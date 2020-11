W

Revenez à la couverture en direct du Evening Standard de toutes les dernières nouvelles sur les transferts alors que les clubs se rapprochent de la fenêtre de janvier.

La fenêtre nationale s’est finalement fermée pour les clubs de Premier League dans son intégralité le vendredi 16 octobre, la fenêtre internationale s’étant déjà fermée le 5 octobre.

Les meilleurs clubs de vol ont utilisé à bon escient les onze premiers jours de négociation avec les clubs de l’EFL, alors que West Ham a conclu un accord potentiel de 30 millions de livres sterling pour Said Benrahma de Brentford, tandis que Tottenham a attrapé Jose Rodon de Swansea et Crystal Palace a fait appel à Jack Butland pour renforcer ses options de gardien de but. .

En ce qui concerne les offres au cours de la fenêtre principale, Chelsea a dépensé plus de 200 millions de livres sterling pour Kai Havertz et Timo Werner, Manchester United a raté Jadon Sancho mais a signé Edinson Cavani, Arsenal a recruté 45 millions de livres sterling Thomas Partey entre autres et Tottenham a apporté des personnes comme Gareth Bale et Pierre-Emily Hojbjerg.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs ci-dessous…

Points clés

Neville: United a fait une mauvaise “ erreur de Sancho ” Arsenal veut SzoboszlaiChelsea désireux de GinterLiverpool se tourne vers SchuursKeane “ souhaite ” que Partey ait joué pour United

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1604322297

Chelsea se tourne vers Ahmedhodzic

Chelsea garde un œil sur le défenseur de Malmö Anel Ahmedhodzic, selon Expressen.

(. via .)

Ahmedhodzic, qui a une expérience limitée du football anglais avec Nottingham Forest, a impressionné en Suède depuis 2019

Chelsea est maintenant lié à une offre de 8 millions d’euros en janvier, bien que Malmö ne soit pas en mesure de vendre avec le contrat du joueur en cours jusqu’en 2023.

1604316001

McCarthy nommé par APOEL

1604314001

Partey temps pour Arsenal

Roy Keane a salué la démonstration de Thomas Partey contre Manchester United lors de la victoire 1-0 d’Arsenal aujourd’hui, et a déclaré que la nouvelle signature de 45 millions de livres sterling pouvait correspondre à ce que Patrick Vieira a fait dans le nord de Londres.

(Piscine via REUTERS)

Evaluant l’affichage de Partey en tant qu’expert pour Sky Sports, Keane a déclaré: «Brillant. Je pensais qu’il était exceptionnel.

«Nous avons dit avant le match, ce gars n’est pas une tasse. Il vient d’un grand club, il a joué dans de grandes compétitions. Lorsque vous regardez un joueur en direct, c’est à ce moment que vous pouvez juger un joueur. Et plus je le regarde, plus je souhaite qu’il soit au milieu de terrain de Manchester United. Gros, fort, agressif.

«J’ai eu mes batailles avec Patrick Vieira, je pense que ce gamin a une chance de correspondre quand Vieira avait l’habitude de le faire. Parce qu’il est fort, agressif et qu’il aime le faire passer. Il a l’air à l’aise sur le ballon. Son sang-froid, une bonne première touche. . . et le maintien de la possession, c’est le nom du jeu. »

1604308888

Chelsea revient pour Ginter

Chelsea est prêt à faire un pas pour le défenseur du Borussia Monchengladbach Matthias Ginter en janvier, rapporte Kicker.

(AP)

Ginter est lié à un passage en Premier League depuis un certain temps, y compris à Chelsea avant que Frank Lampard ne décroche Thiago Silva avec un contrat gratuit.

Le joueur de 26 ans a impressionné Gladbach ces dernières semaines et est maintenant un habitué de l’équipe nationale allemande.

1604308092

Arsenal veut Szoboszlai

Arsenal envisage de faire un geste en janvier pour Dominik Szoboszlai, selon le podcast “ Here We Go ” de Fabrizio Romano.

(.)

Le milieu de terrain du Red Bull Salzburg a beaucoup impressionné à travers l’Europe.

Mikel Arteta considérerait Szoboszlai comme une alternative moins chère à la cible estivale Houssem Aouar.

