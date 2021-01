La spéculation se développe alors que la fenêtre de transfert de janvier entre dans sa deuxième semaine, et avec la liste trépidante des rencontres festives derrière nous (en quelque sorte) les clubs peuvent se concentrer sur l’apport de renforts.

Manchester United a déjà signé une signature dans la fenêtre, faisant venir Amad Diallo d’Atalanta, mais les rapports d’aujourd’hui suggèrent que Chelsea et eux manqueront la signature du jeune équatorien Moises Caicedo ce mois-ci.

Les affaires d’Arsenal dépendront fortement de toutes les dépenses et, Sead Kolasinac étant déjà parti en prêt, tous les yeux sont rivés sur son ami proche Mesut Ozil, qui semble de plus en plus susceptible de rejoindre Fenerbahce. Mikel Arteta a également déclaré que le club chercherait à remédier à sa situation de gardien de but ce mois-ci.

Pendant ce temps, le rival du nord de Londres, Tottenham, est lié à quelques joueurs aujourd’hui, dont le défenseur du Real Madrid Eder Militao, mais l’avenir de Dele Alli reste en suspens au milieu des spéculations le liant à une réunion avec l’ancien patron des Spurs, Mauricio Pochettino au PSG.

Ailleurs, les efforts de West Ham pour amener un remplaçant à Sebastian Haller devraient s’intensifier, mais l’attaquant anglais U21 Eddie Nketiah ne semble plus une option, Arteta ayant confirmé que l’attaquant restera à Arsenal ce mois-ci.

Suivez toutes les dernières nouvelles, offres, rumeurs et potins du mercato de janvier avec le blog LIVE de Standard Sport.

Points clés

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1610477136

L’agent d’Ozil travaille sur le déménagement de Fenerbahce

L’agent de Mesut Ozil a révélé qu’il travaillait toujours sur un éventuel déménagement à Fenerbahce et a déclaré qu’il espérait que le déménagement serait convenu ce mois-ci.

Ozil a laissé entendre que Fenerbahce pourrait être sa prochaine destination lors d’une séance de questions-réponses sur Twitter lundi, affirmant qu’il avait grandi en tant que fan des géants turcs.

«Mesut Ozil peut désormais rencontrer n’importe quel club de son choix, signer un contrat. Tout ce qui est le mieux pour Mesut », a déclaré le Dr Erkut Sogut à BEIN. «Mesut ne manque que de la forme physique. Aucune formation ne manque. Mesut est en forme pour le moment.

«Tout le monde sait que Mesut est de Fenerbahçe. Il l’a annoncé hier. Mesut n’est pas seulement un joueur de football. Mesut est Fenerbahce. »

1610476280

Les signatures de Man Utd sont peu probables

Manchester United a la chance de prendre la tête de la Premier League ce soir – mais vont-ils se renforcer lors du mercato de janvier? Ole Gunnar Solskjaer a laissé entendre que ce n’était pas probable …

Le manager de United a déclaré lundi: “Je pense que les signatures que nous avons faites cet été ont vraiment bien renforcé l’équipe. De bonnes signatures, de bons personnages, de bons joueurs. Janvier est toujours difficile mais si quelque chose survient auquel vous pensez à long terme, c’est de toute façon un objectif à long terme, c’est un autre scénario.

“Mais peu d’équipes aimeraient perdre leurs joueurs en janvier, donc il est peu probable que quelque chose se produise du côté intérieur. Il y en aura peut-être deux ou trois parce qu’elles méritent de jouer plus au football pour leur propre bien et leur propre carrière.”

1610468201

Affaire faite! Nouveau contrat pour Rob Holding

Un coup de pouce pour Arsenal maintenant que Rob Holding a signé une prolongation de contrat jusqu’en 2024, avec l’option d’une année supplémentaire.

Cela clôt un revirement remarquable pour Holding, qui semblait prêt à quitter les Gunners l’été dernier avant d’impressionner Mikel Arteta.

1610459643

Les clins d’œil ne vont nulle part

Avec cette spéculation aujourd’hui concernant l’avenir de Harry Winks, Mourinho a été interrogé sur le milieu de terrain et était assez sans équivoque.

«Qu’est-ce que j’ai à dire pour arrêter cette conférence? Je l’ai déjà dit, il ne va nulle part », dit-il. «Alors quand je dis qu’il ne va nulle part, que veux-tu que je dise de plus?

