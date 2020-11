En 25 ans, le monde a changé: la technologie s’est développée de manière tellement accélérée et a impacté les deux industries comme le divertissement qu’aujourd’hui le septième art ne serait pas le même sans lui.

Cette même évolution que nous réalisons à travers des appareils tels que les téléphones portables, les ordinateurs et les jeux vidéo peut également être vue au fil du temps dans les longs métrages et la franchise «Toy Story» en est un exemple.

L’histoire que le monde a connue pour la première fois en 1995 a grandi à la fois à cause de son intrigue dans les quatre films qui la composent et à cause de la qualité visuelle et du développement de ses personnages et a marqué le début de ce que seraient les films d’animation par ordinateur. il est connu pour être le premier à utiliser cette technique dans son intégralité.

Ce premier film “Toy Story” (qui en espagnol serait quelque chose comme “Toy Story”), a été projeté pour la première fois le 19 novembre 1995 à Hollywood, Californie, alors que sa première mondiale était précisément le 22 du même mois. .

Réalisé par John Lasseter, il nous a présenté un groupe de jouets commandés par le shérif Woody (Tom Hanks dans la version originale), qui vivent dans la maison de leur propriétaire Andy jusqu’à ce qu’un nouveau jouet, l’astronaute Buzz Lightyear (Tim Allen), arrive. pour étonner tout le monde … sauf Woody qui a peur que son propriétaire l’oublie pour ce nouveau jouet.

Pour la réalisation de ce premier long métrage, il y avait plus de 100 personnes derrière, qui ont cherché à ce que ce qui était vu à l’écran soit aussi réel que possible.

Et bien qu’aujourd’hui quand on voit le film on remarque que les visages des personnages n’ont pas autant de textures et de gestes que dans le cas de “Toy Story 4” (2019), si quelque chose que l’équipe de Disney-Pixar a fait était de mettre le plus de détails possible à faire ressembler à la vraie vie: reflets sur le sol, ombres, objets usés par l’usage et les meilleures textures qu’ils pouvaient créer pour l’époque, entre autres.

Déjà avec “Toy Story” sur le marché trois ans plus tard “Bugs” est arrivé et puis une énorme liste de films, mais pas seulement de cette société mais d’autres comme Universal Studios et Illumination Entertainment, qui sont derrière “Mon méchant préféré”, entre autres.

Des personnages qui sont partis avec le temps

Quiconque a vu les quatre films sait que tous leurs personnages préférés n’ont pas atteint la fin et ce sont quelques-uns d’entre eux.

Sid Phillips

L’ennemi du premier film pourrait être le cauchemar de n’importe qui. Il s’agissait d’un garçon qui aimait torturer des jouets pour s’amuser. Plus tard, nous l’avons revu dans le troisième film où il est l’homme qui ramasse les ordures, mais au quatrième, il n’apparaît plus.

Lenny

Dans le premier film, nous le rencontrons, ce sont des lunettes bleues que Woody utilise pour voir Sid. Pour le deuxième film, il n’apparaît que, mais sans dialogue, tandis que dans le troisième film, nous nous rendons compte qu’il n’a pas survécu avec tout le monde il n’apparaît que dans les souvenirs.

Sergent et les soldats en plastique

C’est important dans le premier film car grâce à lui et à ses soldats, Woody et le reste des jouets peuvent voir ce qui se passe à la fête d’Andy, mais au fur et à mesure que la saga progressait, nous les avons oubliés et à la fin ils ont une scène dans le troisième film. dans lequel, voyant qu’ils pourraient finir à la poubelle, ils décident de partir. Cependant, à la fin de ladite livraison, on les voit tomber de leur parachute dans les installations de Sunny Side où ils sont reçus par Barbie et Kenn.

Asthmatique

Le pingouin qui décide de sauver Woody dans la deuxième partie et qui est kidnappé par Al “Le poulet” McWiggin, a quitté la saga précisément dans la suite, puisque pour les trois et quatre, le jouet en plastique curieux et chantant qui a un sifflet sur le bec, n’est pas ressorti.

Contrôle

La voiture télécommandée que le shérif utilise pour se débarrasser de son espace “compétition”, c’est-à-dire Buzz, et qu’à la fin du premier film, Woody l’utilise pour sauver celui qui est devenu son meilleur ami, il n’était que dans a dit la bande et n’est plus jamais sorti.

Par: El Universal