissibles à un chèque de relance.

