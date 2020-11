Oui

Vous avez eu une cire de bikini et fait le plein de vin rouge, mais votre garde-robe verrouillée est-elle suffisamment joyeuse pour vous aider à survivre au deuxième round?

L’astuce pour que cet hiver d’hibernation se sente moins incarcéré et plus festif est d’investir dans des sueurs qui améliorent sérieusement l’ambiance.

Des pyjamas garnis de plumes aux combinaisons en cachemire, voici quatre façons simples d’organiser la soirée pyjama cet hiver.

La combinaison en cachemire

(

Combinaison en cachemire Madeleine Thompson, £ 540, Net-a-porter.com

)

Appel à tous les accros du cachemire. Vous avez sans doute déjà sorti vos pulls les plus confortables de leur rangement, mais avez-vous envisagé le câlin super chic d’un look de haut en bas qu’est la combinaison en cachemire? La créatrice de tricots basée à Hong Kong, Madeleine Thompson, propose une belle version ballon boutonnée sur le devant en camel et noir (540 £, Netaporter.com) qui est aussi brillante avec Birkenstocks qu’avec un talon à lanières. «J’essaie toujours de franchir la ligne entre la conception de quelque chose de super chic et de vraiment confortable et je pense que nos vies de nos jours en ont plus que jamais besoin», dit Thompson, qui a également une cape en cachemire fabuleusement extra blanche (495 £, madeleine-thompson.com), pour les jours où vous avez besoin de super pouvoirs supplémentaires. Ceux qui recherchent quelque chose de plus sportif pourraient se tourner vers la combinaison noire en cachemire “ Lima ” de la marque française Le Kasha (788 £, farfetch.com) qui a une taille avec cordon de serrage et une jambe fuselée qui est idéale à la fois rentrée dans des bottes hauteur genou ou associée à un blouson aviateur et formateurs.

Finitions plumeuses

(

Gilda et Pearl

)

Le vide de nos journaux n’a fait qu’exacerber notre désir de fête et avec lui un désir de frivolité de la mode dans tous ses extrêmes éblouissants. Alors que dépenser de l’argent sur une robe de cocktail à plumes peut sembler incroyablement optimiste en ce moment, une paire de pyjamas à plumes prête pour la fête est un investissement sain pour améliorer l’humeur pour un ensemble d’hiver à passer à shimming au Sonos.

La marque londonienne super glamour Gilda & Pearl fait un pyjama en soie ivoire à finitions en plumes d’autruche (440 £ pour la chemise, 495 £ pour le pantalon, Harrods.com) si fabuleux que vous ferez ouvrir le champagne un mardi, tandis que Londres label Kitri fait d’excellents pyjamas à imprimé léopard avec une bordure en marabout noir (125 £, Kitri.com).

La marque culte Sleeper a fait des vagues avec ses ensembles de pyjama en viscose à finitions en plumes, mais c’est le nouvel ensemble Weekend Chic de la marque (220 £, the-sleeper.com), un combo haut à manches longues et leggings en polyester recyclé avec des bordures en plumes amovibles, qui est vraiment supérieur la mise. «Nous voulions créer une tenue loungewear adaptée à un cours de yoga et à une fête, même s’il ne s’agit que d’une soirée Zoom virtuelle», déclare la co-fondatrice Katya Zubarieva. Vous avez une date de bar après la date de barre? Mettez les poignets duveteux et vous êtes prêt à partir.

Le tricot coordonné

(

Kitri

/ Kitri)

Si la grammabilité générale est un facteur décisif dans votre sélection de vêtements d’intérieur, vous ne pouvez pas vous tromper avec une coordination de tricot. Cimenté dans le hall des honneurs de la mode par le soutien-gorge viral gris Khaite et le moment de cardiologie de Katie Holmes en 2019, un ensemble en tricot est la nouvelle façon de travailler grand-mère chic – ce qui explique en partie pourquoi la plate-forme de recherche de mode Lyst a vu des recherches de correspondance cardigan a mis en place 25 pour cent depuis le début d’octobre, avec «bralette en cachemire» et «soutien-gorge en tricot» en hausse de 71 pour cent collectivement.

(

LeSet

)

La marque LA LESET s’occupe presque exclusivement du look et propose un combo floral en cachemire, cardigan et jogger (LeSet.com) qui est juste bâillonnant pour être “ grammé ”. «La tendance était déjà à la polyvalence et au confort et Covid a accéléré ces concepts», déclare Lili Chemla, fondatrice et PDG. Kitri a également lancé un short en alpaga mélangé (49 £) et col zippé (95 £). ) et un ensemble chaussette (19 £) inspiré des vêtements de sport des années 70, et un haut en maille brodée florale noire brillante, un cardigan et un pantalon de jogging qui sont le favori personnel du fondateur Haeni Kim: «C’est confortable comme un vêtement de détente, mais les détails brodés floraux lui donnent un aspect plus ensemble », dit-elle.

Rêves de velours

Kim Kardashian et Paris Hilton ont lancé la semaine dernière une gamme de velours à guichets fermés pour la marque de vêtements de détente de Kim SKIMs et, selon Lyst, les recherches de survêtements en velours ont augmenté de 54% dans son sillage, avec des “pantalons de survêtement en velours” en hausse de 80% par semaine. la semaine. Les classiques éblouissants des fesses de Juicy Couture par excellence sont évidemment dus à une résurgence majeure, mais si ce niveau de nostalgie des années 2000 vous laisse froid, essayez les élégants joggers en velours de la marque londonienne Serena Bute (380 £, Serenabute.com) et les chemises en velours assorties (£) 350, Serenabute.com), qui sont aussi confortables que conviviales pour le déjeuner de travail.

Suzie Kondi, une nouvelle marque de vêtements de détente passionnante à frapper Net-a-Porter, fabrique des pantalons de survêtement en velours et des pulls molletonnés assortis dans des teintes vives et des tons neutres classiques qui sont parfaits pour les pubs et les promenades dans les parcs, tandis que le velours lilas à ceinture “ Bon Vivant Robe ” (£ 280, Netaporter.com) et le pantalon large en velours assorti (169 £, Netaporter.com) de la marque australienne Sleeping with Jacques sont parfaits pour une soirée glamour. «Il n’y a vraiment rien qui respire l’hédonisme de luxe comme cet ensemble», déclare le fondateur Jacqui Hoang. «C’est notre but dans la vie de prendre notre plaisir au sérieux et de découvrir notre joie de vivre.» Eh bien, tout à fait.