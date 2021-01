W

Revenez à notre couverture EN DIRECT de la fenêtre de transfert de janvier, qui s’ouvre aujourd’hui.

La fenêtre hivernale est officiellement ouverte aux clubs de Premier League pour commencer à faire des mouvements après un début de saison dramatique.

Manchester United a égalisé les points avec Liverpool, leader de la Ligue. Alors qu’Ole Gunnar Solskjaer est satisfait de son équipe, la signature d’été Amad Diallo est sur le point de rejoindre l’équipe des Red Devils, Jadon Sancho est toujours une cible, les rapports d’un mouvement pour Jack Grealish ne disparaîtront pas – et “ le prochain Bruno Fernandes pourrait être sur leur liste de souhaits sous la forme du milieu de terrain sportif Pedro Goncalves.

Quant à Arsenal, le mois de janvier semble être davantage le fait que Mikel Arteta coupe son équipe plutôt que d’y ajouter, l’avenir de Mesut Ozil étant une préoccupation majeure. Pourtant, les Gunners ont été liés à Emi Buendia de Norwich, au meneur de jeu du Real Madrid Isco, au défenseur de l’AS Roma Roger Ibanez et plus encore – alors n’excluez rien pour l’instant.

Chelsea, rivale d’Arsenal à Londres, a l’argent à dépenser malgré plus de 200 millions de livres sterling d’arrivées estivales, et le gardien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma – disponible gratuitement cet été – pourrait être une cible surprise. Mais Frank Lampard sera-t-il responsable en février?

Liverpool regarde les défenseurs avec Sven Botman de Lille une possibilité, tandis que Jose Mourinho dit que toute arrivée à Tottenham serait une “grande surprise” … mais est-ce un écran de fumée du patron des Spurs? Pendant ce temps, Dele Alli est peut-être en route pour le PSG avec Mauricio Pochettino confirmé comme nouvel entraîneur-chef.

Et un autre!

Le défenseur d’Arsenal, William Saliba, a conclu son contrat de prêt avec l’équipe française de Nice.

L’arrière central n’était pas inscrit dans l’équipe de Premier League d’Arsenal et a été envoyé en prêt pour acquérir de l’expérience en équipe première.

Le directeur technique d’Arsenal, Edu, a déclaré: «William Saliba est un joueur avec une énorme quantité de talent et de potentiel. Nous sommes convaincus qu’il aura une belle carrière avec nous, mais nous devons nous rappeler qu’il n’a encore que 19 ans et qu’il a beaucoup de temps devant lui.

“William a vécu une période très difficile l’année dernière, avec son temps de jeu limité par une blessure et la fin précoce de la saison de Ligue 1 en raison de la pandémie.

“Donc, avec William, nous avons décidé que passer le reste de la saison en prêt avec Nice est le meilleur moyen pour lui de se développer. Nous resterons en contact étroit avec William pendant son séjour à Nice et avons hâte de le voir faire bonne progression jusqu’à la fin de la saison. »

1609790896

Une affaire faite!

Le jeune de Manchester United, Max Heygarth, a rendu son prêt permanent à Brentford aujourd’hui.

Le joueur de 18 ans joue pour l’équipe B des Bees ces derniers mois et a signé un contrat qui court jusqu’à l’été 2022.

1609789385

Un peu plus de preuves du besoin de Liverpool en renforts défensifs ce mois-ci est venu à St.Mary’s ce soir, où Jurgen Klopp a nommé une équipe sans demi-centre reconnu en tant que Fabinho du partenaire de Jordan Henderson.

Ce n’est pas tout à fait l’époque où Harry Redknapp nommait deux gardiens de but sur le banc pour donner un signal au conseil d’administration, mais le besoin est évident.

1609780699

Benfica s’apprête à rappeler Gedson

Benfica devrait rappeler en prêt Gedson Fernandes de Tottenham ce mois-ci, mais le milieu de terrain espère faire sa deuxième apparition de la saison cette semaine.

Ayant été exclu de l’équipe des Spurs en Ligue Europa, Gedson a été limité à un peu plus d’une heure de jeu ce trimestre, lors de la victoire du quatrième tour de la Coupe EFL contre Chelsea en septembre, et Benfica prévoit d’exercer son option pour mettre fin. son prêt de 18 mois au début du mercato.

