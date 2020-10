Tigresse, Kylie Jenner lance sa nouvelle ligne de maquillage | INSTAGRAM

La belle mannequin et maintenant femme d’affaires, Kylie Jenner, a montré son grand talent pour le marketing, alors cette fois elle a pris des photos dans lesquelles elle ressemble à un vrai tigre pour promouvoir le lancement de sa nouvelle ligne de cosmétiques.

Il y avait deux photographies placées dans une publication sur son Instagram officiel, qui annonçait l’arrivée de la nouvelle ligne de maquillage pour Cosmétiques Kylie, dans lequel le modèle promet que ce sera le meilleur lancement à ce jour dans toute son industrie.

La publication a rapidement dépassé 7 millions de likes et vous pouvez imaginer pourquoi, car Kylie Jenner y a l’air super sauvage, en utilisant des bas à imprimé léopard, ainsi que tout un ensemble d’articles et l’ensemble avec cet imprimé, qui est de retour pour faire la mode de ce 2020 et peut-être 2021.

Cela pourrait aussi vous intéresser: On le voit ci-dessous, Kylie Jenner apparaît avec Travis Scott dans une jolie tenue

C’est donc cette année que les empreintes animales sont revenues pour être placées à nouveau comme la tendance, cependant, à la recherche maintenant d’être synthétique pour prendre soin de l’environnement, car comme nous le savons les années précédentes, la peau de ces créatures en est venue à être utilisée pour ce qu’elles provoquaient un de grands dommages à la nature et même de les mettre en danger d’extinction.

Kylie Jenner est une amie de la nature alors elle précise que ses produits sont exempts de maltraitance animale et cherchent toujours à être de la meilleure qualité possible, donc son maquillage sera sûrement incroyable et qu’ils accompagneront les stars du divertissement.

Il nous a montré la haute qualité de ses surligneurs et ombres, qu’il a appliqués sur son bras pour montrer qu’en un seul passage ils marquent assez bien et qu’ils ont une excellente puissance, pour cette raison, ils pourraient être l’un des meilleurs maquillages du marché.

Kylie a également essayé des rouges à lèvres très jolis, certains très brillants et aqueux, ayant un aspect brillant parfait, qui dureront sûrement longtemps sur vos lèvres au cas où vous les auriez.

La ligne sera lancée très prochainement, c’est donc avec ces mots qu’il a exprimé sa grande émotion: «Un peu sauvage, ma nouvelle collection Kylie Cosmetics est lancée le 26! J’ai attendu trop longtemps ce moment. Je suis tellement excité qu’il soit enfin là! Restez à l’écoute plus tard aujourd’hui sur mes histoires pour REVELATION! »A écrit le jeune mondain.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Après avoir dit cela à ses fans, ils étaient très excités et lui ont parlé de tout l’amour qu’ils ont pour elle et du soutien qu’ils lui apportent ainsi qu’à son entreprise, qui a été placée dans l’une des entreprises les plus vendues au monde.

Jenner a étendu son royaume à d’autres pays comme l’Australie, le Royaume-Uni, etc. car là-bas, elle a aussi de nombreux fans qui cherchent à acheter ses produits et qui aiment beaucoup la suivre.

Quelle est la grande portée de la famille Kardashian-Jenner et bien plus encore de la jeune Kylie Jenner, qui est devenue l’une des stars des médias sociaux avec le plus d’adeptes au monde ainsi que l’une des plus riches et comment ne pas l’être si elle l’a fait toute l’attention et les interactions de la part des internautes.

Pendant ce temps, elle essaie également de nous rapprocher un peu plus de sa vie personnelle, dans ses histoires où elle nous a même montré ses nouveaux ongles, elle est toujours en soins de beauté pour améliorer son apparence afin qu’elle aime vraiment paraître et se sentir bien dans sa peau et bien plus encore avec tout ce qu’il a réalisé ces derniers mois, ce qui, bien que confiné, a généré pas mal de projets.