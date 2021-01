Tout sur la dernière saison du monde caché de Sabrina | INSTAGRAM

La série magique de “The Hidden World of Sabrina” est devenue l’un des favoris du public ces deux dernières années, puisque depuis la première de sa première saison en 2018, elle a réussi à conquérir des milliers de personnes en réinventant l’origine et les aventures. de la série emblématique, populaire à la fin des années 90: “Sabrina, la sorcière adolescente”, mais maintenant comme une histoire plutôt sombre avec des touches de terreur, de magie noire et bien sûr de sorcellerie, des détails qui ont fait tomber le public amoureux.

Et, après trois saisons incroyables, Sabrina Il affrontera sa dernière aventure dans laquelle il devra entrer dans le monde des ténèbres et affronter des êtres démoniaques avant que les ténèbres ne consomment Greendale et plus tard le monde entier, il doit donc unir ses forces pour vaincre lesdits êtres pervers, tout comme nous l’avons vu à travers tous les chapitres.

Bien que ce soit votre la saison dernière, “Le monde caché de Sabrina” est l’une des séries les plus attendues par ses fans, de plus, après que la société a mentionné dans un communiqué que la série serait annulée après la fin de la troisième saison, par conséquent, donnez-nous un avis de la Cuarte a été un choc total pour les spectateurs attentifs.

C’est grâce à son style énigmatique que cette intrigue a réussi à se placer entre le goût des amateurs de fiction et le gothique, donc, avant sa première sur Netflix le 31 décembre dernier, certaines images ont circulé qui révèlent une partie de ce qui est à venir dans cette production qui dira adieu à la plateforme de streaming.

Sera huit épisodes ceux qui mettront fin à cette quatrième saison, donc plus d’un attend pour redécouvrir chacun des mystères qui sont sur le point d’être révélés dans cette intrigue à partir de laquelle les images susmentionnées ont été publiées dans lesquelles vous pouvez voir des avancées qui nous croyons assez important.

Et c’est que comme cet épisode avait déjà été annoncé, il apportera diverses réponses autour des personnages de Greendale, le coven doit lutter contre toutes les adversités et créatures impitoyables, ainsi que défier tous les obstacles pour atteindre le véritable amour, en plus, les fidèles abonnés de Netflix, les fans de l’impressionnante série, pourront voir comment les sorcières se battront pour mettre fin au mal.

Il est à noter que cette série est basée sur les bandes dessinées d’Archie Horror, qui correspond à un éditeur américain qui, tout au long de son histoire, a créé des personnages tels que «Archie», «Betty Cooper», «Josie and the Pussycats», entre autres .

Parmi les protagonistes de cette série figurent l’actrice Kiernan Shipka (Sabrina), Chance Perdomo (Ambrose), Ross Lynch (Harvey), Miranda Otto (Zelda), Lucy Davis (Hilda), et le dernier mais non le moindre, bien que ce soit en réalité Ce n’est plus un secret, les tantes de “Sabrina, la sorcière adolescente”: Zelda (Beth Broderick) et Hilda (Caroline Rhea) apparaîtront dans la nouvelle saison en hommage à la première série de la singulière petite sorcière.

Comme fait curieux, nous pouvons vous dire que “The Adolescent Witch” est apparu pour la première fois dans les pages de “Archie Comics” en 1962 et il a été fixé que ce serait un personnage avec une seule apparence.

«Louez Satan! Je suis très reconnaissant à mes collègues de Warner Brothers, Netflix et Archie Productions d’avoir soutenu cette version plus sombre de la plus célèbre sorcière adolescente au monde », a déclaré le créateur de la série Roberto Aguirre-Sacasa dans un communiqué de presse, comme un moyen de merci d’avoir terminé ce projet.