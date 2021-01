Tout se voit! Noelia captivée par ses charmes en vue | Instagram

L’une des figures représentatives de la musique romantique a été NoeliaDepuis plus de 20 ans, il est tombé amoureux de nous avec ses mélodies et bien qu’il se soit aventuré dans d’autres genres, il a également réussi à devenir encore plus populaire, mais c’est grâce à sa silhouette qu’il a réussi à captiver des millions de personnes, notamment avec son breloques en les montrant en vidéo comme il vient de le faire, où il a réussi à en montrer plus que prévu.

La belle chanteuse d’origine portoricaine est devenue constamment active sur Instagram, chaque jour avec ses nouvelles publications elle parvient à captiver plus d’un internaute, ceci grâce au fait qu’elle connaît très bien le goût de ses admirateurs, “La piel vend” commente que dans certains moment partagé dans une interview.

Au cours des derniers mois Noelia Il s’est constamment consacré à la promotion de sa page sur OnlyFans, si vous pensiez que les publications qu’il fait sur son compte Instagram sont assez révélatrices, vous ne croirez pas ce que vous pouvez voir sur Seulement les fans.

Au cas où vous ne saviez pas sur Instagram, il y a certaines règles que chaque utilisateur doit respecter, parmi lesquelles il y en a une que plusieurs mannequins et célébrités n’ont pas tant aimé puisqu’ils ne sont pas autorisés à les publier et dans le cas de les détecter, ils les censurent, Instagram limite le contenu que vous pouvez partager entre ce que nous trouvons apparaît sans aucun vêtement.

Grâce à OnlyFans, tout le contenu qu’Instagram ne permet pas de publier sur cette page, vous pouvez le faire librement, bien sûr, il est limité par les utilisateurs car il est réservé aux adultes, et pour pouvoir accéder au contenu, vous devez devenir abonné pour le faire il y en a deux Un moyen plus courant que l’autre, vous devez payer des frais mensuels, et le second est que le propriétaire de la page dispose d’un abonnement gratuit, ce que très peu d’utilisateurs ont fait.

Noelia Il partage constamment du contenu avec lequel il parvient à hérisser la peau de ses fans, le tout dans le but de les inviter à rejoindre ses OnlyFans, cette fois il l’a fait à travers une vidéo où il en a laissé plus d’un avec un cœur battant.

Dans sa vidéo, elle apparaît vêtue d’un costume deux pièces, tous deux en blanc, des leggings un peu transparents, ils sont sûrement de sa ligne noelicious où elle vend des vêtements parfaits pour une nuit romantique avec votre partenaire et le meilleur de tous est que vous pouvez trouver toutes les tailles car il a également la taille pluz.

En plus de ses leggings qui se caractérisent par avoir des lèvres peintes à la taille dans tous ses modèles, Noelia porte un haut à manches longues qui couvre à peine ses charmes supérieurs, ce qui est intéressant, c’est qu’elle ne porte rien en dessous. que l’on puisse voir toute sa splendeur sans aucun regret, cela fascine sûrement l’interprète de “Candela” car il attire le regard des internautes.

La belle chanteuse de 41 ans est devenue une femme très populaire sur Internet grâce à ses vidéos audacieuses ainsi qu’à ses photos flirteuses, heureusement, elle a réussi à trouver l’équilibre parfait entre prudence et audace tout en évitant la censure Instagram.

En plus d’être une grande chanteuse, Noelia est aussi une excellente femme d’affaires qui s’est fixé comme objectif d’entrer en bourse à New York, ce sera sûrement atteint car elle est une femme très dévouée dans tous les projets qu’elle entreprend.

Et en parlant de projets, il a également annoncé récemment qu’il sortirait deux nouveaux albums, l’un en anglais, qui joue déjà aux États-Unis et le second sera de la salsa.

