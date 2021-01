Après un démarrage sans surprise, en grande partie dû à la pandémie de Covid-19 en cours, la rumeur commence vraiment à prendre de l’ampleur alors que nous nous dirigeons vers les dernières étapes de la fenêtre du Nouvel An.

Tottenham surveillerait l’attaquant anglais Danny Ings, qui aurait suspendu les négociations contractuelles à Southampton alors qu’il vise un retour dans un club de la Ligue des champions.

Christian Eriksen a également été associé à un retour aux Spurs récemment, bien qu’il soit maintenant affirmé que son coéquipier de l’Inter Milan, Nicolo Barella – également sur le radar de Liverpool – pourrait être une cible pour Jose Mourinho à la place.

Le rival du nord de Londres, Arsenal, a de nouveau été lié au capitaine d’Aston Villa, Jack Grealish, bien que le patron de Norwich, Daniel Farke, reste catégorique sur le fait que la cible des Gunners, Emi Buendia, ne sera pas autorisée à quitter Carrow Road ce mois-ci. Nous attendons également la confirmation officielle du déménagement de Mesut Ozil à Fenerbahce.

À Chelsea, les spéculations sur l’avenir de Frank Lampard en tant que manager se sont encore intensifiées après une défaite 2-0 contre Leicester mardi soir. Erling Haaland pourrait-il être un remède d’été parfait pour les Bleus?

Liverpool n’a pas perdu espoir de signer le pilier du Bayern Munich David Alaba, tandis que Manchester United préparerait une offre pour le défenseur de Lens Facundo Medina.

La recherche de l’attaquant de West Ham se poursuit également, bien que les Hammers aient échoué avec une offre initiale pour le leader montpelliérain Gaetan Laborde et semblent avoir été exclus d’un transfert pour Youssef En-Nesyri de Séville.

Arsenal est de nouveau lié à Grealish

Les rumeurs de Jack Grealish à Arsenal font encore le tour ce matin.

Cela semble avoir été motivé par une histoire Instagram de célébration de la jeune star des Gunners, Bukayo Saka – qui a de nouveau marqué lors de la victoire de lundi en Premier League contre Newcastle – qui a tagué le capitaine d’Aston Villa.

Grealish est toujours convoité par Arsenal, selon football.london.

Tottenham surveille la situation des Ings

La plus grande histoire de transfert mercredi matin concerne Danny Ings.

Le Telegraph rapporte que l’ancien attaquant de Liverpool a suspendu les négociations de contrat avec Southampton alors qu’il cherche à revenir dans un club de la Ligue des champions.

Selon Eurosport, Tottenham surveille de près la situation avant une éventuelle candidature d’été.

Le rapport mentionne que les Spurs souhaitaient signer Ings – sous contrat à St Mary’s jusqu’à l’été 2022 – avant de prêter Carlos Vinicius de Benfica l’été dernier.

Moyes et Allardyce sur “ l’accord ” de Snodgrass

Suite à la victoire 2-1 de West Ham sur West Brom, David Moyes et Sam Allardyce ont été interrogés sur l’absence de Robert Snodgrass.

Allardyce a déclaré: “Je ne vais pas répondre à cela. Si la Premier League veut savoir qu’elle peut nous contacter en privé et nous leur dirons.

“C’est à la Premier League de nous dire quoi et si nous avons fait quelque chose de mal et alors je répondrai aux questions qu’ils décideront de me poser. Ce n’est pas mon gros souci pour le moment, ce que fait la Premier League ou ne pense pas. “

Moyes a déclaré: “Je ne pense pas que ce soit mes affaires. Je ne suis pas sûr que ce soit les vôtres, pour être honnête. Les pl doivent faire ce qu’ils ont à faire.

“Robert snodgrass est un très bon joueur, il nous manquera beaucoup. Nous l’avons envoyé avec nos meilleurs vœux, nous n’avons pas pris de frais pour lui car nous avons tellement de respect pour lui et ce qu’il a fait ici.”

La Premier League sonde “ l’accord ” de Snodgrass

Snodgrass était entré dans les six derniers mois de son contrat avec West Ham à la fin de l’année et avait été vendu à West Brom pour une somme modique plus tôt en janvier.

Le manager de West Brom, Sam Allardyce, a confirmé avant le match de mardi que les deux clubs devant s’affronter le même mois que Snodgrass changeait de camp, un “accord” a été conclu que Snodgrass ne figurerait pas pour les Baggies.

