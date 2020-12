Alors que nous souhaitons un bon débarras pour 2020 après ce qui semblait être une longue année, Netflix prévoit de supprimer une longue liste de titres de la plate-forme de streaming en janvier. Pour vous assurer que vos émissions et films préférés restent un peu plus longtemps pour que vous puissiez vous gaver à l’ère de la distanciation sociale, gardez un œil sur cette liste de contenu Netflix quittant la plate-forme en janvier 2021. Avec les guerres de streaming en plein effet, un certain nombre de classiques seront supprimés de la plate-forme ce mois-ci, alors assurez-vous de visionner un ou deux titres de la liste ci-dessous qui obtiennent la hache.

Après avoir vu ce qu’il y a sur le billot, consultez la liste complète des dizaines de nouveaux films et émissions de télévision supplémentaires destinés à Netflix pour la nouvelle année.

QUITTER 1/1 – 1/24

Départ 1/1/20:

Bloodsport (1988)

Départ 1/3/20:

QB1: Au-delà des lumières: Saison 2

Départ le 1/4/20:

Mara (2017)

Départ 1/5/20:

Le monstre (2016)

Départ le 07/01/20:

Les Tudors: saisons 1-4

Départ 1/8/20:

Retour de Mary Poppins (2018)

Départ 14/01/20:

Haven: saisons 1-5

Le Maître (2012)

Départ 15/01/20:

Un homme sérieux (2009)

Dallas Buyers Club (2013)

Waco: Série limitée (2018)

Départ 16/01/20:

Friday Night Tykes: Saisons 1-4

Départ 20/01/20:

Cheminée 4K: Cheminée crépitante classique de Cheminée pour votre maison

Cheminée 4K: Bois de bouleau crépitant du foyer pour votre maison

Cheminée pour votre maison: saison

Départ 24/01/20:

Quand appelle le cœur: saisons 1-5

À VENIR 1/26 – 1/31

Départ le 26/01/20:

Nous sommes vos amis (2015)

Départ le 29/01/20:

Homme de l’armée suisse (2016)

Départ 30/01/20:

Le voyage de cent pieds (2014)

Départ 31/01/20:

Une mince ligne entre l’amour et la haine (1996)

Valeurs de la famille Braxton: saisons 1-2

Mort à un enterrement (2010)

Employé du mois (2006)

Pour les filles de couleur (2010)

Malicieux (2018)

M. Deeds (2002)

Ananas Express (2008)

ORIGINAUX NETFLIX BINGE-WORTHY À AJOUTER À VOTRE LISTE:

L’un de vos favoris figure-t-il dans la liste ci-dessus? Ne vous inquiétez pas, il y a encore une tonne d’autres émissions et films Netflix originaux préférés des fans que vous pouvez vous gaver. Découvrez-les ci-dessous.

Le ciel de minuit: George Clooney joue dans The Midnight Sky, un conte post-apocalyptique qui suit un scientifique solitaire dans l’Arctique alors qu’il se précipite pour empêcher Sully (Felicity Jones) et ses collègues astronautes de rentrer chez eux dans une mystérieuse catastrophe mondiale. Clooney dirige l’adaptation du roman acclamé Good Morning, Midnight de Lily Brooks-Dalton, avec David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir et Tiffany Boone.

The Midnight Sky est maintenant disponible en streaming sur Netflix.

‘SELENA: LA SÉRIE’

Avant de devenir la reine de la musique Tejano, Selena Quintanilla était une jeune fille du Texas avec de grands rêves et une voix encore plus grande. Selena: The Series explore son parcours de chanter de petits concerts à devenir l’artiste latine la plus réussie de tous les temps – et les années de travail acharné et de sacrifice que la famille Quintanilla a traversées ensemble.

Selena: La série est maintenant disponible en streaming sur Netflix.

‘SONG EXPLODER’ – VOLUME 2

Basé sur le podcast acclamé du même nom, et de l’hôte Hrishikesh Hirway et du cinéaste oscarisé Morgan Neville, chaque épisode de Song Exploder présente certains des plus grands musiciens du monde alors qu’ils révèlent comment ils ont donné vie à l’une de leurs chansons. La série associe des interviews approfondies, des images d’archives et des enregistrements bruts alors que chaque artiste décompose sa chanson, couche par couche, partageant un aperçu intime de l’inspiration personnelle derrière la musique et les paroles. Les artistes présentés dans le volume 2 incluent Dua Lipa, The Killers, Nine Inch Nails et Natalia Lafourcade.

Le volume 2 de Song Exploder est maintenant disponible en streaming.

‘LE GAMBIT DE LA REINE’

Basé sur le roman de Walter Tevis, le drame de la série limitée Netflix The Queen’s Gambit est une histoire de passage à l’âge adulte qui explore le véritable coût du génie. Abandonnée et confiée à un orphelinat du Kentucky à la fin des années 1950, une jeune Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) découvre un talent étonnant pour les échecs tout en développant une addiction aux tranquillisants fournis par l’Etat comme sédatif pour les enfants. Hantée par ses démons personnels et alimentée par un cocktail de stupéfiants et d’obsession, Beth se transforme en un paria incroyablement talentueux et glamour tout en étant déterminé à conquérir les frontières traditionnelles établies dans le monde dominé par les hommes des échecs de compétition. La série est dirigée et écrite par Scott Frank, deux fois nominé aux Oscars, et produit par Frank, William Horberg et Allan Scott, qui ont également co-créé la série. The Queen’s Gambit met en vedette Anya Taylor-Joy, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling et Bill Camp.

Les sept épisodes de The Queen’s Gambit sont maintenant disponibles en streaming sur Netflix.

‘LA COURONNE’ – SAISON 4

La saison 4 de The Crown est enfin diffusée sur Netflix, après avoir fait ses débuts en novembre. La saison 4 suit, entre autres événements historiques, l’arrivée de Lady Diana Spencer à la maison royale britannique et les hauts et les bas de sa tragique histoire d’amour avec le prince Charles. L’actrice Emma Corrin joue Diana et partage beaucoup de temps à l’écran avec Josh O’Connor dans le rôle de Charles et Emerald Fennell dans le rôle de Camilla Parker Bowles. Olivia Colman est restée la reine Elizabeth II, tout comme Tobias Menzies en tant que prince Philip et Helena Bonham Carter en tant que princesse Margaret. La nouvelle venue Gillian Anderson joue le rôle du premier ministre Margaret Thatcher.

Les saisons 1 à 4 de The Crown sont maintenant disponibles en streaming.

