Le marché d’été national a finalement fermé pour les clubs de Premier League dans son intégralité le vendredi 16 octobre, la fenêtre internationale étant déjà fermée le 5 octobre.

Chelsea a dépensé plus de 200 millions de livres sterling dans la fenêtre estivale et des signatures comme Kai Havertz, Timo Werner et Edouard Mendy s’installent bien à Stamford Bridge avec Declan Rice prochain sur la liste de souhaits.

Les arrivées d’Arsenal telles que Thomas Partey et Gabriel Magalhaes ont également l’air bien, et les fans de Tottenham sont optimistes que Gareth Bale deviendra un acteur clé alors que les Spurs ciblent une place parmi les quatre premiers – et peut-être un défi pour le titre.

Manchester United a du mal après avoir échoué à signer des cibles de premier plan comme Jadon Sancho – et Didier Deschamps estime que Paul Pogba n’est «pas content» de sa situation au club.

Tenez-vous au courant des dernières actualités, offres et rumeurs ci-dessous…

Arsenal obtient un coup de pouce pour Szoboszlai

L’objectif d’Arsenal, Dominik Szoboszlai, ne renouvellera pas son bail à Salzbourg, ouvrant la voie à un déménagement en janvier, rapporte Salzburg 24.

Arsenal a été associé à un déménagement pour l’une des propriétés les plus populaires d’Europe, bien que RB Leipzig ait également été en ligne avec un accord de 20 millions d’euros.

L’agent du joueur a récemment déclaré à Index: “Dominik Szoboszlai n’a aucun accord avec Leipzig ou tout autre club, à l’exception, bien sûr, de son association actuelle, Red Bull Salzburg.”

Solskjaer obtient un vote de confiance

Manchester United reste “absolument engagé” envers Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager, a déclaré jeudi le vice-président exécutif Ed Woodward.

Solskjaer fait à nouveau face à des pressions sur son travail après avoir supervisé seulement trois victoires en championnat, la troisième dernière fois contre Everton a permis au club d’éviter de justesse d’enregistrer son pire départ en 31 ans.

Divers rapports affirment que l’ancien manager de Tottenham, Mauricio Pochettino, a été approché pour devenir le nouveau manager de United, mais Woodward a soutenu Solskjaer.

Dans une déclaration concernant les résultats du premier trimestre de United, Woodward a déclaré: “Sur le terrain, bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour atteindre une plus grande cohérence, nous restons absolument engagés dans la voie positive que nous suivons sous Ole alors que l’équipe continue de se développer.”

Liverpool oeil d’urgence Janmaat?

Liverpool s’est vu offrir l’agent libre Daryl Janmaat comme couverture défensive d’urgence après la chirurgie du genou de Joe Gomez, selon teamTALK.

(Janmaat est dans la dernière année de son contrat chez Vicarage Road. / .)

Janmaat a quitté Watford en octobre par consentement mutuel et serait en forme si Jurgen Klopp faisait appel au défenseur polyvalent.

Gomez a été exclu dans un avenir prévisible et Liverpool a besoin de renforts, et Gini Wijnaldum a donné une référence élogieuse pour Janmaat, 31 ans.

Caulker de retour à Liverpool?

Man United envisage de vendre Pogba l’été prochain

(.)

Manchester United voudrait vendre Paul Pogba lors du mercato de l’été prochain.

Les spéculations sur l’avenir du milieu de terrain français sont redevenues presque quotidiennes ces derniers temps après un début décevant de la campagne 2020/21 qui l’a vu sous-performer et recevoir des critiques pour avoir donné plusieurs pénalités.

Le mois dernier, United a déclenché une prolongation d’un an du contrat de Pogba pour le garder à Old Trafford jusqu’en 2022.

Cependant, selon le journaliste Alex Crook, qui parlait à talkSPORT, le club cherchera à tirer profit de Pogba après qu’Ole Gunnar Solskjaer se soit rendu compte qu’il ne pouvait pas jouer le joueur de 27 ans et Bruno Fernandes ensemble.

Pogba devrait se retrouver au Real Madrid, qui est depuis longtemps lié à sa signature.

Le père de Messi dément les rumeurs du PSG

(. via .)

Le père de Lionel Messi a abattu les rumeurs suggérant qu’il aurait déjà été en contact avec le Paris Saint-Germain.

Des rapports avaient suggéré que Jorge Messi – qui agit également en tant qu’agent de Lionel – avait parlé au PSG d’un éventuel accord de pré-contrat de janvier pour son fils, dont l’accord avec Barcelone devrait expirer l’été prochain.

Cependant, répondant à ces affirmations sur les réseaux sociaux, Messi snr a déclaré: «Arrêtez d’inventer! Fake news. “

Tottenham va entamer les négociations de contrat avec Son

(Tottenham Hotspur FC via . I)

Les pourparlers de contrat entre Tottenham et Heung-min Son devraient commencer prochainement, selon les rapports.

Le Guardian dit que Son – dont le contrat actuel de 140000 £ par semaine court jusqu’en 2023 – devrait devenir l’un des meilleurs salariés des Spurs avec un contrat amélioré d’une valeur de 200000 £ par semaine qui durera jusqu’en 2025 ou 2026.

Le rapport indique que Son – une figure influente qui siège conjointement au sommet des classements de la Premier League ce trimestre et qui a récemment changé d’agent – souhaite rester à Tottenham en raison de sa relation étroite avec le manager Jose Mourinho et de son partenariat productif avec Harry Kane.

Les pourparlers de Chelsea confirmés

La décision de Chelsea pour Anel Ahmedhodzic a été bloquée par l’agent du joueur de Malmö, selon le père du défenseur.

Les Bleus ont été liés dans les médias locaux à une décision à prix réduit pour Ahmedhodzic, le joueur de 21 ans devant quitter son club actuel dans un proche avenir.

Le père d’Ahmedhodzic, Mirsad, a affirmé que des pourparlers avec le chef des transferts de Chelsea, Marina Granovskaia, avaient eu lieu, mais le représentant de son fils entrave un transfert.

“Il est [agent, Markus Rosenberg] ne fait pas son travail. Il a dit à Marina à Chelsea qu’Anel n’y allait pas », a déclaré Mirsad Ahmedhodzic à Sportbladet.

“[Anel] veut partir à l’étranger après la fin de la saison. ”

Les Spurs mènent la course pour Sabitzer

Tottenham mène la course pour l’attaquant du RB Leipzig Marcel Sabitzer, rapporte SportBILD.

Le joueur de 26 ans susciterait beaucoup d’intérêt alors qu’il entame les 18 derniers mois de son contrat en Allemagne, et sera disponible pour un tarif moins cher.

Leipzig hésite à prolonger son contrat en raison des dépenses probablement nécessaires, ouvrant la voie à un déménagement l’été prochain à environ 27 millions de livres sterling.