W

Revenez à la couverture EN DIRECT du Evening Standard de toutes les dernières nouvelles sur les transferts alors que les clubs planifient à l’avance pour la fenêtre de janvier.

Le marché d’été national a finalement fermé pour les clubs de Premier League dans son intégralité le vendredi 16 octobre, la fenêtre internationale étant déjà fermée le 5 octobre.

Chelsea a dépensé plus de 200 millions de livres sterling dans la fenêtre d’été, et des signatures comme Kai Havertz, Timo Werner et Edouard Mendy s’installent bien à Stamford Bridge, ce qui pourrait conduire à la sortie de joueurs négligés tels que Olivier Giroud, lié à la MLS.

Les arrivées d’Arsenal telles que Thomas Partey et Gabriel Magalhaes semblent également bonnes – bien que le milieu de terrain très apprécié du Red Bull Salzburg Dominik Szoboszlai soit toujours considéré comme une cible prioritaire – et les fans de Tottenham sont optimistes que Gareth Bale redeviendra un joueur clé alors que les Spurs visent. pour l’argenterie et d’autres ajouts à l’équipe de Jose Mourinho en janvier.

Manchester United a du mal après avoir échoué à signer des objectifs de premier plan comme Jadon Sancho – mais les Red Devils ont été liés à un nouveau transfert du Borussia Dortmund et de l’Angleterre, alors qu’il y a maintenant des suggestions selon lesquelles l’ancienne star des Spurs Christian Eriksen. Les voisins de United, Man City, pourraient également être à la recherche de Lionel Messi si la star de Barcelone en fuite n’a pas changé d’avis en janvier, tandis que les rapports affirment que Cristiano Ronaldo pourrait retourner de manière sensationnelle au Real Madrid.

Quant à Liverpool, les blessures graves de Virgil van Dijk et Joe Gomez les laissent court à l’arrière – et Dayot Upamecano est une option potentielle de janvier, avec David Alaba et Nelson Semedo également liés.

Tenez-vous au courant des dernières actualités, offres et rumeurs ci-dessous…

Transférer les titres

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1606041383

Beckham espère attirer Giroud de Chelsea en MLS

(REUTERS)

L’attaquant de Chelsea Olivier Giroud est aligné pour un passage en MLS… par David Beckham.

Le Mirror rapporte que Giroud est une cible de transfert pour l’Inter Miami de Beckham, qui cherche à améliorer sa fortune après un début de vie difficile en tant que franchise d’expansion.

Le Français n’a joué que 33 minutes de football en Premier League jusqu’à présent ce trimestre derrière les signatures estivales Timo Werner et Tammy Abraham, le rapport ajoutant que Giroud cherchera un nouveau club en janvier si son temps de jeu n’augmente pas avant cette date. .

Comme Henderson, le joueur de 34 ans ne veut pas risquer de passer à côté de l’Euro 2020, ayant récemment été invité à résoudre sa situation par le patron des Bleus Didier Deschamps.

1606041052

Henderson veut la sortie de son prêt en janvier

(Manchester United via .)

Dean Henderson veut à nouveau quitter Manchester United en prêt.

C’est selon The Sun, qui dit que l’ancien prêteur de longue date de Sheffield United est impatient de jouer plus régulièrement pour gagner une place dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour l’Euro 2020.

Les rivaux Leeds et Brighton ont tous deux été liés à un potentiel de prêt en janvier, tandis que les espoirs de promotion du championnat, Bournemouth, seraient également désireux de conclure un accord pour Henderson.

1606039149

Ronaldo envisage un retour au Real Madrid?

(. via .)

Suggestions intrigantes ce week-end que Cristiano Ronaldo pourrait envisager un retour sensationnel au Real Madrid.

Le média espagnol Marca affirme que la superstar portugaise – qui a marqué 450 buts en 438 matches et remporté une pléthore d’argenterie majeure au cours d’un séjour de neuf ans à Madrid avant de partir pour la Juventus en 2018 – cherche à reconstruire des ponts avec le club après son sortie controversée.

Il a été rapporté en Italie que la Juve pourrait être ouverte à la vente de Ronaldo afin de réduire sa masse salariale après la pandémie de Covid-19, mais Marca dit que le Real n’envisage pas un retour pour le joueur de 35 ans à ce stade.

1606038690

Sterling prépare un nouvel accord avec Man City

(. via .)

Après avoir signé un nouvel accord de deux ans plus tôt cette semaine avec le manager Pep Guardiola, Manchester City se concentre désormais sur la conclusion d’accords d’extension avec un certain nombre de stars clés.

