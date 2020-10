Si déjà faire un film cohérent et ajusté sous tous ses aspects est une réalisation digne d’être saluée, imaginez faire une longue saga cinématographique comme l’univers Marvel, avec le grand nombre de détails qui doivent coïncider dans ses vingt-trois films sortis à ce jour, la grande majorité à la disposition des utilisateurs de Disney Plus. Oui ils ont échoué parfois, bien sûr; pas beaucoup. L’un d’eux, que l’algorithme de Project Insight prédisait que Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) deviendrait le Sorcier Suprême, et un autre, faute de certaines explications sur Quentin Beck (Jake Gyllenhaal).

James Gunn a inclus dans la scène inter-crédité de Thor: The Dark World le cocon (excusez-moi) d’Adam Warlock dans l’une des vitrines de Taneleer Tivan, le collectionneur

Même ainsi, les responsables de la franchise ont admis différentes erreurs. Par exemple, le producteur exécutif Kevin Feige, créateur du MCU, regrette d’avoir décidé teindre les sourcils du dieu du tonnerre (Chris Hemsworth) en blond dans Thor (Kenneth Branagh, 2011). Et cela n’a pas vraiment d’importance, bien sûr. Pas si le réalisateur James Gunn, qui a réalisé la scène intercréditée dans Thor: The Dark World (Alan Taylor, 2013), y a inclus le cocon (avec pardon) d’Adam Warlock, que l’on peut voir dans l’une des vitrines de Taneleer Tivan (Benicio del Toro) lorsqu’on lui a demandé de sauver le joyau de la réalité.

«Pour moi, à l’époque, je faisais juste des choses amusantes à mettre dans le musée du collectionneur. Je ne savais pas que les gens prendraient les œufs de Pâques aussi au sérieux », a-t-il déclaré. Dans l’ensemble, il a plaisanté dans un autre Guardians of the Galaxy, vol. 2 (2017) avec lequel Ayesha (Elizabeth Debicki) avait créé le personnage, futur de l’UCM. Mais sa plus grosse erreur était différente de ce film, pendant Le camée habituel de Stan Lee; cette fois, en tant qu’astronaute qui raconte tous ses camées aux Watchers. Et mentionner celle du livreur FedEx qui remet le paquet de Steve Rogers (Chris Evans) à Tony Stark (Robert Downey Jr.) dans Captain America: Civil War (Joe et Anthony Russo, 2016).

Le problème est que, tandis que Guardians of the Galaxy, vol. 2 se produit en 2014, la confrontation des super-héros est plus tardive. “Je l’ai vissé; Je ne pensais pas. Mais je vais dire que Stan Lee a probablement utilisé le look d’un gars de FedEx plus d’une fois », a plaisanté James Gunn. Et il y a une erreur après la séquence d’ouverture de Spider-Man: Homecoming (Jon Watts, 2017), dans lequel ils nous présentent le méchant du rôle: Adrian Toomes (Michael Keaton), le propriétaire d’une entreprise dont le contrat pour nettoyer les décombres éparpillés à New York après la bataille de Los Avengers (Joss Whedon, 2012).

Nous voyons le Gauntlet Infinity dans le coffre-fort qu’Odin a à Thor, mais Thanos le lui met dans une scène post-crédit de Avengers: l’ère d’Ultron, alors Hela dit que c’est faux dans Thor: Ragnarok

En prologue du premier film avec Peter Parker (Tom Holland), il se déroule quatre ans avant son aventure, mais on lit ce qui suit dans la transition de son timeskip: “Huit ans plus tard”. Et enfin, dans Thor: Ragnarok (Taika Waititi, 2017), ils ont fait de leur mieux pour corriger une erreur majeure du premier Thor et Avengers: l’ère d’Ultron (Whedon, 2015) avec le Gauntlet Infinity, réalisé par Eitri (Peter Dinklage) afin que Thanos (Josh Brolin) puisse utiliser les Infinity Stones à volonté et commettre un génocide universel dans Avengers: Infinity War (Russo Brothers, 2018).

Parce que étonnamment nous voyons le puissant gantelet doré dans le coffre-fort qu’Odin (Anthony Hopkins) a dans les entrailles de son palais à Asgard. Mais, dans une scène post-crédits d’Age of Ultron, le Mad Titan le revêt, donc sa présence dans Thor n’a absolument aucun sens. Et il n’y avait plus de défauts à faire pour Hela (Cate Blanchett), la petite sœur sadique du dieu du tonnerre qui attaque son monde dans Thor: Ragnarok, examinez-le alors qu’il se promène dans le coffre de son père et en disant avec amusement qu’il est plus faux que le Linceul Saint de Turin. Avec quelques mots différents, bien sûr.

