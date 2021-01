Le début de la fenêtre du Nouvel An a été quelque peu lent pour des raisons évidentes, car la pandémie de Covid-19 continue de provoquer une incertitude financière en Premier League et au-delà.

Cependant, des accords devraient toujours être conclus ce mois-ci, les clubs et les managers désireux de ne pas se laisser trop sous-performer pour ce qui promet d’être une seconde moitié mouvementée de la campagne 2020/21.

Chelsea semble avoir l’avantage sur Manchester United – qui pourrait être intéressé par le nouveau patron du PSG Mauricio Pochettino à Paul Pogba – dans la course pour signer Declan Rice, avec des informations selon lesquelles le milieu de terrain de West Ham préférerait déménager à Stamford Bridge.

Frank Lampard et Ole Gunnar Solskjaer auraient également un vif intérêt pour le défenseur français Dayot Upamecano, qui pourrait être autorisé à quitter le RB Leipzig. Jesse Lingard suscite l’intérêt de l’Inter Milan, quant à lui.

Tottenham a été lié au défenseur du Real Madrid Eder Militao et à son coéquipier de Leipzig d’Upamecano, Marcel Sabitzer, tandis que West Ham traquerait maintenant Ismaila Sarr et Mariano Diaz de Watford alors qu’ils cherchaient des renforts offensifs après la vente de Sébastien Haller à l’Ajax, mais regardez d’avoir raté Moussa Dembele.

Le Borussia Dortmund pourrait être disposé à vendre l’objectif d’Arsenal Julian Brandt au bon prix, tandis que les Gunners pourraient devoir payer une somme importante pour décharger Mesut Ozil.

Le pilier de Manchester City, Fernandinho, a reçu plusieurs offres avant de devenir joueur autonome cet été et Liverpool attend toujours de bonnes nouvelles en ce qui concerne David Alaba et Georginio Wijnaldum.

Zidane: Je ne sais pas si Ramos restera

Le patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, a admis qu’il ne savait pas si Sergio Ramos serait toujours au club d’ici le début de la saison prochaine, mettant un certain nombre de clubs de Premier League en alerte rouge.

Ramos est désormais libre de négocier avec les clubs européens, avec moins de six mois à courir sur son contrat.

L’Espagnol a été lié à la fois à Manchester City et à Tottenham, ce dernier où il retrouverait l’ancien patron de Madrid, Jose Mourinho, tandis que Liverpool a besoin de renforts à l’arrière central et aurait également surveillé la situation.

“Allons-nous avoir un Cristiano [Ronaldo] Cas?” Dit Zidane. «Je ne sais pas ce qui va se passer avec Ramos.

«Il est ici avec nous en ce moment.

“Nous sommes juste concentrés sur [Saturday’s] Jeu [against Osasuna]. “

Dembele s’apprête à rejoindre l’Atletico Madrid

Un attaquant qui ne se rendra pas à West Ham en remplacement de Haller est Moussa Dembele.

L’ancien attaquant de Fulham et du Celtic était provisoirement lié aux Hammers plus tôt cette semaine, mais il semble maintenant prêt à décrocher un transfert à l’Atletico Madrid à la place.

Selon le spécialiste italien des transferts Fabrizio Romano, un accord de prêt devrait être conclu avec Lyon, qui comprend l’option pour Atleti de signer Dembele de manière permanente cet été.

Des conditions personnelles auraient été convenues, le Français devant subir un examen médical.

L’Atletico avait poursuivi Willian Jose de la Real Sociedad et le leader de Napoli Arkadiusz Milik, selon Romano.

Inter Milan Eye Swoop Prêt Lingard

L’Inter Milan veut signer le prêt de Jesse Lingard de Manchester United.

C’est par The Mirror, qui dit que les Nerazzurri devraient d’abord décharger l’ancienne star de Tottenham Christian Eriksen.

S’il finissait par déménager en Italie, Lingard – qui n’avait fait que deux apparitions pour United cette saison, les deux en Coupe Carabao, avant de commencer la victoire en FA Cup contre Watford hier soir – rejoindrait d’anciens coéquipiers d’Old Trafford. Romelu Lukaku et Ashley Young au San Siro.

Everton en pourparlers sur un accord d’échange avec King

Un autre joueur qui a longtemps été sur le radar de West Ham est Josh King.

Cependant, il semble qu’Everton ait volé une marche dans la course pour signer l’attaquant norvégien – également lié à West Brom – après avoir entamé des pourparlers avec Bournemouth sur un accord d’échange.

