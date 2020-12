Mieux connue pour son rôle d’Alex Dunphy, intrépide et névrotique, dans la sitcom d’ABC Modern Family pendant 11 saisons, l’actrice Ariel Winter est devenue une force parmi les jeunes hollywoodiens. Avec l’aide des médias sociaux et une conscience sociale intelligente à travers le spectre des problèmes des femmes, la jeune femme de 22 ans a également réussi à s’exprimer ouvertement sur un éventail de questions, y compris l’image corporelle – quelque chose sur lequel elle est résolue depuis cinq ans. ans.

Après avoir subi une chirurgie de réduction mammaire en 2015, la Californienne a commencé à parler de confiance et d’amour-propre en partageant des photos stimulantes d’elle-même sur son compte officiel Instagram. Alors que certains pourraient penser que Winter a poussé son mouvement d’amour-propre trop loin – comme sa mère séparée, qui a dit à InTouch qu’elle souhaitait que Winter ne «s’expose pas» – les hommes et les femmes ne peuvent pas se lasser de l’attitude positive de la star de Modern Family , tout en l’encourageant à être elle-même.

“Nous vivons à une époque où tout ce que vous faites est ridiculisé”, a déclaré Winter au magazine Glamour. “Les intimidateurs sur Internet sont horribles. Je pourrais publier une photo où je me sens bien, et 500 personnes commenteront à quel point je suis grosse et que je suis dégoûtant … Je me sentais vraiment mal dans ma peau. Je ne me sentais pas heureux. J’ai juste gardé en disant: “Qu’est-ce que je vais porter? Je n’ai rien à porter à la plage, à la piscine.” “

Être elle-même et porter les meilleurs maillots de bain audacieux sont des objectifs absolus, mais l’hiver est bien plus que cela. En tant que star qui grésille sur et hors de l’écran, nous donnant l’inspiration ultime dont nous avons tous besoin, faites défiler pour voir certains des meilleurs clichés de l’actrice partagés sur son Instagram officiel dont nous ne pouvons pas nous lasser.

‘Je ne t’ai pas vu là-bas …’

Alors que Winter aime le terme de «modèle de rôle», elle ne veut pas trop penser aux pressions qui s’associent au sentiment comme elle l’a mentionné au Festival du film de Tribeca en 2017.

“Les gens mettent trop de pression sur les gens pour qu’ils soient parfaits et pour dépeindre cette image, alors que ce à quoi nous devrions aspirer est d’avoir des modèles qui devraient être eux-mêmes parce que les gens font des erreurs”, a-t-elle déclaré, selon Yahoo! “Ils sont humains, et je pense que c’est vraiment important. C’est ce que je veux être, c’est juste moi.”

prevnext

Une soirée avec boissons

S’ouvrant sur sa décision d’obtenir une réduction mammaire, Winter admet qu’elle en a parlé à plusieurs amis, mais a été «confuse» quand beaucoup ont déclaré qu’elle devrait «garder le secret».

prevnext

Barbe à papa mignon

“J’étais un peu déconcerté par cette question parce que pour moi ce n’était pas quelque chose à cacher. Je ne pense pas que quiconque devrait avoir à cacher quoi que ce soit en général de peur d’être scruté. Je ne voulais rien dire à personne et ensuite un autre million d’histoires [say], ‘Qu’est-il arrivé à Ariel? Elle a l’air si différente », a-t-elle dit à Glamour à propos de sa réduction mammaire.

“Et je pense aussi qu’il y a du bien qui peut venir [telling] mon histoire. C’est quelque chose que j’ai fait pour améliorer ma vie et ma santé, et je pense que cela peut profiter à beaucoup de jeunes filles. Je me suis senti plus heureux avec moi que jamais. “

prevnext

Parler de deux poids deux mesures

“J’ai l’impression que les gens mettent tellement l’accent sur [how revealing my Instagrams are]. Les gars, tout le temps, vont sur leur Instagram et prennent des photos nus avec des guitares devant leurs affaires. Personne ne dit rien », a-t-elle déclaré à Yahoo!« Personne ne s’en soucie. Quand nous essayons d’être libres et de publier ce que nous voulons, c’est comme, regardez cette salope sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas ça. Nous sommes fiers de notre corps. Nous sommes fiers de qui nous sommes. Nous sommes faits comme nous sommes. Pourquoi nous soucions-nous? Si je prends une photo et que je pense que ça a l’air bien – si c’est un peu révélateur, peu importe. “

prevnext

Des siestes de confiance en après-midi

La confiance de Winter a été durement gagnée. Grandir sous les projecteurs à l’âge tendre de 11 ans à l’ère des médias sociaux d’aujourd’hui a forcé le natif de Californie à porter une peau épaisse, car même un pré-adolescent n’était pas à l’abri de la honte corporelle d’étrangers en ligne. Elle dit qu’elle “s’est toujours sentie comme de la merde” sur elle-même avant sa réduction mammaire – elle était de taille 32F. Mais même après l’opération, elle a dit qu’elle se sentait toujours gênée, surtout à côté de sa meilleure amie, qu’elle décrit comme «super grande et maigre».

