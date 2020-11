Nous sommes à court de 2020 et, en plus de préparer une saison des fêtes assez particulière, nous attendons les premières que les différentes plateformes nous proposeront. À ce stade, un nouveau candidat a rejoint la guerre du streaming en Amérique latine. Et est-ce que Disney Plus a finalement commencé ses opérations le 17 novembre. Mais alors que les premiers rapports de son succès sur ce territoire arrivent, il est temps de revoir ce que HBO Mexico aura pour ce décembre 2020.

Nous savons bien que HBO est une plate-forme qui s’est toujours distinguée en réalisant des séries de haute qualité, ainsi qu’un catalogue de titres sous licence avec de grandes sorties. Au cours du dernier mois de 2020, ce ne sera pas l’exception. Un exemple est que nous pouvons profiter Petite femme, la nouvelle adaptation de Greta Gerwig nominée pour six Oscars et lauréate d’un (meilleur costume). Nous aurons également des documentaires intéressants et les derniers épisodes de la deuxième saison de l’un de ses grands paris: His Dark Materials, l’adaptation télévisée de la saga Philip Pullman.

Alors, ajustez votre horaire: Voici les premières que HBO Mexico aura au cours du mois de décembre 2020.

Séries

Dis-moi qui je suis – 6 décembre

Il s’agit d’une nouvelle série espagnole originale de Movistar + qui sera diffusée sur HBO. Il s’agit d’une adaptation télévisée du roman homonyme de Julia Navarro. Avec l’essor et la qualité des séries espagnoles, sur cette plateforme et sur d’autres, il convient de prêter attention à sa première.

Documentaires

Le mystère de DB Cooper – 1er décembre

Réalisée par le cinéaste nominé aux Emmy Awards, John Dower, cette série documentaire offre l’occasion de se rencontrer et de plonger dans la légende de DB Cooper. Une affaire qui n’a toujours pas été résolue par les autorités américaines dans laquelle un homme a détourné un avion Boeing 727 à destination de Seattle le 24 novembre 1971. Le voleur a reçu une rançon de 200 000 $ et peu après parachuté de l’avion. . Il s’agit d’un documentaire original de HBO.

Baby God – 8 décembre

Le documentaire Baby God présente des recherches obsédantes sur le travail du tristement célèbre spécialiste de la fertilité du Nevada, le Dr Quincy Fortier, un homme qui a trompé d’innombrables femmes qui avaient du mal à concevoir en utilisant leur propre sperme, à leur insu ou sans leur consentement, pour les mettre enceintes.

Serpent d’Alabama – 15 décembre

Ce documentaire intéressant raconte un cas survenu en octobre 1991, dans lequel Glenn Summerford, un ministre de l’église de la Pentecôte, a été accusé d’avoir tenté de tuer sa femme avec un serpent à sonnette. L’enquête a ouvert la porte pour connaître une série d’événements impliquant la religion, la tradition et les meurtres.

L’art du meurtre politique – 16 décembre

Documentaire produit par George Clooney et Grant Heslov basé sur le livre homonyme de Francisco Goldman. L’histoire parle du meurtre de l’évêque et activiste Juan Gerardi en 1998. Une affaire qui a surpris la société guatémaltèque et qui a ébranlé le système judiciaire et politique de l’époque.

Série sur HBO qui diffusera leurs derniers épisodes

Murder on Middle Beach – dernier épisode 6 décembre Foodie Love – dernier épisode 18 décembre Euphoria – dernier épisode 6 décembre

Films

Chats – 5 décembre Little Women – 19 décembre Bad Boys Forever – 12 décembre

L’article Tout nouveau qui arrive à HBO Mexico en décembre 2020 a été publié dans Hipertextual.