Trae Young vient de terminer la deuxième saison de sa carrière NBA et a obtenu une place dans le All-Star Game. Maintenant, il expose son temps loin du court. Il a participé à une nouvelle série de DEVOUR Frozen Foods et Team Whistle, Cheat Day, qui met en lumière les athlètes et leurs jours de congé.

L’épisode de Young présente son «jour de triche» chez lui à Norman, Oklahoma. Il a montré ses McLaren 720 noires avant de parler de ses chiens, de jouer à des jeux vidéo et de ses plats préférés. Comme l’a expliqué Young, sa journée commence par des gaufres, des œufs, du bacon et des fruits avant quelques parties de billard. Il a également admis avoir mangé des biscuits aux pépites de chocolat en conduisant avec le toit en bas dans sa McLaren.

“Si je n’étais pas basketteur …” dit Young en attendant que son dîner soit cuisiné. «J’étais très doué pour le dessin, donc je serais probablement un artiste. Il a également été confronté à des questions sur les destinations de vacances, les super pouvoirs et les jours de triche avec ses coéquipiers.

Young est la première star à participer à la série, et il préparera le terrain pour plusieurs épisodes à venir. Les futures itérations mettront en vedette Boban Marjanovic des Dallas Mavericks, Lane Johnson des Eagles de Philadelphie et plusieurs autres stars non nommées de la NFL, de la NBA et plus encore. Selon un communiqué de presse, les stars montreront leurs jours de congé et certains de leurs aliments de triche préférés.

“Nous avons tous passé beaucoup plus de temps à la maison ces derniers temps, et nous sommes ravis de faire découvrir à nos téléspectateurs une journée dans la vie de leurs athlètes préférés lorsqu’ils sont en dehors du terrain”, a déclaré Joe Caporoso, vice-président directeur du contenu et Brand Platforms at Team Whistle, dans un communiqué de presse. “Nous avons un casting de stars pour le Cheat Day et les téléspectateurs verront comment leurs athlètes préférés passent vraiment leur temps libre entre les saisons et les matchs.”

Alors que Young and the Hawks ne s’est pas dirigé vers la bulle d’Orlando pour la reprise de la saison, l’équipe a pris part à une situation de quarantaine différente. Les joueurs ont commencé des entraînements volontaires fin septembre à la suite d’une série de tests. Young, John Collins, Cam Reddish, Kevin Huerter, De’Andre Hunter et Clint Capela, entre autres, séjournent dans un hôtel local et participent à des séances d’entraînement dans les locaux de l’équipe.

Les entraînements se sont déroulés sur deux semaines et ont été l’occasion pour les joueurs de construire ensemble la chimie. Ils n’avaient que de brèves périodes de temps pour s’entraîner sur le terrain et devaient porter des masques la plupart du temps. Les joueurs ont tout de même profité de l’occasion étant donné qu’ils n’avaient pas travaillé ensemble depuis que la saison s’est arrêtée le 11 mars.