W

Revenez à notre couverture EN DIRECT de la fenêtre de transfert de janvier, détaillant toutes les dernières nouvelles et rumeurs d’aujourd’hui.

La fenêtre hivernale est officiellement ouverte aux clubs de Premier League pour commencer à faire des mouvements après un début de saison dramatique.

Manchester United a égalisé les points avec Liverpool, leader de la Ligue. Alors qu’Ole Gunnar Solskjaer est satisfait de son équipe, la signature d’été Amad Diallo est sur le point de rejoindre l’équipe des Red Devils, Jadon Sancho est toujours une cible, les rapports d’un mouvement pour Jack Grealish ne disparaîtront pas – et “ le prochain Bruno Fernandes pourrait être sur leur liste de souhaits sous la forme du milieu de terrain sportif Pedro Goncalves.

Quant à Arsenal, le mois de janvier semble être davantage le fait que Mikel Arteta coupe son équipe plutôt que d’y ajouter, l’avenir de Mesut Ozil étant une préoccupation majeure. Pourtant, les Gunners ont été liés à Emi Buendia de Norwich, au meneur de jeu du Real Madrid Isco, au défenseur de l’AS Roma Roger Ibanez et plus encore – alors n’excluez rien pour l’instant.

Chelsea, rivale d’Arsenal à Londres, a l’argent à dépenser malgré plus de 200 millions de livres sterling d’arrivées estivales, et le gardien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma – disponible gratuitement cet été – pourrait être une cible surprise. Mais Frank Lampard sera-t-il responsable en février?

Liverpool regarde les défenseurs avec Sven Botman de Lille une possibilité, tandis que Jose Mourinho dit que toute arrivée à Tottenham serait une “grande surprise” … mais est-ce un écran de fumée du patron des Spurs? Pendant ce temps, Dele Alli est peut-être en route pour le PSG avec Mauricio Pochettino confirmé comme nouvel entraîneur-chef.

Suivez toutes les dernières actualités, potins et rumeurs du mercato de janvier sur notre blog LIVE.

Points clés

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1609834170

Ferdinand veut Grealish à United

Rio Ferdinand dit que Manchester United devrait se débarrasser de Paul Pogba le plus tôt possible et prendre Jack Grealish.

“Je m’en fiche si Pogba y va ou non, Grealish est mon homme”, a déclaré Ferdinand sur Rio Ferdinand Presents FIVE.

«Beaucoup de gens m’ont dit qu’il était diligent dans tout le travail qu’il fait en dehors du terrain pour arriver là où il en est maintenant. Vous voyez des résultats semaine après semaine.

«C’est l’un de ces joueurs qui s’est regardé cet été et qui s’est dit:” Oui, j’ai bien fait la saison dernière, j’ai signé un nouveau contrat dans mon club d’enfance, et je vais y retourner “.

«Si je suis manager d’une équipe de premier plan en Angleterre, une des trois ou quatre meilleures équipes, alors je ne lui permettrais pas de rester là-bas, j’irais le prendre.

1609833347

Chelsea établit une liste restreinte pour remplacer Lampard

Thomas Tuchel, Max Allegri, Brendan Rodgers et Ralph Hasenhuttl sont sur la liste restreinte de Chelsea pour remplacer Frank Lampard, rapporte l’Independent.

(Piscine via REUTERS)

Lampard est sous pression après avoir vu sa glissade s’effondrer du premier au huitième en un mois, perdant quatre de ses six derniers matchs en charge.

Le travail du gestionnaire est actuellement sûr mais sous examen constant.

1609832660

ICYMI: Tottenham a mis Son et Kane pourparlers sur la glace

Tottenham a mis toutes les négociations contractuelles considérées comme non urgentes sur la glace pendant la pandémie de coronavirus, rapporte Dan Kilpatrick.

Les revenus des Spurs ont été décimés par la pandémie et le manager Jose Mourinho a suggéré le mois dernier qu’il était impossible pour les clubs d’attacher des joueurs vedettes dans l’incertitude persistante.

Son a clairement indiqué qu’il aimerait rester dans le nord de Londres à long terme et que tout nouvel accord le mettrait probablement en ligne avec les meilleurs revenus du club avec environ 200000 £ par semaine.

Les Spurs sont également conscients que le moment n’est pas propice pour discuter d’un accord amélioré avec Kane – qui a encore trois ans et demi à courir – étant donné que leurs revenus sont considérablement en baisse par rapport à la même période l’année dernière.

