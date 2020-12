W

Alors que Covid-19 a eu un impact énorme sur les finances des clubs à travers le monde, beaucoup d’argent était encore dépensé pendant la période estivale et changera sans aucun doute de mains à nouveau à l’aube de 2021.

Il y aura également la possibilité de décrocher certains grands joueurs sur des accords de pré-contrat pour l’été, avec Lionel Messi peu susceptible de signer un nouvel accord à Barcelone après ses retombées extraordinaires avec le club.

Manchester City a de bonnes chances de décrocher la légende argentine avec Pep Guardiola en charge, mais une réunion avec Neymar au PSG est également une possibilité distincte.

Un autre joueur qui sera disponible gratuitement l’année prochaine est David Alaba, qui attire beaucoup d’attention en Premier League. Un club qui a peut-être refroidi leur intérêt, selon The Telegraph, est Manchester United, bien que Barcelone et le Real Madrid lorgnent sur la signature de la star du Bayern Munich, tandis que The Sun suggère que Liverpool et Chelsea sont également intéressés.

Pendant ce temps, le Mail rapporte qu’après que Kieran Trippier a été banni du football de 10 semaines dans le monde entier, l’Atletico Madrid pourrait se tourner vers Ainsley Maitland-Niles d’Arsenal en prêt.

United considère Calvert-Lewin

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, reste très intéressé par la sensation du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland.

Cependant, cela peut être dit pour tout manager sensé du football mondial, ce qui signifie que les Red Devils seraient sages d’avoir d’autres options.

L’un de ceux-ci, selon ., est l’attaquant d’Everton Dominic Calvert-Lewin, qui a fait un début de saison en beauté sous Carlo Ancelotti.

Nous saluons le retour!

Bonjour et joyeux Noël!

Les transferts ne s’arrêtent pour personne, pas même pour Saint Nick, voici donc un résumé de tous les potins qui circulent le jour de Noël.

Aucune approche pour Bissouma

Le patron de Brighton, Graham Potter, a déclaré qu’il n’y avait eu aucune approche pour recruter le milieu de terrain Yves Bissouma.

Le joueur de 24 ans a été lié à des clubs de premier plan tant au pays qu’à l’étranger, notamment Arsenal, Liverpool et le Real Madrid.

“Il n’y a eu aucune approche. Comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas parce que c’est dans le journal que ça veut dire que c’est vrai,” dit Potter.

“Je me concentre sur Yves, c’est comment je peux l’aider à s’améliorer et je pense qu’il a encore des améliorations à faire. C’est mon objectif avec lui, essayer de l’aider à atteindre son plein potentiel. Il a encore du travail à faire, alors c’est ce que je veux faire. nous nous concentrons sur. “

Maitland-Niles suscite l’intérêt d’Atleti?

Sky Sports affirme que l’Atletico Madrid envisage de déménager pour la star d’Arsenal Ainsley Maitland-Niles.

Le rapport suggère que les géants espagnols suivent l’international anglais depuis un certain temps et le considèrent comme un remplaçant idéal pour Kieran Trippier – qui est sur le point de purger une interdiction pour les infractions de jeu – à court terme, tout en ayant la polyvalence de jouer ailleurs en le long terme.

Maitland-Niles était lié aux Wolves cet été mais est resté aux Emirats, bien qu’il n’ait pas encore obtenu une place de départ régulière.

Klopp calme sur la discussion de sortie de Salah

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a rejeté les spéculations liant Mo Salah à un éloignement du club.

Les discussions sur les transferts se sont intensifiées après que Salah a admis son admiration pour le Real Madrid et Barcelone dans une interview avec le point de vente espagnol AS le week-end dernier.

“On ne parle jamais [about contracts]», A déclaré Klopp.

“Mo est de bonne humeur et moment, forme et c’est la chose la plus importante. Vous l’auriez vu beaucoup rire [today]. Le reste est agréable pour vous d’écrire mais en interne, rien de vraiment [to say]. “

Eriksen rentre?

Il est juste de dire que le transfert de Christian Eriksen à l’Inter Milan ne se déroulera pas comme prévu, les Nerazzurri étant déjà désireux de passer au meneur de jeu danois.

Peu de joueurs se retrouvent dans les deux clubs du nord de Londres, mais Eriksen pourrait en faire partie – selon Gazzetta dello Sport.

Avec Eriksen à la recherche d’un football régulier avant les Euros l’été prochain et Arsenal ayant besoin de créativité avec un budget serré, un accord de prêt peut convenir à toutes les parties avant qu’Eriksen et l’Inter ne cherchent une solution à la situation après les Euros.

Une bonne nouvelle pour Dele?

L’avenir de Dele Alli à Tottenham est loin d’être clair, aggravé par les critiques de Jose Mourinho à son égard à la suite de sa démonstration d’homme du match contre Stoke City.

Avec Mauricio Pochettino qui devrait être nommé prochainement par le PSG et l’intérêt antérieur du PSG pour Dele, est-ce un match fait au paradis?

Je suis sûr que Christian Eriksen sera également attentif aux dernières nouvelles.

Pochettino au PSG?

Le temps de Thomas Tuchel au PSG semble être terminé, selon divers rapports, et Mauricio Pochettino est le favori pour prendre le relais.

L’ancien défenseur du PSG est au chômage depuis près d’un an et souhaite, selon Fabrizio Romano, occuper le poste.

Arsenal veut Vinicius Jr

Arsenal cherche à attirer le jeune Real Madrid Vinicius Jr en prêt en janvier, rapporte le Mirror.

Mikel Arteta veut plus de menace en attaque alors que Pierre-Emerick Aubameyang et Nicolas Pepe ont du mal à impressionner.

Vinicius est en disgrâce sous Zinedine Zidane et Arteta estime que le joueur de 20 ans – qui peut jouer à travers la ligne d’attaque – aura quelque chose à offrir.