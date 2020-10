Les Américains attendent de voir si un projet de loi assorti de deuxièmes chèques de relance sera approuvé, et à mesure que chaque semaine passe, les chances semblent diminuer. Pour une grande partie du pays, le coronavirus a causé d’importants problèmes financiers. Des travailleurs et familles aux petites entreprises, le chômage a augmenté et les revenus ont fortement diminué.

Les premiers paiements de relance ont été effectués dans le cadre de la loi CARES Act, qui a été créée pour aider les États-Unis à lutter contre l’instabilité financière pendant la pandémie de coronavirus et la période de quarantaine. La Chambre dirigée par les démocrates a adopté un projet de loi de suivi en mai – la loi HEROES – un projet de loi de 3 billions de dollars qui répondrait aux besoins de nombreux citoyens et entreprises. Le Sénat dirigé par les républicains n’a pas soutenu ce projet de loi, car ils l’ont trouvé trop coûteux. Ils ont rédigé leur propre projet de loi – le HEALS Act – qui, selon les démocrates, ne fournit pas une aide financière suffisante aux Américains. Il n’y a actuellement aucun détail officiel sur ce que les citoyens peuvent attendre d’un nouveau projet de loi à finaliser, mais faites défiler vers le bas pour lire toutes les dernières mises à jour.

La Chambre adopte un projet de loi de redressement modifié

La Chambre des représentants a adopté une version modifiée du projet de loi de secours contre les coronavirus de 2,2 billions de dollars dirigé par les démocrates, la loi HEROES. Ensuite, le projet de loi ira au Sénat contrôlé par les républicains, où ses chances de passer sont minces, car les dirigeants du GOP ont déjà refusé de voter sur la loi HEROES. Ce projet de loi a été adopté à la Chambre en mai, mais les dirigeants républicains ont contesté son prix de 3 billions de dollars.

Rencontre Pelosi et Mnuchin

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi se sont rencontrés et ont parlé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, mais aucun accord n’a été conclu concernant le prochain projet de loi de relance. Selon CNBC, les deux se sont rencontrés pendant une heure le lundi 5 octobre, mais ne sont pas parvenus à un accord.

Trump Coronavirus: retarder la deuxième stimulation?

Le 2 octobre, il a été annoncé que le président Trump avait contracté le COVID-19, pour lequel il a ensuite été hospitalisé. Cela a suscité des spéculations sur l’impact du prochain plan de relance. La possibilité la plus évidente semblait être que cela retarderait le projet de loi, car le président doit l’approuver. Cependant, maintenant que Trump est retourné à la Maison Blanche – où il continue d’être infecté par le virus – le calendrier pourrait ne pas être affecté du tout.

Ordonnance de stimulation emprisonnée

Le 24 septembre, le juge de la Cour de district des États-Unis, Phyllis Hamilton, a rendu une décision à l’Internal Revenue Service et au Département du Trésor pour émettre plus de 100 millions de dollars en paiements de relance CARES Act aux personnes incarcérées. Auparavant, l’IRS avait déclaré que les Américains emprisonnés n’étaient pas éligibles pour recevoir les paiements d’impact économique, mais cela a été annulé. Le gouvernement doit maintenant envoyer les paiements dans les 30 prochains jours, l’IRS et le Trésor ayant 45 jours pour soumettre les documents attestant que les paiements ont été émis.

Survivants de violence conjugale: nouveau paiement

Un collectif bipartite de politiciens a envoyé une lettre au secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et au commissaire de l’IRS Charles Rettig, les exhortant à envoyer de nouveaux chèques aux victimes d’abus dont les chèques de relance ont été pris ou interceptés par leurs agresseurs. Le groupe a cité les rapports de nombreux travailleurs sociaux qui ont rencontré les situations dans leur cas comme preuve. “Le Congrès a adopté la loi bipartite CARES pour remettre rapidement de l’argent entre les mains de nos électeurs les plus vulnérables, et nous ne pouvons pas laisser de côté les survivants de la violence domestique”, ont-ils regroupé des législateurs démocrates et républicains – dirigés par les représentants Jamie Raskin (D-Md. ), Gwen Moore (D-Wis.) Et Brian Fitzpatrick (R-Pa.) – ont écrit.

Prolongation de la date limite IRS

Le délai imparti aux citoyens pour s’inscrire aux vérifications de relance de la loi CARES a été repoussé de cinq semaines. L’IRS a officiellement prolongé la date limite au 21 novembre 2020. Des millions d’Américains n’ont pas demandé les paiements, que l’IRS a tenté d’entrer en contact avec tous les citoyens éligibles depuis des mois. Si vous n’avez pas reçu votre paiement mais pensez être éligible, suivez ce lien IRS pour soumettre vos informations.

Arrêt du gouvernement évité

Jeudi, avant l’annonce de son diagnostic de coronavirus, le président Donald Trump a signé un projet de loi qui permettra au gouvernement américain de continuer à fonctionner jusqu’en décembre. Le Sénat a réussi à adopter un projet de loi sur les dépenses temporaires mercredi – après une courte période de financement – avec un vote de 84 à 10, selon CNBC. Le projet de loi a déjà été approuvé par la Chambre la semaine précédente.

