La spéculation monte alors que la fenêtre de transfert de janvier entre dans sa deuxième semaine, et avec la liste trépidante des rencontres festives derrière nous (en quelque sorte) les clubs peuvent se concentrer sur l’apport de renforts.

Manchester United a déjà signé une signature dans la fenêtre, faisant venir Amad Diallo d’Atalanta, mais les rapports d’aujourd’hui suggèrent que Chelsea et eux manqueront la signature du jeune équatorien Moises Caicedo ce mois-ci.

Les affaires d’Arsenal dépendront fortement de toutes les dépenses et avec Sead Kolasinac étant déjà parti en prêt, tous les yeux sont rivés sur son ami proche Mesut Ozil, qui donne quelques indices sur son avenir dans une session de questions-réponses sur Twitter avec les fans hier soir. Mikel Arteta a également déclaré que le club chercherait à remédier à sa situation de gardien de but ce mois-ci.

Pendant ce temps, le rival du nord de Londres, Tottenham, est lié à quelques joueurs aujourd’hui, dont le défenseur du Real Madrid Eder Militao, mais l’avenir de Dele Alli reste en suspens au milieu des spéculations le liant à une réunion avec l’ancien patron des Spurs, Mauricio Pochettino au PSG.

Ailleurs, les efforts de West Ham pour amener un remplaçant à Sebastian Haller devraient s’intensifier, mais l’attaquant anglais U21 Eddie Nketiah ne semble plus une option, Arteta ayant confirmé que l’attaquant restera à Arsenal ce mois-ci.

Ozil sur Fenerbahce

Mesut Ozil a été interrogé sur Twitter pendant une période de questions et réponses sur les raisons pour lesquelles il aime Fenerbahce: «J’ai grandi en tant que fan de @Fenerbahce quand j’étais enfant en Allemagne – chaque personne germano-turque soutient une équipe turque quand elle grandit en Allemagne. Fenerbahce.

“Fenerbahce est comme le Real Madrid en Espagne. Le plus grand club du pays.”

1610389045

Phil à la tête des États-Unis

L’entraîneur anglais Phil Neville devrait prendre en charge l’équipe de l’Inter Miami de David Beckham dans le rapport de la Major League Soccer, PA.

Neville a été approché à propos du rôle la semaine dernière avant que le départ de Diego Alonso ne soit confirmé jeudi et il est entendu qu’il a maintenant accepté les conditions.

Cette décision l’empêchera effectivement de diriger l’équipe de football féminine de Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de cet été comme prévu.

L’Inter Miami est la copropriété de l’ancien coéquipier de Neville de Manchester United et d’Angleterre Beckham, qui est également son co-propriétaire de l’équipe de la Ligue 2, Salford. Beckham était de retour en Floride ce week-end alors que le club se dirigeait vers un rendez-vous.

Neville reprendra une équipe qui a terminé 10e sur 14 de la Conférence de l’Est lors de sa première campagne MLS l’année dernière.

1610380085

Ozil dernier

Le président de Fenerbahce, Ali Koc, a donné une mise à jour au média turc Sporx sur Ozil: «Mesut Ozil est toujours un rêve.

“Pas une seule personne de Fenerbahce n’a fait de déclaration. Il y a des problèmes entre Mesut et Arsenal.

“C’est un sujet dont nous sommes plus proches que par le passé. Il n’y a rien de fin.”

1610373732

Solsjaer “ peu probable ” d’attirer plus de joueurs

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a parlé de ses projets de transfert aujourd’hui et il semble qu’il n’y aura plus de revenus à Old Trafford ce mois-ci.

“Je pense que les signatures que nous avons faites cet été ont vraiment bien renforcé l’équipe”, a déclaré le Norvégien. “Bonnes signatures, bons personnages, bons joueurs.

«Janvier est toujours difficile, mais si quelque chose se présente et auquel vous pensez à long terme, c’est de toute façon un objectif à long terme, c’est un autre scénario.

“Mais peu d’équipes aimeraient perdre leurs joueurs en janvier, il est donc peu probable que quelque chose se produise à l’intérieur.

