Good Bones est l’une des séries les plus populaires de HGTV, et les fans ne peuvent pas en avoir assez de leurs deux stars principales, Mina Starsiak Hawk et maman, Karen Laine. Soulignant les rénovations à Indianapolis et dans les environs, la mère-fille s’efforce de démolir les vieilles maisons jusqu’aux colombages pour des propriétés luxueuses et magnifiques, avec une touche unique et fraîche. Mais alors que Laine a techniquement pris sa retraite de l’entreprise qu’elle avait précédemment construite à partir de zéro et partagée avec sa fille, Two Chicks & a Hammer en 2019, elle apparaît toujours fréquemment dans l’émission de rénovation.

Bien que lorsqu’elle ne filme pas, Laine passe du temps avec sa famille. Cette liste comprend son autre significatif, Roger, son partenaire commercial / fille et son fils William Starsiak, entre autres. En tant que personnalité de la télévision de haut niveau, Laine a plusieurs fans et abonnés sur Instagram. Ces personnes aiment voir les mises à jour de sa vie et comment elle passe son temps loin du travail. Les photos montrent qu’elle passe beaucoup de temps avec ses proches, ainsi qu’avec ses animaux de compagnie. Voici quelques-unes des meilleures photos du compte Instagram de Laine.

En tant que résidents d’Indianapolis, Laine et Mina sont de grands fans des Colts de leur ville natale. Ils ont régulièrement assisté à des matchs et ont applaudi certains des plus grands quarts. Ils ont également eu l’honneur unique de lancer la pièce pour ouvrir un match le 18 octobre 2018. Les Colts ont joué les Buffalo Bills et ont remporté une victoire de 37-5. Le quart Andrew Luck a lancé quatre touchés au cours de ce qui serait sa dernière saison avant une surprenante retraite pré-saison en 2019.

La fille Kelsy est la directrice des affaires de District Co. et joue un rôle important dans l’entreprise familiale. Elle passe également du temps avec sa mère lors des événements d’Indianapolis. Un exemple est le Wheeler Mission Drumstick Dash, qui a lieu chaque année en novembre.

“[Kelsy] est notre chef des affaires et elle doit obtenir un crédit mondial pour combien de temps et d’acharnement elle a travaillé parce que bien que Mina soit la patronne, Kelsy est celle qui fait bouger les choses », a déclaré Laine à PopCulture.com en juin 2020.« Travailler avec Kelsy est un délice. Elle a toutes les compétences en relations humaines dans le monde, et elle et moi sommes vraiment douées pour “ C’est des affaires ” [versus] ‘C’est personnel.’ “

Il existe d’innombrables photos de Laine et Starsiak Hawk en raison de leur temps ensemble à tourner Good Bones. Cependant, il y en a certains qui font rire les gens en raison des aspects uniques des situations ou des expressions aléatoires sur leurs visages. Un exemple est tiré de A Very Brady Renovation sur HGTV. La photo montrait Starsiak Hawk tenant ce qui semblait être un hippopotame en PVC tout en semblant très perplexe. Certes, Laine a également mentionné que le contour aurait pu être un rhinocéros.

Laine est une grande fan de son chat domestique. Elle a publié plusieurs photos sur les réseaux sociaux montrant le “gestionnaire de médias sociaux” flou, dont l’une présentait le chat portant un masque sur la tête. En fait, son mari est également un grand fan du chat; il ne veut tout simplement pas admettre ce fait. Elle l’a récemment surpris en train de jouer avec le chat, mais il ne semblait pas très content des preuves photographiques.

Comme l’ont montré des photos sur Instagram, Laine est très proche de sa mère. Elle l’a montré au fil des ans et a expliqué que passer du temps avec elle est plus important que d’assister à certaines fonctions publiques. Lorsque Laine a expliqué sa décision de rendre visite à sa mère au lieu de se rendre au Two Chicks District Co., de nombreuses personnes ont répondu et ont dit qu’elles comprenaient parfaitement et qu’elles auraient fait des choix similaires dans leur propre vie.

Laine a récemment célébré un anniversaire avec son mari. Le couple s’est habillé, a dégusté des boissons raffinées et a célébré leur amour ensemble. Cet anniversaire a clôturé un été au cours duquel ils ont également trouvé le temps d’assister à des spectacles – tout en adhérant à des politiques de distanciation sociale. Ils portaient également des chemises assorties à la meute de loups, apportant un divertissement considérable aux gens du monde entier. Laine a expliqué qu’ils n’avaient pas planifié les tenues; ce n’était qu’une coïncidence mais cela prouvait également qu’elle avait épousé la bonne personne.

Passer du temps chez le médecin peut être ennuyeux, mais Laine a eu une expérience plus agréable récemment. Elle a travaillé avec son fils, William Starsiak, pour faire quelques “ajustements” à ses bras. Pendant qu’elle est restée dans son bureau, Laine a eu le temps de rendre visite à sa petite-fille.