Cependant, un tel accord semblerait être en conflit avec les règlements de la Premier League qui stipulent qu ‘”aucun club ne doit conclure un contrat permettant à toute autre partie à ce contrat d’acquérir la capacité d’influencer matériellement ses politiques ou la performance de ses équipes lors des matches de championnat. . “

Bien que les règles de la Premier League interdisent tout accord formel, Standard Sport comprend qu’il ne s’est jamais engagé à écrire.

Arsenal cible Buendia “ 99% ” ne partira pas en janvier

Arsenal a reçu un coup dur avec le patron de Norwich City, Daniel Farke, insistant sur le fait qu’Emi Buendia ne quittera pas le club pendant la fenêtre de transfert actuelle.

Le milieu de terrain argentin Buendia, 24 ans, est en bonne forme cette saison alors que les Canaries tentent de rebondir directement en Premier League, les Gunners étant apparemment intéressés.

“Rien ne se passera avec Emi Buendia ce mois-ci”, a déclaré Farke lors d’une conférence de presse avant le match de championnat à domicile de mercredi contre Bristol City.

«Dans cette entreprise, vous ne pouvez pas confirmer quelque chose avec une garantie à 100%, mais je l’étiqueterais à 99%.

“Si je juge les choses de manière objective, cela n’a aucun sens pour aucun de mes joueurs de partir en ce moment et cela n’a aucun sens pour le club de vendre nos joueurs en janvier.”

L’avenir d’Alaba est décidé – ou est-ce?

La publication allemande Kicker insiste sur le fait que Manchester United et Chelsea sont toujours à la recherche de recruter le défenseur du Bayern Munich David Alaba – malgré les informations selon lesquelles il aurait accepté de rejoindre le Real Madrid.

L’international autrichien est en rupture de contrat à la fin de la saison et est donc libre de négocier avec les clubs un transfert d’agent libre cet été.

Des rapports en Espagne hier suggéraient que le défenseur polyvalent avait conclu un contrat de quatre ans avec le Real Madrid.

United “ prépare une offre Medina de 11 millions de livres sterling ”

Le média français La Voix du Nord a déclaré que Manchester United était prêt à intensifier son intérêt pour le défenseur central de Lens Facundo Medina.

Le rapport affirme que United est sérieusement intéressé par la signature de l’Argentin et pourrait s’ouvrir avec une offre de 11 millions de livres sterling dans le cadre d’un accord qui verrait le joueur prêté directement au club français pour le reste de la saison.

Le joueur de 21 ans a rejoint Lens dans le cadre d’un accord d’une valeur d’un peu moins de 3 millions de livres sterling seulement l’été dernier, mais il a suffisamment impressionné pour faire ses débuts internationaux en octobre.

Arsenal n’abandonne pas Aouar

L’expert des transferts Fabrizio Romano a déclaré qu’Arsenal souhaitait toujours recruter le milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar et qu’il était “ convaincu ” qu’il est parfait pour son milieu de terrain.

Cependant, le club français voudrait des frais de 53 millions de livres sterling pour le Français et, étant donné qu’il est au milieu d’une course au titre de Ligue 1, il est extrêmement réticent à vendre ce mois-ci.

On dirait qu’une longue saga pourrait se poursuivre jusqu’à l’été au moins …

Solskjaer sur les sorties de Man United

Ole Gunnar Solskjaer a refusé de parler directement de la situation de Jesse Lingard lors d’une conférence de presse tenue avant l’affrontement de Manchester United avec Fulham demain soir.

Cependant, le Norvégien a admis qu’un ou deux joueurs de plus pourraient quitter Old Trafford ce mois-ci après la sortie de Timothy Fosu-Mensah du côté de Bundesliga, le Bayer Leverkusen.

“Je ne veux pas parler d’individus, mais nous pouvons probablement permettre à un ou deux autres de sortir”, a déclaré Solskjaer mardi.

“Une des forces que nous avons est que nous avons eu une équipe en forme et profonde. Nous ne voulons pas perdre notre avantage en relâchant nos joueurs”

West Ham envisage un accord permanent avec Dawson

Une autre mise à jour de West Ham de Jack Rosser de Standard Sport…

West Ham souhaite activer l’option permettant de rendre le prêt de Craig Dawson à Watford permanent pour un montant d’environ 2 millions de livres sterling.

Cela se produira probablement cet été, mais si les belles performances de Dawson se poursuivent, cela pourrait être reporté à ce mois-ci si les Hammers doivent libérer une place de prêt dans l’équipe alors qu’ils recherchent un nouvel attaquant.

(.)