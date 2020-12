W

Revenez à notre couverture en direct de toutes les dernières nouvelles, potins et rumeurs sur les transferts avec la fenêtre de janvier qui approche à grands pas.

Alors que Covid-19 a eu un impact énorme sur les finances des clubs à travers le monde, beaucoup d’argent était encore dépensé pendant la période estivale et changera sans aucun doute de mains à nouveau à l’aube de 2021.

Il y aura également la possibilité de décrocher certains grands joueurs sur des accords de pré-contrat pour l’été, avec Lionel Messi peu susceptible de signer un nouvel accord à Barcelone après ses retombées extraordinaires avec le club.

Manchester City a de bonnes chances de décrocher la légende argentine avec Pep Guardiola en charge, mais une réunion avec Neymar au PSG est également une possibilité distincte.

Un autre joueur qui sera disponible gratuitement l’année prochaine est David Alaba, qui attire beaucoup d’attention en Premier League. Un club qui a peut-être refroidi leur intérêt, selon The Telegraph, est Manchester United – bien que Barcelone et le Real Madrid lorgnent la signature de la star du Bayern Munich, tandis que The Sun suggère que Liverpool et Chelsea sont également intéressés.

Pendant ce temps, le Mail rapporte qu’après que Kieran Trippier a été banni du football de 10 semaines dans le monde entier, l’Atletico Madrid pourrait se tourner vers Ainsley Maitland-Niles d’Arsenal en prêt.

Suivez toutes les dernières nouvelles, rumeurs et potins du mercato de janvier sur notre blog LIVE.

Mises à jour en direct

Man United prend les décisions Alaba et Upamecano

Bien que bon nombre d’entre nous examinent les ventes de janvier pour de bonnes affaires, il semble que Manchester United soit un peu plus restreint dans la fenêtre de transfert.

Le Telegraph rapporte qu’alors qu’Ole Gunnar Solskjaer a fait d’un nouveau défenseur central une priorité en 2021, Dayot Upamecano n’est plus en tête de liste – et en a complètement échappé.

Solskjaer a eu la chance de voir Upamecano de près cette saison avec United face au RB Leipzig à deux reprises en phase de groupes de la Ligue des champions, et le jeune international français ne semble pas avoir fait la bonne impression.

Le Telegraph suggère également que David Alaba du Bayern Munich – qui sera disponible gratuitement l’été prochain – n’est pas non plus à l’étude. Un tel joueur ne devient pas disponible trop souvent – et certainement pas gratuitement – mais Solskjaer semble satisfait des options dont il dispose.

Krul signe un nouvel accord avec Norwich

Norwich a offert un cadeau de Noël à ses fans (et à Tim Krul) en remettant un nouveau contrat à l’international néerlandais.

Le gardien de but a mis le stylo sur papier sur un accord pour le garder à Carrow Road jusqu’en 2024.

Domenech revient

Vous vous souvenez de Raymond Domenech? L’homme qui a failli remporter la Coupe du monde 2006 avec la France, avant de superviser leur implosion en Afrique du Sud quatre ans plus tard?

Eh bien après une décennie hors du jeu professionnel, il est de retour dans les affaires, prenant le relais de la Ligue 1 de Nantes, en remplacement du limogé Christian Gourcuff.

Calvert-Lewin sur la liste de souhaits de United

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, reste très intéressé par la sensation du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland.

Cependant, cela peut être dit pour tout manager sensé du football mondial, ce qui signifie que les Red Devils seraient sages d’avoir d’autres options.

L’un de ceux-ci, selon ., est l’attaquant d’Everton Dominic Calvert-Lewin, qui a fait un début de saison en beauté sous Carlo Ancelotti.

ICYMI: Atletico eye Ainsley

Kieran Trippier ayant été condamné à une interdiction de football de 10 semaines dans le monde après avoir enfreint les règles de paris de la FA, l’Atletico Madrid se trouve un peu à court d’arrière droit.

Selon The Mail, les Espagnols pourraient se tourner vers l’Angleterre pour un remplacement et envisager un prêt pour Ainsley Maitland-Niles d’Arsenal.

L’international anglais a presque quitté le club au début de la saison mais a réintégré les plans de Mikel Arteta.

Offre Rojo

Marcos Rojo devrait déménager à Boca Juniors, selon des informations en Argentine.

Le défenseur, prêté à Estudiantes par Manchester United, pourrait être disponible pour moins de 4 millions de livres sterling, selon El Intrasigente.

Feyenoord exclut le mouvement de Tosun

Cenk Tosun a du mal à gagner du temps à Everton après avoir récupéré de la blessure de l’ACL qui a réduit sa période de prêt à Crystal Palace la saison dernière.

L’attaquant turc avait été lié à un transfert à Feyenoord, mais leur entraîneur, Dick Advocaat, a exclu un mouvement.

“C’est un excellent nom, mais pas pour Feyenoord”, a déclaré le FC Update.

«Nous ne pouvons vraiment pas nous le permettre. Ce sont des gars qui gagnent sept, huit, neuf millions bruts. Nous ne pouvons pas penser à cela.

Mbappe fait ses adieux

Kylian Mbappe fait publiquement ses adieux à l’entraîneur Thomas Tuchel, avant même que le Paris Saint-Germain ne l’ait fait.

Les champions de France en titre n’ont pas confirmé le licenciement de Tuchel mais cela a été largement rapporté jeudi, un jour après que le PSG a battu Strasbourg 4-0 et après que Tuchel ait été interrogé sur les commentaires qu’il avait faits à la chaîne allemande SPORT1.

“Malheureusement, c’est la loi du football, mais personne n’oubliera votre temps ici”, a écrit Mbappe sur Instagram jeudi. “Merci, coach.”

Mbappe a également remercié trois des assistants de Tuchel, dont Arno Michels, qui ont répondu: “Merci Kylian, ce fut un grand plaisir.”

Plans du palais

On dirait que les fans de Crystal Palace pourraient être pour un janvier calme.

Interrogé hier sur leurs plans pour la fenêtre, le manager Roy Hodgson a déclaré: «Il y a beaucoup de choses qui pourraient arriver.

“Nous n’avons pas eu beaucoup de discussions à ce sujet, nous ne nous sommes pas assis et avons sérieusement réfléchi à ce que nous devons faire parce que, pour être honnête, nous avons une bonne équipe et une grande équipe.

“Un club de Premier League doit être attentif aux joueurs qui pourraient venir à notre rencontre et aux contrats de joueurs qui pourraient évoluer ou laisser un vide dans l’équipe.”

La “ réunion secrète ” d’Ozil

Arsenal cherche désespérément à retirer le salaire de 350 000 £ par semaine de Mesut Ozil, et selon des informations en Turquie, ils pourraient se rapprocher.

Des rapports dans le pays affirment que l’ancien international allemand, qui a été exclu de l’équipe de Premier League de Mikel Arteta cette saison, a rencontré secrètement des responsables de Fenerbache pour un déménagement l’été prochain.