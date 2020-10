Tout n’est pas exercice, Barbara de Regil a exprimé ses sentiments dans les réseaux | INSTAGRAM

Comme d’habitude, chaque matin depuis le début de l’isolement social en raison de la contingence actuelle, Bárbara de Regil est restée à l’écart avec ses followers partageant ses routines d’exercices depuis son compte Instagram officiel, avec la meilleure ambiance possible.

Invitant tout le monde à mettre de côté le “je ne peux pas” dans leur vie, elle était très heureuse de partager son succès Routine d’exercice à la maison, afin que les téléspectateurs puissent être en bonne santé et se sentir mieux dans leur corps.

«Aujourd’hui, je décide d’être plus heureux, aujourd’hui je décide de m’aimer», a poursuivi de Regil en donnant son message plein de positivisme à ses admirateurs qui, jour après jour, sont restés à l’écart, exécutant leurs routines respectives et créant des divertissements.

Encourager les gens à se sentir mieux avec eux-mêmes, essayer de faire ressortir toute cette force que tout le monde porte à l’intérieur, est le message principal que Barbara a dû donner à ses fans aujourd’hui, avant de commencer l’entraînement susmentionné, qui a duré au total 40 minutes.

La vidéo est accompagnée d’exercices de toutes sortes, tels que cardiovasculaire, de haute intensité et de force, qui mettent en valeur les muscles marqués de l’actrice et de sa compagne toujours fidèle, sa fille Mar.

«Je partage ces formations parce que j’aime savoir que je peux les motiver un peu plus», a déclaré Barbara, juste avant de commencer.

Enfin l’entraînement commence, avec son échauffement respectif clairement, cette fois l’actrice a décidé de commencer à faire quelques squats pour que les muscles de ses jambes soient prêts pour la suite.

Plus tard, les sauts de style jogging ont commencé à l’endroit, pour continuer avec les si célèbres planches du corps, renforçant principalement les muscles de l’abdomen.

Poursuivant avec un grand nombre d’exercices pour mettre tout le corps en forme, Bárbara et Mar sont apparus avec des bandes de résistance, pour souligner le pouvoir de l’entraînement au niveau des jambes et des fesses.

Il convient de noter que récemment, la célèbre femme a fait quelques aveux à partir de ses histoires sur le réseau social bien connu.

Et s’il est bien connu qu’il affiche toujours le sourire et son côté le plus positif et donne même des conseils pour faire face à la crise sanitaire mondiale, il a récemment admis qu’il se sentait également vulnérable, mais est convaincu que tout va bientôt s’améliorer.

C’est à travers une séance de questions-réponses sur son compte qu’il a mis l’accent sur sa façon de faire face à l’adversité aujourd’hui ou sur les commentaires très entendus contre lui.

La réponse qu’il a donnée à l’un de ses fidèles followers a choqué tous les téléspectateurs: “Je ne passe pas vraiment le meilleur moment, mais je suis convaincu que tout sera résolu pour mon bien”, a-t-il répondu avec force à l’intérêt de l’un de ses followers .

Il convient de mentionner que Bárbara de Regil n’a pas donné plus de détails sur l’origine de sa réponse, on ne sait donc pas pourquoi elle traverse une période difficile dans sa vie.

Ce qu’elle a fait remarquer, c’est qu’elle manque de se rendre dans les hôpitaux pour soutenir les patients atteints d’une maladie grave: “Quand j’ai réalisé que s’habiller comme Rosario a changé l’énergie des êtres humains qui traversent des moments difficiles, je suis devenue accro à donner des moments” .

Bien qu’il y ait aussi ceux qui prétendent ne pas soutenir l’attitude du célèbre, car malgré la manifestation de «bonnes vibrations», en réalité, il semble qu’il le fasse de manière hypocrite, ainsi que, de nombreux personnages, les professionnels de la santé ont fait valoir que Cette femme représente un danger pour les personnes qui ne sont pas conscientes de ces problèmes.