Cependant, le joueur de 21 ans pourrait toujours figurer à nouveau pour les Spurs avant de retourner au Portugal, l’équipe de Jose Mourinho devant affronter la tenue de championnat Brentford en demi-finale de la Coupe EFL mardi avant une visite au huitième rang Marine en FA Cup. troisième tour le week-end.

Le match contre les ménés de Merseyside serait l’occasion idéale pour la comparution d’adieu de Gedson, Mourinho devant faire tourner fortement son équipe.

Gedson a fait 12 apparitions la saison dernière, en grande partie sur le banc, et veut un football régulier en équipe première.

1609777296

Dembele mains dans la demande de transfert

L’ailier de Peterborough Siriki Dembele a remis une demande de transfert, au milieu de l’intérêt de Fulham et Watford.

Le joueur de 24 ans a brillé en League One et fait pression pour passer au championnat ou à la Premier League.

Le propriétaire de Peterborough, Darragh MacAnthony, n’a pas nommé Dembele, mais a déclaré sur Instagram: «Oui, le joueur a demandé une demande de transfert. Je ne m’y attendais pas. C’est ce que c’est, nous continuons.

«Tous les joueurs de League One sont à vendre, mais à moins que nous n’obtenions la bonne offre, aucun joueur ne va nulle part.»

Il a ajouté: «Nous avons une promotion à gagner, nous devons continuer. Le joueur doit être professionnel et continuer – et l’agent doit se mettre au f ***.

1609776337

Barca attend les bonnes affaires

Sky Sports affirme que Barcelone attendra probablement l’été pour essayer de décrocher trois de ses principaux objectifs en matière de transferts gratuits, plutôt que de faire des offres à prix réduit ce mois-ci.

Le défenseur de Man City Eric Garcia, le milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum et l’attaquant lyonnais Memphis Depay ont tous été fortement liés aux films du Camp Nou, le premier ayant traversé les rangs des jeunes du club et le second ayant joué sous Ronald Koeman pour le Équipe nationale néerlandaise.

Tous les trois devraient être hors contrat à la fin de la saison et le Barça semble prêt à courir le risque qu’ils signent de nouveaux accords dans l’espoir de pincer un billet de faveur cet été.

1609768477

Man Utd va commencer le nettoyage de janvier?

Alors qu’Arsenal est occupé à trouver comment changer quelques joueurs indésirables, il semble qu’Ole Gunnar Solskjaer fera de même à Manchester United.

Le Sun rapporte que Solskjaer tentera de transférer jusqu’à six membres du personnel, Sergio Romero étant presque certain de partir. Phil Jones et Marcos Rojo seront autorisés à partir si quelqu’un paie leur salaire, tandis que Brandon Williams peut être autorisé à partir en prêt avec Southampton une possibilité.

Deux sorties moins probables sont Jesse Lingard et Dan James, bien que United serait probablement ouvert aux offres des parties intéressées.

1609768274

Gedson à rappeler

Benfica rappellera Gedson Fernandes de son prêt à Tottenham, rapporte Sky Sports.

Le joueur de 21 ans a rejoint les Spurs pour un prêt de 18 mois en janvier dernier, mais n’a fait qu’une seule apparition en Coupe de la Ligue cette saison.

1609765481

Mise à jour de Buendia vers Arsenal

Maintenant… Fabrizio Romano rapporte qu’Emi Buendia est sur la liste de transfert d’Arsenal, mais que vendre des joueurs reste leur priorité pour le moment.

Selon Romano, Arsenal se concentrera sur le déplacement de Sokratis et Ozil avant de se tourner vers les arrivées – et Buendia, le meneur de jeu / ailier de Norwich, âgé de 24 ans, pourrait être l’un d’entre eux.

1609764195

Diallo laisse tomber l’indice de Man Utd

Atalanta a essayé de garder Amad Diallo en prêt en Italie, mais il semble que Manchester United souhaite que sa signature estivale rejoigne l’équipe en janvier.

Diallo aurait hâte de se rendre à United le plus tôt possible… et voici la photo d’avion obligatoire qu’il a postée sur Twitter il y a environ une heure.