Le Sunday Mirror rapporte que l’attaquant anglais Raheem Sterling est en ligne pour une prolongation de son contrat de 300000 £ par semaine qui a encore deux ans à courir, tandis que City se concentre également sur l’attachement de Kevin De Bruyne à long terme.

Pendant ce temps, le Star de dimanche affirme que l’attaquant Gabriel Jesus est également sur le point de se voir offrir des conditions améliorées d’une valeur d’environ 150000 £ par semaine.

1606038378

Man United rejoint la course Eriksen

(.)

Christian Eriksen semble déterminé à assurer un retour en Premier League.

Les choses n’ont pas fonctionné pour l’ancienne star de Tottenham depuis son passage à l’Inter Milan en janvier, Antonio Conte apparemment réticent à lui offrir des opportunités régulières en équipe première.

Il a été récemment rapporté qu’Arsenal pourrait se voir proposer de manière sensationnelle un accord d’échange qui les verrait affronter Eriksen en échange de Granit Xhaka – une décision qui exaspérerait sans aucun doute les fidèles des Spurs.

Aujourd’hui, le journal italien Corriere dello Sport rapporte qu’Old Trafford est un autre point d’atterrissage potentiel pour le Danois, Manchester United devant peut-être utiliser le milieu de terrain brésilien Fred pour conclure un accord.

1605948936

Sule du Bayern “ rêve de Man United ”

(.)

Le besoin de Manchester United de renforts défensifs supplémentaires a été clairement établi lors d’un début difficile de la campagne 2020/21 sous Ole Gunnar Solskjaer.

Une nouvelle venue de Bundesliga pourrait-elle bientôt répondre à leurs espoirs?

Selon Christian Falk de Bild, le défenseur central du Bayern Munich et de l’Allemagne Niklas Sule «rêve» de jouer un jour pour United.

Il serait peut-être sage pour United d’essayer de faire de ce rêve une réalité dans un avenir pas trop lointain!

1605948401

Arsenal explore l’offre Szoboszlai

(.)

Arsenal apparaît fermement sur la piste du milieu de terrain créatif du Red Bull Salzburg Dominik Szoboszlai.

Le Mirror rapporte que les Gunners cherchent des moyens de structurer un accord pour l’international hongrois, qui s’est construit une solide réputation en Bundesliga autrichienne à seulement 20 ans.

On dit qu’Arsenal cherche à payer la clause de libération du joueur de 23 millions de livres sterling par tranches sur une période de trois ans, plutôt que de tout donner d’avance en un seul paiement.

1605899453

Solskjaer répond aux commentaires de Deschamps sur Pogba

Didier Deschamps a déclaré lors de la trêve internationale que Paul Pogba ne pouvait pas être satisfait de son temps de jeu et de son positionnement à Manchester United, mais Ole Gunnar Solskjaer a écarté ce discours aujourd’hui.

“Paul a connu une saison difficile la saison dernière”, a-t-il déclaré. “Il a maintenant Covid (plus tôt dans la saison). Je pense que ces trois matchs qu’il a disputés pour la France nous aident à nous et Paul, et cela a aidé la France. Il a un rythme, il a sa forme.

“J’ai parlé à Paul et il a certainement senti vers la fin du match contre le Portugal et certainement vers la fin du match contre la Suède qu’il se sentait plus fort pour ça.

“Il a bien joué, ils se sont qualifiés. Je pense qu’il va seulement s’améliorer. Paul est, comme je l’ai dit, un joueur très important et une personne très importante pour nous.

“L’avoir en forme et heureux sera vital pour la course que nous pouvons, espérons-le, organiser maintenant.”

1605872641

United, PSG et Madrid à la poursuite de Camavinga

Le média espagnol Macca a déclaré que Manchester United était dans une lutte à trois pour signer le prodige français Eduardo Camavinga.

Le rapport affirme que United, le PSG et le Real Madrid sont les premiers dans la course pour signer la star rennaise de 18 ans, qui devrait quitter le club l’été prochain.

(. via .) 1605871158

Szoboszlai au dernier Arsenal

Il y a plus de rapports ce matin suggérant que la sensation hongroise Dominik Szoboszlai est une grande cible de transfert pour Arsenal.

L’Athletic rapporte que le propriétaire des Gunners, Stan Kroenke, devrait injecter plus d’argent dans le club au cours des 18 prochains mois pour montrer sa confiance en l’entraîneur Mikel Arteta, comme il l’a fait avec la signature de Thomas Partey cet été.

Les problèmes créatifs des Gunners sont bien documentés et avec un transfert d’été pour Houssem Aouar ayant échoué, il semble que les attentions pourraient se tourner vers Szoboszlai.

(. via .)