1609831470

De Bruyne rejette l’offre de Man City

Kevin De Bruyne a rejeté la dernière offre de contrat de Manchester City, rapporte HLN.

De Bruyne est en pourparlers avec le club sur un nouvel accord depuis un certain temps, bien qu’il ait deux ans et demi à courir à ses conditions actuelles.

Une extension devrait valoir plus de 300 000 £ par semaine, le joueur étant largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde.

Mais le journal belge HLN affirme que l’offre actuelle de City n’est pas acceptable pour De Bruyne.

1609830556

Arsenal doit vendre avant d’acheter Buendia

Fabrizio Romano rapporte qu’Emi Buendia est sur la liste des transferts d’Arsenal, mais que vendre des joueurs reste leur priorité pour le moment.

(.)

Selon Romano, Arsenal se concentrera sur le déplacement de Sokratis et Ozil avant de se tourner vers les arrivées – et Buendia, le meneur de jeu / ailier de Norwich, âgé de 24 ans, pourrait être l’un d’entre eux.

1609830365

ICYMI: Man United veut Pedro Goncalves

Manchester United a été associé au «nouveau Bruno Fernandes» Pedro Goncalves.

(.)

Le Sporting a récupéré Goncalves pour remplacer Fernandes en janvier dernier et a été dans une forme tout aussi dévastatrice, avec actuellement 11 buts et 11 passes décisives dans l’élite.

L’affirmation d’Express United surveille l’ancien diplômé de l’académie des Wolves.

1609830222

Chelsea vend FOUR pour signer Rice

Chelsea a été pressenti de vendre quatre joueurs pour financer un transfert en janvier pour Declan Rice de West Ham.

(Piscine via REUTERS)

“Un joueur que Frank Lampard pense qu’il améliorerait massivement son équipe de Chelsea est Declan Rice”, a déclaré le journaliste de talkSPORT Alex Crook.

«West Ham a été surpris que Chelsea n’ait pas fait d’offre formelle cet été et ils se préparent à ce que cela se produise, maintenant ou à la fin de la saison.

“Avant que Chelsea puisse faire son choix pour Declan Rice, qui est leur cible numéro un, à peu près leur seule cible – ils doivent retirer les joueurs des livres”, a-t-il ajouté.

«Danny Drinkwater, Fikayo Tomori, Marcos Alonso – trois grands noms qu’ils veulent vendre. Willy Caballero, lui aussi, n’est pas particulièrement satisfait de sa place dans l’ordre hiérarchique des gardiens de but.

1609791778

Et un autre!

Le défenseur d’Arsenal, William Saliba, a conclu son contrat de prêt avec l’équipe française de Nice.

L’arrière central n’était pas inscrit dans l’équipe de Premier League d’Arsenal et a été envoyé en prêt pour acquérir de l’expérience en équipe première.

Le directeur technique d’Arsenal, Edu, a déclaré: «William Saliba est un joueur avec une énorme quantité de talent et de potentiel. Nous sommes convaincus qu’il aura une belle carrière avec nous, mais nous devons nous rappeler qu’il n’a encore que 19 ans et qu’il a beaucoup de temps devant lui.

“William a vécu une période très difficile l’année dernière, avec son temps de jeu limité par une blessure et la fin précoce de la saison de Ligue 1 en raison de la pandémie.

“Donc, avec William, nous avons décidé que passer le reste de la saison en prêt avec Nice est le meilleur moyen pour lui de se développer. Nous resterons en contact étroit avec William pendant son séjour à Nice et avons hâte de le voir faire bonne progression jusqu’à la fin de la saison. »

1609790896

Une affaire faite!

Le jeune de Manchester United, Max Heygarth, a rendu son prêt permanent à Brentford aujourd’hui.

Le joueur de 18 ans joue pour l’équipe B des Bees ces derniers mois et a signé un contrat qui court jusqu’à l’été 2022.

1609789385

Un peu plus de preuves du besoin de Liverpool en renforts défensifs ce mois-ci est venu à St.Mary’s ce soir, où Jurgen Klopp a nommé une équipe sans demi-centre reconnu en tant que Fabinho du partenaire de Jordan Henderson.

Ce n’est pas tout à fait l’époque où Harry Redknapp nommait deux gardiens de but sur le banc pour donner un signal au conseil d’administration, mais le besoin est évident.