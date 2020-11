Toxique? Photo que Piqué veut peut-être que Shakira supprime | AP

Le chanteur colombien Shakira C’est l’une des plus belles célébrités qui n’hésite pas à montrer sa beauté chaque fois qu’elle le peut, cependant, maintenant il pourrait y avoir quelque chose ou plutôt quelqu’un qui l’en empêche, son mari, le footballeur Gerard Pique.

Et c’est qu’une fois de plus la belle colombienne a laissé ses millions de followers sans voix sur les réseaux sociaux.

Il ne fait aucun doute qu’au fil des ans, le nom de Shakira est devenu de plus en plus important lorsqu’il s’agit de parler de musique latine, car la belle colombienne a une voix spectaculaire.

De même, depuis le début de sa carrière dans les années 90, l’interprète de “Antología” a su parfaitement se réinventer et s’adapter aux nouveaux styles musicaux, se maintenant ainsi dans les premières positions des charts musicaux à travers le monde.

Quant à sa vie personnelle, on a vu à travers ses réseaux sociaux que la belle chanteuse passe le meilleur moment avec son partenaire, le joueur espagnol, Gerard pique et bien sûr avec leurs enfants.

Alors que dans sa vie professionnelle, selon un portail d’actualités de l’émission, l’interprète de “Pies descalzos” travaille sur ce qui sera son prochain job en studio.

D’un autre côté, il y a quelque temps, la chanteuse a publié une photo où elle a l’air vraiment impressionnante dans un maillot de bain violet deux pièces, permettant à sa silhouette d’être pleinement appréciée.

Cliquez ici pour voir la photo de Shakira.

C’est un haut et une culotte en violet avec des franges qu’elle s’est chargée de concevoir et que son amie a confectionné.

C’est un tout nouveau bikini que j’ai conçu et fabriqué pour moi par mon ami Bego. J’ai toujours besoin de créer le mien pour l’été! », A-t-il commenté.

Cependant, ses partisans ne pouvaient s’empêcher de remarquer les jambes incroyablement définies de la femme de 43 ans ou ses fessiers surélevés.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

La photographie a eu un tel impact qu’elle a jusqu’à présent plus de 5 millions de likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés.

Mais quelqu’un qui peut ne pas aimer cette publication, car à une occasion Shakira a admis que son partenaire Gerard Piqué est “jaloux” et “territorial”, et qu’avant d’enregistrer la vidéo de “Can’t Remember to Forget You” avec Rihanna, il a dû demander sa permission.

Bien sûr, je lui ai demandé avant de prendre la décision de faire cette vidéo parce que je savais que cela n’allait pas très bien plaire à certaines personnes. Mais comme elle m’a soutenu depuis le début et m’a encouragé à le faire, je ne pensais pas que cela allait générer un tel impact », a déclaré Shakira dans une interview.

Cependant, la Colombienne n’a pas pu éviter de parler à plusieurs reprises de sa relation solide avec le footballeur.

Il aime que tout soit sous contrôle, son approbation a rendu tout beaucoup plus facile », a-t-il déclaré.

D’autre part, la rumeur a également répandu que Gerard pique Il déteste qu’ils voient le corps de sa femme et que cela pourrait être la raison pour laquelle le chanteur a disparu.

Et c’est qu’apparemment, quand ils vont à la plage, il devient paranoïaque et n’aime pas que les parties du corps de Shakira soient trop exposées.

Shakira et Gerard Piqué sont l’un des couples les plus populaires et les plus célèbres. Depuis que le couple a confirmé leur fréquentation, les paparazzi les ont recherchés pour obtenir plus de détails sur leur histoire d’amour qui a connu des hauts et des bas.

Cela peut vous intéresser: Coquette avant de dormir, Shakira tombe amoureuse de ses fans sur les réseaux sociaux