“Ça s’est un peu amélioré, mais c’est toujours vraiment difficile”, a-t-elle déclaré à Refinery29. “Mais j’ai appris à ne pas m’en soucier autant. Je suis à l’aise dans un maillot de bain, des cicatrices et tout.”

prevnext

Une touche de couleur!

Pendant l’intersaison du tournage de Modern Family, Winter aime changer la couleur de ses cheveux sans jouer le rôle d’Alex Dunphy. En mai, elle a choisi une nuance de rouge audacieuse et vibrante – et a même ajouté des extensions. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que la magnifique couleur rouge l’aide à ressembler à une princesse Disney – en particulier, à une certaine sirène rousse du même nom. L’année dernière, l’actrice a arboré le look rousse pendant trois mois avant de revenir au noir.

La coloriste des cheveux de Winter, Tabitha Dueñas, a déclaré à PEOPLE qu’après que la jeune actrice ait mis fin à Modern Family, elle pourrait enfin changer de look, disant au point de vente qu’il lui avait fallu environ sept heures pour changer de couleur. «Avec la fin à long terme de ‘Modern Family’, Ariel est enfin libre d’avoir la couleur de cheveux qu’elle veut», a déclaré Dueñas. “Elle a dit qu’elle ne voulait jamais revenir au noir.”

prevnext

Résister aux intimidateurs …

Quand il s’agit de tenir tête aux trolls en ligne, Winter est catégorique pour les arrêter. «Je devais vraiment me lever et me faire un devoir de lutter contre les gens qui ne faisaient pas que honte au corps, mais aussi à la salope… en visant des gens qui ne faisaient rien de mal et en faisant des commentaires si nuisibles et angoissants sans aucun but », a-t-elle déclaré au magazine SELF en 2017.

prevnext

Modèle de rôle dans la co-star de ‘Modern Family’ Sofia …

Peut-être que Winter a tiré une partie de sa force et de son énergie positive de la co-star de Modern Family, Sofia Vergara. «J’avais un excellent modèle à Sofia [Vergara] en grandissant, avec elle étant une femme aux courbes qui était super fière de qui elle était et de ce à quoi elle ressemblait », a-t-elle dit à SELF.« Elle pouvait voir que j’avais un peu de mal à gérer mon corps, et c’était toujours en essayant de me donner des conseils, comme: “Voici quelques marques qui conviendraient à notre morphologie” ou “Portez ce que vous voulez et sentez-vous bien dans votre peau.” “

prevnext

Hot-dogs et baguettes

“C’était définitivement un voyage pour moi d’apprendre à accepter mon corps. Je me suis finalement dit: ‘C’est qui je suis”, a déclaré Winter lors de la soirée pré-Emmy d’EW en 2016, selon le magazine SELF. Il n’y a aucun moyen que je change, et je devrais apprendre à aimer et à l’accepter. Et j’ai fait. Cela m’a juste pris un certain temps. “

prevnext

Soyez votre propre patron …

Celui-ci résume pour nous. Apprendre à aimer son corps malgré les critiques des autres peut prendre du temps, tout comme Winter l’a appris au fil des ans, mais lorsque vous le faites, vous pouvez prendre des photos amusantes comme celle-ci. La confiance de Winter transparaît dans tout ce qu’elle fait, mais nous aimons particulièrement quand elle prend le temps de partager ses pensées positives et stimulantes avec les masses. Nous avons besoin de plus d’attitudes comme la sienne dans ce monde.

Prenez-le de Winter elle-même, en 2016 après avoir subi sa chirurgie de réduction mammaire: “Mon opération a fait l’objet de nombreuses critiques de la part de certaines personnes, mais j’en suis plus heureuse. En fin de compte, je pense que tout dépend de ce que vous ressentez – pas ce que les autres pensent! “

Elle a fait écho à ces sentiments, ajoutant: “Si les gens n’aiment pas ça, ne me suivez pas. Si vous êtes tellement offensé, pourquoi le regardez-vous? Ne prenez pas le temps de me haïr. Ne me suivez pas et suivez quelqu’un qui couvre chaque partie de leur corps jusqu’aux orteils. Je m’en fiche. “

prevnext