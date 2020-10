Dans la grande majorité des mois de cette année 2020 complexe, les plateformes de streaming ont été nos grands alliés pour faire face à l’emprisonnement. HBO México au cours du mois d’octobre a créé plusieurs séries surprenantes qui continueront à lancer des épisodes en novembre. Comme l’espagnol, Patrie, The Undoing, la série mettant en vedette Nicole Kidman et Hugh Grant, ainsi que le dernier du célèbre Luca Guadagnino: We Are Who We Are.

En plus de ces épisodes tant attendus, la plateforme lancera également le nouvel opus de l’un de ses grands paris: His Dark Materials. La série basée sur la saga du même nom de Phillip Pullman. Des documentaires et des titres sous licence rejoignent également le catalogue de HBO Mexico en novembre.

Alors, ajustez votre emploi du temps, ce sont les premières de HBO Mexico pour novembre 2020.

Séries

Ses matériaux sombres – Saison 2 – 16 novembre

La nouvelle saison de His Dark Materials arrivera bientôt sur HBO. Il s’agit d’une série fantastique de haute qualité, même si elle prend ses licences et cultive des points de vue disparates du public et des fans de Pullman. Il sortira le 16 novembre.

Industrie – première – 9 novembre

Un drame qui se déroule dans la crise intense de 2008 créée par Mickey Down et Konrad Kay. Il suit l’histoire d’un groupe de jeunes à la recherche d’un poste professionnel dans l’une des principales banques d’investissement de Londres. Il sortira le 9 novembre.

Foodie Love – Première – 6 novembre

Une saison de 8 épisodes qui suit un couple qui se rencontre via une application de rencontres gourmande. Ils entament une relation, un voyage gastronomique et romantique mais bientôt leur passé commence à encaisser les factures. Première le 6 novembre.

Documentaires HBO Mexique de novembre 2020

Console Wars – 3 novembre

Tout comme nous vivons aujourd’hui la guerre dite du streaming, dans les années quatre-vingt et au-delà, une autre guerre a été menée: celle des consoles. Il est vrai qu’ils continuent et qu’à partir de ce moment-là, il y a une grande étendue d’événements historiques, mais ce nouveau documentaire nous parlera de ces premières batailles qui ont changé à jamais l’histoire humaine.

Siembra, Luis – 10 novembre

Après le succès surprenant de Lin-Manuel Miranda à Hamilton, vient ce documentaire centré sur Luis Miranda, Sr. Ce film parle de son pays natal, Porto Rico, à travers les yeux des deux. Leurs rêves et leur relation étroite et complexe dans un pays comme les États-Unis.

Meurtre à Middle Beach – 15 novembre

Les documentaires sur de vrais crimes continuent d’avoir un public croissant. C’est pourquoi la première de nouveaux titres du genre se poursuit. Dans ce cas, il y a une docuserie en 4 épisodes où est suivie l’enquête qu’un jeune homme mène sur le meurtre de sa mère. Première le 15 novembre.

Films

Harry Potter – Complete Saga – 7 novembre Seeking Justice – 14 novembre 1917-21 novembre The Curse Is Reborn – 28 novembre

Série qui lance son dernier épisode en novembre

Nous sommes qui nous sommes – 2 novembre Patria – 15 novembre The Undoing – 29 novembre

