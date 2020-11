Les AMA, qui ont été la scène de l’ensemble double denim de Britney Spears et Justin Timberlake vers 2001, ont attiré certains des plus grands noms de la musique qui, si les coups de scintillement et de paillettes étaient quelque chose à passer, étaient ravis de jouer à se déguiser. encore une fois.

L’exportation britannique Cara Delevingne a apporté l’éclat dans un costume Dolce & Gabbana argenté qu’elle a agrémenté de pompes Christian Louboutin et de bijoux Dior Fine. L’actrice et mannequin a également secoué un fard à paupières rose très haute tension et une lèvre orange parce que, eh bien, pourquoi pas?

Cara Delevingne dans un smoking inspiré du papier d’aluminium par Dolce & Gabbana

Le plus est le mémo de maquillage a également été reçu par son compatriote londonien Dua Lipa, qui a défendu une mini éblouie ornée d’étoiles de mer de la récente collection printemps 2021 de Versace, qu’elle a affrontée avec un fard à paupières bleu glacial oh-so-noughties, pour sa performance qui était rayonné du Royal Albert Hall.

Et puis il y avait Jennifer Lopez arborant un haut court Balmain argenté avec une jupe fendue sur le côté assortie pour le tapis rouge avant de se changer en une combinaison en maille et en velours LaQuan Smith pour interpréter la nouvelle chanson “ Marry Me ” avec la star colombienne Maluma.

Megan Thee Stallion a reçu le prix portant une mini couleur citron vert

La rappeuse Megan Thee Stallion a fait ses débuts aux AMA hier soir avec une performance du nouveau morceau «Body» dans un body noir transparent résistant aux twerk. Plus tard dans la soirée, elle a accepté un prix pour la chanson à succès “ WAP ” portant un mini citron vert zingy avec des ourlets incrustés de diamants et des poings américains “ F ** k You ” peu amicaux.

Mais tout le monde n’a pas fait monter la barre pour ce qui était sans doute le dernier hourra avant de sortir les ceintures élastiques et le vin chaud. Taylor Swift, qui a remporté le prix de l’artiste de l’année, est apparue via un lien vidéo dans un pull à col roulé noir en révélant qu’elle acceptait le prix du studio où elle réenregistre ses cinq premiers albums, que Scooter Braun a remporté de manière controversée. propriété de l’année dernière. Dans une veine tout aussi discrète, Katy Perry, apparaissant pour la première fois depuis la naissance de sa fille Daisy, portait un débardeur blanc simple avec un jean bleu délavé et une veste en jean assortie.

Justin Bieber dans un shacket à carreaux et un jean baggy

The Weeknd a canalisé son alter ego du récent album After Hours avec des bandages sur le visage et deux yeux noirs (à peu près ce que nous ressentons après cette année aussi) tandis que Justin Bieber et Shawn Mendes ont fait leurs débuts sur scène ensemble pour interpréter leur nouvelle chanson ‘Monster ‘, avec les Biebs optant pour son habituel jean trois tailles trop grand et un shacket vichy à la Cottagecore.