1604259129

United détruit l’échec de Sancho

Manchester United est tombé à une autre défaite à domicile aujourd’hui alors qu’Arsenal quittait Old Trafford avec une victoire 1-0 – et Gary Neville pense que le manque d’équilibre à droite cause des problèmes aux Red Devils après avoir échoué à signer Jadon Sancho.

“Il y a plus de problèmes que de solutions. Vous avez six joueurs du milieu de terrain au club: Nemanja Matic, Fred, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Donny Van de Beek et Paul Pogba et vous devez en quelque sorte les intégrer dans un système, qui est forçant Ole à jouer un diamant.

“Je pense qu’il y avait un élément aujourd’hui où il pensait qu’il pouvait simplement mettre quatre joueurs dans ce diamant et que cela fonctionnerait après ce qui s’est passé en milieu de semaine, mais McTominay du côté droit ne fonctionnait pas après cinq minutes.

“Vous devez être à l’aise pour vous déplacer dans cette vaste zone; Wan-Bissaka est déjà un peu maladroit sur le ballon à l’arrière droit, vous avez donc besoin de quelqu’un pour l’équilibrer et l’équilibre à droite est un réel problème pour United. Quand Greenwood est parti c’était encore pire. Ils voulaient évidemment que Jadon Sancho joue de ce côté-là et cela semble être une très mauvaise erreur de ne pas recruter ce poste. “

1604245176

Eriksen en route?

Le temps de Christian Eriksen à l’Inter pourrait être terminé d’ici un an, selon Calciomercato.

(Images d’action via .)

Eriksen a quitté Tottenham avec un accord d’une valeur d’environ 17 millions de livres sterling en janvier, mais a eu du mal à s’imposer dans la formation de départ d’Antonio Conte, ne faisant que deux départs cette saison, et l’entraîneur-chef serait maintenant ouvert à une vente.

Le Paris Saint-Germain a été lié à l’intérêt, avec un retour sensationnel aux Spurs.

1604243897

Neymar est au-dessus du Barca

Cela n’a pris que quelques années mais Neymar a enfin dépassé son désir de revenir à Barcelone et se concentre désormais uniquement sur le Paris Saint-Germain, selon AS.

Le Brésilien souhaite depuis longtemps un retour, apparemment presque depuis son passage au record du monde en Ligue 1, mais devrait désormais signer un nouveau contrat avec les géants français.

1604240969

Brighton excité par le potentiel de Lamptey

Graham Potter dit que l’étoile montante de Brighton, Tariq Lamptey, a la mentalité d’aller loin dans le jeu.

Le joueur de 20 ans, qui a rejoint les Seagulls depuis Chelsea en janvier, a fait un début de vie impressionnant sur la côte sud et aurait attiré l’attention de certains des meilleurs clubs d’Europe.

(.)

“J’ai toujours dit qu’il était un grand garçon terre-à-terre, alors merci à lui et à sa famille”, a déclaré Potter avant la visite de dimanche à Tottenham. «Beaucoup de qualités interpersonnelles qu’il a en termes de simple désir d’aider l’équipe et de vouloir apprendre, de s’améliorer, sont bonnes.

“C’est juste un jeune homme vraiment coachable. Il a évidemment un long chemin à parcourir dans sa carrière, mais nous sommes excités pour lui et en même temps nous devons comprendre qu’il n’a pas joué beaucoup de matchs, il est seulement jeune, sa demande physique quant à la façon dont il joue est énorme.

«Nous devons donc faire attention avec lui aussi. Mais nous sommes ravis de lui.

“Ce n’est pas votre genre moyen de 20 ans, je pense. Je pense qu’il comprend juste et respecte vraiment, et il a juste une quantité incroyable d’humilité qu’il sait à quel point il est chanceux, il sait quelle opportunité il a dans la vie, aime le football, aime jouer au football, veut faire de son mieux pour sa famille, pour lui-même et pour l’équipe.

“C’est un personnage altruiste qui veut juste travailler dur. Je suis sûr qu’il y a des jeunes de 20 ans qui sont comme ça, mais peut-être qu’il y en a un ou deux qui ne le sont pas.”

1604236187

Pickford déposé par Everton

Everton a fait ses débuts en Premier League à Niels Nkounkou et Robin Olsen.

(TT News Agency / . via . Ima)

Ce dernier est le plus important, car le gardien de but met fin à la série de 119 matchs consécutifs de Jordan Pickford.