C’est selon The Sun, qui dit que les jeunes défenseurs d’Everton Jarrad Branthwaite et Jonjoe Kenny intéressent les Cherries.

La sortie d’Ozil “ pourrait coûter 7 millions de livres à Arsenal ”

Une mise à jour sur la saga Mesut Ozil maintenant.

The Star cite le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu, qui affirme que le milieu de terrain allemand doit toujours environ 7,2 millions de livres sterling sur son contrat lucratif de 350000 £ par semaine avec Arsenal.

Les Gunners devront-ils conclure une sorte d’accord financier pour retirer des livres un joueur qui n’a pas figuré dans le club depuis mars dernier?

Pochettino regarde Pogba pour le transfert du PSG

Un autre jour, un autre joueur de Premier League lié au Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino.

Cette fois, c’est Paul Pogba, avec le Star dimanche rapportant que le milieu de terrain de Manchester United est désormais la principale cible de transfert de Pochettino.

On dit que le PSG n’aura peut-être à payer que 75 millions de livres sterling pour le vainqueur de la Coupe du monde alors qu’il cherche à battre le Real Madrid et la Juventus dans le cadre d’un contrat d’été.

West Ham prêt à faire une offre Sarr de 30 millions de livres sterling

Ismaila Sarr est un autre joueur apparemment ciblé par West Ham.

The Sun affirme que les Hammers sont prêts à soumettre une offre de 30 millions de livres sterling pour la star de Watford, qui était étroitement liée à Manchester United et à Liverpool pendant la fenêtre d’été.

Crystal Palace a également échoué avec un transfert de 25 millions de livres sterling pour l’ailier sénégalais polyvalent le jour de la date limite.

Oeil de jambon ouest Mariano Diaz

West Ham a été mentionné à propos de tant de recrues attaquantes potentielles depuis le transfert de la signature du record de Sébastien Haller à l’Ajax vendredi.

Le dernier en date est Mariano Diaz, le Mail on Sunday affirmant que les Hammers réfléchissent à un prêt pour l’attaquant du Real Madrid, qui n’a fait que six apparitions cette saison et était auparavant une cible pour West Brom.

Le rapport mentionne également l’attaquant adolescent du Slavia Prague, Abdallah Sima, comme un possible remplaçant de Haller.

Chelsea et Man Utd veulent Upamecano

Beaucoup de spéculations Dayot Upamecano font également le tour ce week-end.

Chelsea a rejoint la course pour signer dimanche le défenseur français très apprécié par le Mail, tandis que Liverpool et Manchester United continuent d’être liés à sa signature également.

Maintenant, le PDG de Leipzig, Oliver Mintzlaff, a admis que Leipzig – qui a vendu Timo Werner à Chelsea l’été dernier et auparavant Naby Keita à Liverpool – vendra à nouveau des actifs clés si cela avait du sens sur le plan financier.

“Nous avons une équipe qui est très large en termes de qualité”, a-t-il déclaré à Sport Bild. “Nous vendrons donc à nouveau les meilleurs joueurs si cela a un sens financier et nous pouvons y faire face d’un point de vue sportif.

“Quand je pense à Werner, [Matheus] Cunha, [Naby] Keita ou [Diego] Demme, nous avons déjà fait beaucoup d’argent et avons encore progressé sur le plan sportif.

(. via .)

“Dans l’ensemble, nous avons beaucoup investi dans notre équipe, pas de doute à ce sujet. Mais regardez: l’équipe actuelle avait une valeur marchande inférieure à 250 millions d’euros lorsque les joueurs individuels ont fait leurs débuts.

“Et si nous prenons maintenant la valeur de marché actuelle, nous sommes aux alentours de 550 millions d’euros. Il faut tenir compte de ce plus de plus de 300 millions d’euros quand on parle d’investissements. Nous créons de la valeur avec notre chemin.”

Chelsea a l’avantage sur Man Utd dans Rice Chase?

L’un des principaux titres de transfert de dimanche concerne le milieu de terrain de West Ham Declan Rice.

Selon le Sunday Mirror, l’international anglais a déclaré à des amis qu’il n’avait aucun intérêt à déménager à Manchester et préférerait rester à Londres, Stamford Bridge étant sa destination préférée.

Cela semble donner aux admirateurs de longue date de Chelsea un avantage considérable sur United dans la bataille pour signer Rice, qui serait évalué à 80 millions de livres sterling par West Ham dans l’état actuel des choses.