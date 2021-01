W

Revenez à la couverture en direct de Standard Sport de toutes les dernières nouvelles, potins, rumeurs et offres conclues sur les transferts de janvier.

La fenêtre hivernale est maintenant grande ouverte, les clubs de Premier League étant libres de recruter et de prêter des joueurs après un début dramatique de la saison 2020/21.

L’argent peut être serré en raison de l’impact financier de Covid-19, mais les clubs sont toujours susceptibles de faire de sérieux mouvements sur le marché avec tout ce qu’il faut pour jouer de haut en bas.

L’objectif immédiat d’Arsenal est de couper une équipe gonflée. William Saliba et Sead Kolasinac sont partis en prêt avec Mesut Ozil disponible si le bon accord est trouvé. Pourtant, il y a des cibles sur le radar de Mikel Arteta avec Emi Buendia de Norwich, Isco du Real Madrid, Julian Draxler du PSG et le défenseur de l’AS Roma Roger Ibanez tous liés.

Jose Mourinho dit qu’il serait surpris si Tottenham prenait des mesures sérieuses, mais Dele Alli pourrait être en voie de prêt avec Mauricio Pochettino prenant la relève au PSG – avec Christian Eriksen de l’Inter également une option. À Chelsea, l’avenir de Frank Lampard est incertain et il sera fascinant de voir si Roman Abramovich soutient le manager avec plus d’argent. À West Ham, David Moyes est à la recherche de plus de créativité pour faire passer les Hammers à la vitesse supérieure – et Felipe Anderson pourrait bien revenir de son prêt au FC Porto.

Quant à Manchester United, les Red Devils sont au même niveau que les leaders de Liverpool et se vantent d’un match en main – et la perspective d’un véritable défi pour le titre a suscité des discussions sur une décision de Jadon Sancho ou Jack Grealish de résoudre leurs problèmes à droite. Et avec Bruno Fernandes un tel succès retentissant, «le prochain Bruno» – Pedro Goncalves du Sporting – serait également une cible.

Les loups ont confirmé que le prêt de l’ailier Ruben Vinagre à l’Olympiacos avait été interrompu pour lui permettre de passer le reste de la campagne 2020-21 avec Famalicao.

Le joueur de 21 ans avait rejoint les champions de Grèce en octobre dans la perspective d’un déménagement permanent, mais n’a fait que quatre apparitions, il cherchera donc maintenant un peu plus de temps de jeu lors d’un prêt dans son Portugal natal.

Cela n’a pas pris longtemps …

William Saliba, qui n’a pas joué au football en équipe première pour Arsenal cette saison, entre directement dans l’équipe de Nice pour le choc de demain avec Brest.

Poch: “ Les grands joueurs sont toujours les bienvenus ”

Mauricio Pochettino a également été interrogé sur la possibilité d’essayer de tenter Lionel Messi à Paris lorsque son contrat de Barcelone expirera à la fin de la saison, et il est juste de dire qu’il était un peu moins dédaigneux quant à la perspective de signer son compatriote.

«Nous laissons les rumeurs de côté. Tous les grands joueurs sont les bienvenus au PSG », a déclaré l’ancien patron des Spurs.

Pochettino Coy à la réunion d’Eriksen

Ailleurs, Mauricio Pochettino a donné sa première conférence de presse depuis son arrivée au PSG et, sans surprise, des discussions sur le transfert étaient en tête de l’ordre du jour.

Ou plutôt, c’était parmi les journalistes, mais l’Argentin n’en avait rien, en particulier lorsqu’il était interrogé sur la possibilité d’une réunion avec le milieu de terrain de l’Inter Milan Christian Eriksen.

«Ce n’est pas le moment de parler de lui», dit-il.

Ighalo suscite l’intérêt

À la même époque l’année dernière, il y avait toute une chanson et une danse sur le besoin de Manchester United pour un attaquant et à la fin, c’est Odion Ighalo qui s’est présenté à Old Trafford.

Mais avec l’émergence de Mason Greenword et l’arrivée d’Edinson Cavani en transfert gratuit cet été, le Nigérian est plutôt excédentaire par rapport aux besoins depuis la prolongation de sa période de prêt en juin.

Il doit retourner au club parent Shanghai Shenhua à la fin du mois, mais Sky Sports affirme que les clubs du Moyen-Orient ont exprimé leur intérêt à acquérir ses services.

Williams prêt pour Newcastle

Ole Gunnar Solskjaer tente de changer certains joueurs de Manchester United ce mois-ci, bien que Brandon Williams soit celui qui semble toujours avoir un avenir radieux à Old Trafford.

Le jeune ailier devrait quitter United en prêt en janvier et le Chronicle rapporte que Newcastle a conclu un accord de principe. Vous suggérez également que Southampton veut le défenseur, mais leur forme impressionnante peut faire pencher la balance en faveur des Magpies si les Saints sont considérés comme de potentiels rivaux de qualification pour la Ligue des champions par Solskjaer.

Anderson de retour à West Ham?

Felipe Anderson pourrait être sur la bonne voie pour un retour surprise à West Ham après avoir échoué à obtenir une place en prêt à Porto, selon Fabrizio Romano.

Skriniar sur l’intérêt des Spurs

Milan Skriniar s’est ouvert sur l’intérêt de Tottenham l’été dernier, insistant sur le fait qu’il «voulait rester» à l’Inter.

(.)

“Il est difficile de dire si j’étais satisfait des rumeurs parce que je voulais rester ici”, a déclaré Skriniar. «Je n’ai pas beaucoup joué et je n’étais pas content, mais j’étais content pour l’équipe.

«Maintenant, je suis de retour pour donner une continuité à mes performances, je joue un peu plus, donc je suis content pour ça.

Un jeune de Liverpool rejoint Charlton en prêt

Le jeune Liverpool Liam Millar a rejoint Charlton en prêt. L’attaquant et capitaine a marqué cinq buts en 14 matchs pour les moins de 23 ans cette saison.

Le Barça va déclencher l’option Puig

Barcelone déclenchera la prolongation d’un an du contrat de Riqui Puig, rapporte Mundo Deportivo.

Arsenal a été lié au joueur de 21 ans mais, dans un signal d’intention signalé, le Barça veut lier Puig à 2023. Sa clause de libération passerait à 100 millions d’euros.