“Il a joué les derniers matchs. Il n’a pas joué le dernier [against Marine], a été une décision de laisser jouer d’autres joueurs comme Gedson et des joueurs qui ne jouent pas fondamentalement plusieurs minutes.

«Demain, il est de nouveau sélectionné. Et si quelqu’un parle avec d’autres clubs, mon conseil est de ne pas perdre [waste] votre temps, ne perdez pas votre temps car il ne va nulle part.

(.) 1610458418

Mourinho riposte à l’empannage d’Ozil

Jose Mourinho a riposté à Mesut Ozil suite à l’affirmation de la star d’Arsenal selon laquelle il préférerait prendre sa retraite plutôt que de rejoindre Tottenham, en plaisantant: “ Qui a dit que nous nous intéressions à lui? ”

Lors d’une séance de questions-réponses avec les fans sur Twitter mardi soir, on a demandé à Ozil s’il signerait pour Tottenham s’il était le seul club à lui proposer un contrat à la fin de son séjour à Arsenal, ou s’il préférait se retirer du match. .

L’Allemand a répondu: «Question facile. Se retirer!”

Cette réponse a été adressée à Jose Mourinho lors de sa conférence de presse avant le voyage réorganisé des Spurs à Fulham, et le Portugais a été précis dans sa réponse, demandant: “Qui lui a dit que Tottenham était intéressé à le signer?”

(PISCINE / . via .) 1610454052

Aucun rappel de Guendouzi

Plus tôt cette semaine, il y avait des spéculations selon lesquelles le milieu de terrain d’Arsenal Matteo Guendouzi pourrait être sur le point d’être rappelé de son prêt au Hertha Berlin ce mois-ci.

Le jeune Français a impressionné depuis son envoi d’un prêt d’un an à la capitale allemande, tombé en disgrâce sous Mikel Arteta.

L’expert italien du football Fabrizio Romano a déclaré que malgré les spéculations, Guendouzi verra la saison au club de Bundesliga.

1610450703

Tottenham aime Gonzalez en été

L’ailier de Stuttgart Nicolas Gonzalez est un autre joueur lié à Tottenham ce matin.

L’international argentin serait recherché par la Juventus et Leeds et . rapportent aujourd’hui que les Spurs sont également intéressés, bien que tout mouvement attendrait probablement jusqu’à l’été.

1610447217

Holding signe un nouveau contrat Arsenal

Rob Holding a signé un nouveau contrat chez Arsenal quelques mois à peine après avoir envisagé son avenir à The Emirates, écrit Jack Rosser.

Le défenseur, qui suscitait l’intérêt d’autres clubs de Premier League cet été et envisageait une sortie, a changé sa fortune dans le nord de Londres.

Le nouvel accord de Holding, qui court jusqu’en 2024 avec une option d’un an supplémentaire, porterait son temps au club à près d’une décennie s’il était vu dans son intégralité.

Holding a été rassuré de sa place au club après des discussions avec l’entraîneur Mikel Arteta et a lutté contre la concurrence d’un certain nombre d’arrières centraux à Arsenal, bien que William Saliba ait rejoint Nice en prêt et que Sokratis Papastathopoulos, 32 ans, soit sur le point de partir. mois.

1610444660

Arsenal évalue le mouvement de Bissouma

Eh bien, si ce déménagement de Moises Caicedo à Brighton se concrétise, vous pouvez le lire comme les Seagulls anticipant le départ du milieu de terrain vedette Yves Bissouma.

Football: Londres affirme qu’un ami proche de Bissouma leur a dit qu’Arsenal serait son choix de destination numéro 1 s’il quittait l’Amex, bien que l’on s’attende à ce que tout transfert n’intervienne qu’à la fin de la saison.

Le rapport ajoute qu’Arsenal a un réel intérêt à signer Bissouma, bien qu’il ait amené Thomas Partey dans une position similaire cet été, mais que le Real Madrid a également été lié.

(.) 1610442265

Clins d’œil liés au déménagement à Valence

Jose Mourinho a déjà déclaré qu’Harry Winks n’allait nulle part ce mois-ci et que le milieu de terrain anglais était revenu de force dans la première équipe ces dernières semaines.

Cependant, Football.London a déclaré que Valence était toujours intéressée par le prêt du milieu de terrain des Spurs ce mois-ci.

Avec des joueurs comme Kalvin Phillips et Declan Rice excellant respectivement pour Leeds et West Ham, Winks a besoin de temps de jeu régulier pour convaincre Gareth Southgate de sa valeur dans l’équipe des Trois Lions pour les Euros.