Toute une tigresse! Manelyk s’exhibe dans un micro maillot de bain | Instagram

La jeune mannequin, femme d’affaires, chanteuse et personnalité Internet Manelyk González a réussi à attirer l’attention de ses followers grâce à une image où elle apparaît exhibant sa silhouette comme un félin en portant un maillot de bain deux pièces qui laisse très peu à l’imagination.

Comme tu le sais bien Crinière Il se caractérise par une silhouette spectaculaire qui n’hésite jamais à la montrer en le portant serré, court ou dans ce cas maillots de bain aussi captivant et révélateur que possible.

Dans quelque chose que ses plus de 10 millions d’abonnés sur Instagram conviennent sans aucun doute, c’est qu’il était chanceux que Manelyk soit entré dans l’émission de télé-réalité MTV, la célèbre Rive d’Acapulco.

Bien qu’au fil des saisons de réalité, nous ayons eu l’occasion de rencontrer d’autres personnages qui ont également été assez frappants, mais sans aucun doute cela a été Crinière qui a pris la couronne à plusieurs reprises, en plus d’être fasciné par la combattre et de la revendiquer comme la reine qu’elle est.

Manelyk Elle est devenue un modèle reconnu et aussi une femme d’affaires avec le passage des saisons d’Acapulco Shore, à chacune de ses apparitions, elle est devenue plus célèbre, elle a atteint un tel point qu’elle est devenue membre d’Aca Shore avec le plus d’adeptes en elle. les réseaux sociaux, dont Celia Lora qui, bien que ne faisant pas partie intégrante de la réalité, a été une clé importante pendant certaines saisons comme La Boss.

Grâce à l’affection et à l’admiration que les fans de Mane ont pour elle, elle retourne elle-même ces sentiments à travers des photographies intéressantes et captivantes, comme l’une des plus récentes où elle profite du soleil au sommet d’un yacht.

La belle Crinière Il a sûrement dédié cette photographie à ses “petits oiseaux”, c’est ainsi qu’il se réfère affectueusement à sa fandom, vêtu d’un maillot de bain avec un imprimé animalier et une combinaison de couleurs blanc et orange. J’ai fini par attirer encore plus l’attention, surtout pour comment il posait.

Alors qu’elle est allongée, ses charmes et ses hanches ressortent un peu à cause de la pose dans laquelle elle est, bien que son corps ne soit pas entièrement montré, il est tout aussi fougueux de la voir “Ponte pa mi …” était la description avec laquelle elle était accompagnée.

À des occasions constantes, Manelyk González, 31 ans, est l’une des personnalités d’Acapulco Shore les plus suivies sur les réseaux sociaux, notamment en raison des controverses dans lesquelles elle a été impliquée tout au long des sept saisons d’Acapulco Shore.

Avec plus d’un millier de publications sur Instagram et ses dix millions de fans, elles surpassent de loin Twitter où elle est sur le point d’atteindre un demi-million d’abonnés, bien que dans l’application Instagram où elle partage généralement plus de publications atr3vid, dans le service de microblogging c’est fait relativement moins.

Profitant de sa popularité sur les réseaux sociaux et la télévision, Mane est devenue une très bonne femme d’affaires puisqu’elle a lancé plusieurs produits à vendre avec lesquels elle s’est plutôt bien débrouillée selon ses propres mots.

Quelque chose qui a beaucoup attiré l’attention dans Mane, c’est que dans une interview, elle a admis être un peu timide, quelque chose avec lequel ses petits oiseaux ne coïncideront sûrement pas, car elle est assez facile à travers la réalité, peut-être que cette habitude ou ce trait de sa personnalité a changé Au fil des années, ainsi que de son caractère dont on peut être sûr, c’est que la seule chose qui n’a pas changé en elle tout au long de ces années est son originalité.

C’est pourquoi ses followers l’adorent, car le simple fait d’être quelqu’un d’original, c’est qu’elle a attiré tant d’attention, en plus de sa relation avec un autre membre de la maison: Jawy, aujourd’hui ils vivent ensemble, ils ont sorti plusieurs chansons et aussi tous deux sont des partenaires commerciaux.

