L’actrice et présentatrice mexicaine Geraldine Bazan a partagé une audacieuse La photographie dans lequel elle a montré sa silhouette sinueuse tout en posant dans un maillot de bain deux pièces noir dans un jacuzzi.

Géraldine Bazan à 37 ans a prouvé qu’elle avait l’un des meilleurs corps du show business et n’hésite pas à le montrer.

Grâce à son compte Instagram officiel où l’actrice a publié une photo s3xy dans laquelle elle a montré sa silhouette exquise et posant avec un petit maillot de bain coloré noir Géraldine a capturé sa beauté.

Il n’est pas surprenant que Geraldine Bazán captive avec sa silhouette portant des b1kini, puisque la célèbre adore utiliser ce vêtement et montrer son corps athlétique, qu’elle entretient grâce à l’exercice et à une très bonne alimentation.

L’été est fini… », a écrit l’actrice dans la publication.

À ce jour, la publication compte près de 100000 likes de la part de ses abonnés qui la considèrent comme l’une des plus belles célébrités car elle a un ventre marqué et une taille minuscule.

Heeeeerrrrrmaaaaanaaaaaa! “,” Quel barbare “,” Une poupée “,” Cette petite ceinture “,” plus belle qu’une rose “,” Belle reine, belle que Dieu vous bénisse “,” Si vous vous calmez avec la belle “,” Vous passez belle “étaient quelques-uns des commentaires.

Il ne fait aucun doute qu’actuellement, Géraldine est devenue l’une des actrices préférées sur Instagram, car en plus de partager sa facette d’actrice ainsi que ses projets de travail, elle aime montrer à quel point elle s’amuse avec ses filles Elissa et Miranda, qui aussi ils sont très aimés de leurs adeptes.

D’un autre côté, la séparation de Geraldine Bazán et Gabriel Soto a été l’une des plus controversées du monde du divertissement, car ils étaient considérés comme l’un des couples les plus stables et les plus aimés, en plus d’avoir une belle famille à côté de leurs deux filles, Elsa Marie et Alexa Miranda.

En fait, c’est en 2017 que la relation a commencé à s’effondrer, ceci après de fortes rumeurs selon lesquelles Gabriel était le père de Matías, le fils de Marjorie de Sousa, mais cela a été exclu après la tenue année 2018, un test ADN confirmant que Julián Gil est le père de l’enfant.

Mais malheureusement, la relation entre Gabriel Soto et Garaldine Bazán a pris fin et à ce moment-là, le couple a continué, mais les problèmes ont commencé quand Irina Baeva est arrivée.

Rosalba Geraldine Bazán Ortiz a commencé sa carrière en 1988 en tant que mannequin avec le profil latin international pour les enfants sur les podiums, les photos et les publicités, en 1989 à la télévision et les unités, jouant des personnages pour enfants dans les feuilletons Televisa tels que “Cœur sauvage”; dans des programmes pour enfants tels que 2El club de Gaby “de Pedro Damián,” Tatiana’s space “de Gabriel Vázquez Bulman,” Club Fanta Amigos “,” Ce que les enfants pensent “,” Cerezo Rojo “et” XETU Remix “de Reinaldo López et Carla Estrada et joue comme “Le secret de Guitti” et “Anita la Huerfanita”.

Elle a commencé sa carrière internationale dans la ville de Miami en 2004 lorsqu’elle a été embauchée par Venevisión Internacional et Fonovideo pour enregistrer la telenovela “Soñar no cost nada” à Miami.

Il ne fait aucun doute que Géraldine est assez active sur ses réseaux sociaux et que ses followers sur Instagram sont autour de quatre millions et demi, et de jour en jour ils augmentent, car sa beauté est inexplicable et incomparable, presque comme le vin dont il n’y a pas doute.

