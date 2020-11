Joanna Gaines et son mari, Chip Gaines, sont parmi les parents célèbres les plus vénérés des médias sociaux et les fans ont un look amusant ces derniers mois de la vie de la famille en raison de la quarantaine ouvrant la voie à des moments très doux aux côtés de leurs enfants. Avec le couple officiellement sorti des projecteurs télévisés après Fixer Upper, ils ne sont certainement pas hors des projecteurs publics.

Les gourous du design de maison ne sont pas seulement célèbres sur Instagram avec Joanna détenant plus de 12,6 millions d’abonnés et Chip environ 4,9 millions, mais la matriarche de la famille Gaines partage également un certain nombre de recettes sur leur chaîne YouTube avec ses enfants faisant plusieurs apparitions.

En cours de route, les fans sont tombés amoureux des personnalités des Gaines et cela inclut leurs enfants. Les Gaines ont cinq enfants avec le plus jeune, un petit garçon nommé Crew, qui a rejoint la famille en 2018. De nombreux fans se connectent juste pour voir comment les Gaines vont gérer une entreprise commerciale tentaculaire ainsi qu’une petite armée d’enfants.

Non seulement ils réussissent – ils excellent. Le clan Gaines est connu pour ses moments familiaux photogéniques, ses projets de bricolage en groupe et d’autres moments familiaux touchants. Leurs enfants font partie intégrante de leur travail et de leur image de marque, car les Gaines montrent comment créer des espaces joyeux et productifs pour les familles. Cela signifie qu’en ligne, les Gaines montrent leur travail dans la pratique. Voici quelques-uns des moments de famille les plus mignons des Gaines et de leurs enfants.