“Il peut y en avoir deux ou trois qui sortent parce qu’ils méritent de jouer plus au football pour leur propre bien et leur propre carrière.”

1610368458

Newcastle toujours dans la course Tomori

Newcastle United pourrait rivaliser avec Leeds dans la course pour recruter le jeune de Chelsea Fikayo Tomori en prêt ce mois-ci, selon des informations parues dans la presse nordique.

Leeds a été présenté comme le favori en raison de son besoin de renforts à l’arrière, mais le Chronicle dit que le côté de Steve Bruce reste une destination possible.

Cependant, les espoirs des Magpies de faire venir Brandon Williams en prêt de Manchester United sont morts, selon Northern Echo.

1610365196

Arsenal veut résoudre la situation du gardien de but ce mois-ci

Mikel Arteta dit qu’Arsenal cherchera à remédier à la situation de son gardien de but ce mois-ci, après avoir été fortement dépendant de Bernd Leno.

Les Gunners ont vendu Emi Martinez à Aston Villa cet été et ont permis à Matt Macey de rejoindre Hibernian ce mois-ci, laissant Alex Runarsson comme leur seul autre gardien senior, mais l’international islandais a regardé hors de sa profondeur depuis son arrivée de Dijon cet été.

“Nous évaluons la situation avec les trois positions sur la zone des gardiens de but et nous trouverons une solution différente, probablement dans cette fenêtre”, a déclaré Arteta.

(Leno et Runarsson sont désormais les seuls gardiens seniors d’Arsenal – et ce dernier a regardé hors de sa profondeur / Arsenal FC via .)

“Nous évaluons ce qui va se passer avec les trois positions, la discussion que nous avons eue cet été au sein du club est un peu différente de ce qui s’est réellement passé en raison du mercato et de la situation qui s’est développée avec Emi.

«Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour faire ce que nous voulions vraiment faire et nous avons décidé d’évaluer la situation dans cette fenêtre, ce que nous essayons de faire et nous prendrons une décision sur la façon dont nous voulons avancer dans ces trois. positions. “

1610362291

Mesut Ozil dernier alors qu’Arteta exclut la sortie de Nketiah

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu’il n’y avait pas eu de mise à jour sur l’avenir de Mesut Ozil, malgré l’intensification des liens avec Fenerbache et DC United.

“Je crois comprendre que rien n’a changé depuis la dernière conférence de presse”, a déclaré Arteta ce matin. “Edu et le club ont des conversations sur le futur proche et le futur à long terme et quand nous saurons quelque chose, nous l’annoncerons.”

Arteta a également été interrogé sur l’avenir d’Eddie Nketiah, l’attaquant ayant été suivi par West Ham comme un éventuel remplacement de Sebastian Haller, mais l’Espagnol insiste sur le fait qu’il ne quittera pas le club ce mois-ci.

1610359467

Pas de bonne affaire Barkley pour Villa

Chelsea est prêt à jouer le ballon dur avec Aston Villa sur leurs espoirs de signer Ross Barkley sur un contrat permanent, selon le Birmingham Mail.

L’international anglais est actuellement prêté au club des Midlands et a fait un début de vie impressionnant sous Dean Smith avant de se blesser.

Les dépenses d’été de Chelsea signifient qu’il est difficile de voir un moyen de revenir pour lui à Stamford Bridge, mais avec deux ans et demi encore sur son contrat, les Blues exigeraient toujours des frais de transfert importants.

1610357081

Sancho: Ça a été une saison difficile mais je suis de retour à mon meilleur

La star du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, a admis avoir trouvé cette saison “ difficile ”, après un été au cours duquel les spéculations sur son avenir ont fait la une des journaux.

L’international anglais a connu un début de campagne difficile, mais pense qu’il est revenu de la trêve hivernale de la Bundesliga en pleine forme.

“De toute évidence, cette saison a été très difficile pour moi personnellement”, a déclaré Sancho à bundesliga.com. «Alors je savais que quand je suis parti, je me suis concentré sur mon jeu et je suis revenu impatient de partir.

“Je travaille dur tous les jours à l’entraînement et sur le terrain, donc je suis juste heureux d’obtenir mes buts et mes aides.”