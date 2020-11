Trahison de Carlos? place le prince William sur le trône | .

Face à une année difficile pour la royauté au milieu de fortes controverses, il y a aussi un grand défi pour déterminer qui occupera la couronne britannique, apparemment, Charles de Galles Il n’occupe pas la première place de popularité dans la société anglaise puisque, comme ils le soulignent, c’est son propre fils, le prince William, qui a un avantage notable sur lui.

Ce qui précède, tel que reflété dans une enquête, a révélé où il indique que 41% des Britanniques pensent que la Couronne devrait aller directement Prince Guillermo, tandis que pour sa part, Carlos de Gales détient 37% des voix.

Il faut dire que ces chiffres ne volent pas le rêve de la monarque car elle continue de diriger les figures les plus populaires tout en maintenant la loyauté des citoyens anglais, apparemment la Reine Isabel II n’a pas l’intention de s’écarter de la couronne pour le moment.

Dans les derniers rapports, il a été annoncé qu’il reste même au palais de Buckingham d’où il a poursuivi le travail qui ne met pas sa santé en danger, apparemment, tout indique que cette année le souverain “Lilibeth” (la reine Elizabeth), vous ne verrez pas la majorité de votre famille réunie face à la crise sanitaire.

Récemment, le ministre britannique Boris Jhonson a rapporté que l’Angleterre était retournée au confinement, donc aujourd’hui plus que jamais les mesures et les efforts de tous seraient redoublés pour contenir la deuxième vague de ce virus.

Par conséquent, la sécurité de la reine serait une des mesures prioritaires pour tous ses proches, de même pour les fidèles partisans de la plus haute personnalité politique d’Angleterre.

Ce qui est en quelque sorte en accord avec le site MailOnline qui a révélé qu’un sondage YouGov place la reine dans le cœur de ses sujets.

Ceci après une enquête menée en Royaume-Uni au cours des mois de janvier, mars et octobre de cette année, qui ont donné des résultats très favorables pour le souverain de 94 ans.

De même, cela montre que la préférence pour les membres de la famille royale a augmenté au cours des mois de la pandémie, tout comme son petit-fils William et son épouse Kate Middleton, qui, avec leurs enfants, ont été chargés de voler le cœur de leurs citoyens ces derniers mois.

La reine Elizabeth, la plus populaire dans les sondages, sur cette photo à côté de ses fils Charles de Galles et du prince Andrew. .

Les sondages le révèlent-ils?

Les chiffres le disent, 83% s’expriment favorablement envers la royauté, un chiffre qui a augmenté ce mois-ci par rapport à mars où il indiquait 79%.

Alors que William ajoute 80% des opinions positives des participants, Kate a enregistré 76%.

Même les chiffres positionnent le Cambridge pour les 10 années suivantes en raison de la grande influence qu’ils auraient sur la famille royale et on peut dire que cela dépasse celui de Carlos et de la duchesse Camilla de Cornwall (12%), une grande différence par rapport aux chiffres rapportés. pour les ducs de Sussex qui enregistrent à peine 7%.

Quant à Carlos, sa note qui a été de 59% n’a subi aucun changement tout au long des mois, en revanche, Camila a légèrement augmenté à 44%.

Alors que pour l’héritier du trône, 41% estiment qu’il devrait aller directement au prince William, alors que seuls 37% favorisent Carlos selon les résultats révélés.

Selon le magazine Vanity Fair, 67% des avis indiquent que le Royaume-Uni devrait continuer avec une monarchie constitutionnelle, contre 21% qui soutiennent l’idée d’un chef d’État élu à la majorité.

Ce sont le duc et la duchesse de Sussex et le prince Andrew qui ont les taux de popularité les plus bas, car le plus jeune fils de Charles de Galles, Harry, a chuté de façon exponentielle après avoir enregistré 71% en octobre de l’année dernière. , après l’annonce de son départ de la royauté a chuté de 55% tandis que Meghan est tombée à 38%.

L’un des membres qui figurent sur la liste est le prince Andrew, qui après le scandale avec Jeffrey Epstein, son acceptation avec les Britanniques a considérablement diminué, le plaçant à la dernière place des membres inclus dans ce sondage.

