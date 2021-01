Le 23 février, il sera présenté en première sur The CW Superman & Lois, où nous verrons Tyler Hoechlin donner vie au super-héros emblématique de DC. La série créée par Todd Helbing continue avec l’histoire présentée dans Supergirl, mettant en vedette Bitsie Tulloch dans le rôle de Lois, un autre personnage emblématique de l’univers de Superman.

Compte tenu de la longue histoire de Superman dans la fiction, il y a eu différentes adaptations du personnage pour le cinéma et la télévision. Dans Superman & Lois, Tyler Hoechlin jouera un Clark Kent / Superman à un stade adulte de son mariage avec Lois, en plus d’être le père de deux adolescents particuliers et opposés.

Dans les aperçus de Superman & Lois que The CW a présentés, nous avons pu distinguer certains détails de la série et de l’histoire. Mais nous avons également pu identifier certains des clés que nous donne le nouveau costume de Superman. On sait que les costumes sont très importants, tant dans les bandes dessinées que dans les adaptations audiovisuelles. Pour cette raison, nous passons en revue certains de ces messages implicites dans la tenue que Todd Helbing portera dans le prochain spectacle de The CW.

Un costume classique et moderne à la fois

Laura Jean Shannon, en collaboration avec Creative Character Engineering, a développé le nouveau costume de Superman que Todd Helbing portera dans Superman & Lois. À première vue On voit qu’il suit la ligne du dernier costume de super-héros, c’est-à-dire celui utilisé par Henry Cavill. Le créateur a déclaré avoir pris grand soin de l’apparence du costume. Les lignes aérodynamiques, la ceinture et, bien sûr, le bouclier sur la poitrine.

Nous avons demandé à Superman d’enfiler des bottes super inspirées du sport comme “point de départ”. Nous nous sommes concentrés sur un nouveau type de col et de cape pour maximiser les ondulations et les mouvements que nous aimons tous voir dans les livres et les films qui définissent ce personnage depuis des générations. Il a une construction musculaire épurée avec un travail de peinture mis à jour combiné à des lignes de conception dynamiques, et une ceinture blindée sculptée emmène le costume dans une nouvelle direction pour renforcer le nouveau look de Superman dans Superman & Lois.

Le poids d’un symbole

Todd Helbing, protagoniste de Superman & Lois, a déclaré dans une interview que porter le costume de Superman est un défi, car il porte une tradition et un héritage de nombreuses années, qui aussi représente quelque chose d’important pour de nombreuses personnes.

Tout comme ce costume est unique et se distingue de ceux qui l’ont précédé, l’histoire que nous racontons à propos de Clark / Superman à ce stade de sa vie est unique et que nous n’avons jamais vue auparavant. J’apprécie l’opportunité de porter le costume et la responsabilité qui va avec. Mais c’est toujours intéressant quand ils me demandent ce que je ressens à propos de «mon nouveau costume», car j’ai toujours senti que le costume ne m’appartenait pas; C’est l’un de tous ceux qui trouvent un sens dans ce costume, dans le symbole de la poitrine. Il s’avère que c’est moi qui le porte.

L’acteur né en Californie, âgé de 33 ans, a également déclaré que porter le costume de ce super-héros créé par Jerry Siegel et Joe Shuster est une sorte d’honneur dont il faut prendre soin pour sa signification. Voici comment il l’a dit:

Je viens du monde du baseball et d’une lignée d’entraîneurs qui ont toujours prêché que le nom sur le devant du maillot est plus important que celui sur le dos. Parce que lorsque vous portez ce maillot, il ne représente pas seulement vous, mais toute votre équipe et tous ceux qui ont déjà porté ce maillot qui vous a précédé. Donc, quand je mets le costume, c’est ce que cela signifie pour moi. Il représente tout ce que Superman représente et représente depuis près d’un siècle. Et j’espère continuer cette tradition.

‘Superman et Lois’

Le nouveau spectacle Superman sera présenté en première le 23 février sur The CW.

L’article Toutes les significations du nouveau costume de Superman dans «Superman & Lois» a été publié dans Hypertext.