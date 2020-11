W

Revenez à la couverture EN DIRECT de l’Evening Standard de toutes les dernières nouvelles sur les transferts alors que les clubs se tournent vers la fenêtre de janvier.

Le marché d’été national a finalement fermé pour les clubs de Premier League dans son intégralité le vendredi 16 octobre, la fenêtre internationale étant déjà fermée le 5 octobre.

Les arrivées d’Arsenal tels que Thomas Partey et Gabriel Magalhaes semblent également bonnes – bien que Houssem Aouar soit toujours considéré comme une cible – et les fans de Tottenham sont optimistes que Gareth Bale deviendra un acteur clé en tant que cible des Spurs.

Manchester United a du mal après avoir échoué à signer des objectifs de premier plan comme Jadon Sancho – mais les Red Devils ont été liés à une décision du défenseur de Braga David Carmo, tandis que parler d’un retour sensationnel de Cristiano Ronaldo semble exagéré mais intrigant néanmoins.

Quant à Liverpool, les blessures graves de Virgil van Dijk et Joe Gomez les laissent court à l’arrière – et Dayot Upamecano est une option potentielle de janvier, avec David Alaba et Nelson Semedo également liés.

Tenez-vous au courant des dernières actualités, offres et rumeurs ci-dessous…

Grealish a dit de rejoindre Arsenal

On a dit à Arsenal de signer la star d’Aston Villa, Jack Grealish.

“Grealish, incroyable. Il semble qu’il pourrait être un joueur qu’Arsenal a raté”, a déclaré Gilberto Silva au podcast The Invisible Wall.

«Avec ses capacités, il était l’un des gars du milieu qui peut jouer du beau football. Il contrôle le ballon, assiste et peut marquer des buts.

“Il est légèrement différent de Dennis Bergkamp, ​​mais il pourrait être quelqu’un pour l’avenir à Arsenal.”

Man City tient toujours à Messi

Mais Manchester City en particulier après un été de flirt, rapporte Mundo Deportivo, et la chance de passer du temps avec le club frère du New York City FC pourrait tenter le barcelonais.

Messi est en rupture de contrat à la fin de la saison et ne devrait pas renouveler ses mandats au Camp Nou, le joueur de 33 ans étant susceptible de chercher de nouveaux pâturages avant de raccrocher ses bottes.

Rio Ferdinand parle de Gabriel Martinelli

En l’absence d’action en Premier League, l’un des nombreux débats sur les réseaux sociaux ce week-end a eu lieu entre les fans de Manchester United et d’Arsenal pour savoir si Mason Greenwood ou Gabriel Martinelli avait plus de potentiel.

Interrogé sur l’attaquant d’Arsenal lors d’une séance de questions-réponses en direct sur Instagram, la légende de United Rio Ferdinand a déclaré: “A 18 ans, faire ce qu’il fait; le but contre Chelsea seul, il court du bord de sa surface – un coup franc contre le sien. équipe – il va à l’autre bout.

“Normalement, vos jambes ont disparu à ce moment-là, vous n’avez plus d’énergie et pas de jus dans vos jambes, mais il a le sang-froid pour le mettre. Excellent joueur, mais la conscience de sa façon de jouer, de sa façon de bouger sur le terrain. pitch, l’intelligence pour recevoir le ballon, les positions qu’il prend.

«Il entre à l’intérieur au bon moment pour permettre à Saka d’avoir de l’espace à l’extérieur et poser les questions aux arrières latéraux adverses; ‘Vas-tu entrer avec moi ou vas-tu rester avec Saka?’

“C’est fou. C’est un joueur mature pour un si jeune enfant.”

Deschamps sur la situation de Pogba à United

La France, championne du monde, a subi une défaite surprise 2-0 à domicile face à la Finlande mercredi, avec Paul Pogba au départ malgré ses difficultés pendant des minutes à Manchester United.

Le patron des Bleus Didier Deschamps a déclaré après la défaite: “Comment dois-je répondre? [Paul Pogba] n’est pas à son meilleur, je le savais avant. Le match contre la Finlande était censé lui donner du rythme, de même avec Olivier Giroud.

“Je leur avais parlé, ils savaient qu’ils joueraient au plus une heure. Quand on voit le résultat, il est difficile de se souvenir des aspects positifs.

“Je leur avais parlé, ils savaient qu’ils joueraient pendant une heure au plus. Quand on voit le résultat, il est difficile de se souvenir des points positifs. Comme tous les joueurs qui ont une situation compliquée dans leur club, ils sont impactés mentalement, pas seulement. physiquement.”

La carrière d’Arsenal de Guendouzi “ terminée ”

La carrière de Matteo Guendouzi à Arsenal est terminée, selon l’ancien attaquant Kevin Campbell, Mikel Arteta mettant le jeune en «détention».

“Je ne pense pas qu’il jouera à nouveau pour Arsenal”, a déclaré Campbell à Football Insider. “Il n’a pas d’avenir à Arsenal. Mikel Arteta l’a mis en détention après le match de Brighton la saison dernière, c’est ce que c’était – la détention.

“Un manager comme Arteta veut voir que vous pouvez suivre la ligne, prendre votre punition, garder votre piège fermé et vous mettre au travail. Guendouzi ne pouvait pas le faire.

“On lui a donné une table rase au début de la saison, comme Mezut Ozil, mais ils n’ont pas suivi la ligne.

“Arteta est assez fort pour exclure des joueurs auxquels il ne peut pas faire confiance. Lorsqu’un manager ne peut pas vous faire confiance, il ne vous soutiendra pas.

“La bonne chose est qu’ils l’ont prêté parce que vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir des joueurs mal disciplinés comme ça dans et autour du club. La bonne chose était de le faire en prêt.”

Liverpool envisage une décision pour le défenseur de l’Olympiacos Ruben Semedo lors du mercato de janvier, affirme Sic Noticias.

(. via .)

On s’attend maintenant à ce que Jurgen Klopp signe un défenseur central à la première occasion après que Joe Gomez ait rejoint Virgil van Dijk et Joe Gomez sur la table de traitement.

Liverpool a été lié à Dayot Upamecano et Kalidou Koulibaly, mais la chaîne portugaise Sic Noticias affirme que c’est Semedo sur la liste de souhaits de Klopp.

Boateng surpris par l’intérêt des Spurs

Le défenseur du Bayern Munich, Jerome Boateng, est “surpris” par les spéculations le liant à un transfert à Tottenham.

(REUTERS)

“Personne ne m’a approché, personne ne m’a parlé, je n’en savais rien, j’ai été surpris”, a-t-il déclaré.

Boateng a demandé par The Guardian s’il était ouvert à un retour en Angleterre, répondant en août: “Je ne dirais pas non”, ajoutant: “Je suis définitivement partant pour ça, mais je ne sais pas pour l’avenir.

“On ne sait jamais. Mais ce n’est pas que je dirais:” Je ne veux jamais jouer là-bas “. C’est certainement l’une de mes ligues préférées. “

Raul Jimenez: Man Utd, la Juventus me voulait

Raul Jimenez est resté aux Wolves cet été, bien que l’attaquant mexicain ait confirmé que la Juventus et Manchester United avaient tous deux tenté de le signer.

Jimenez a déclaré à TUDN: “Un jour, je me suis réveillé et uventus me voulait, un autre Manchester United et ce que je sais, c’est qu’il y avait des approches.

“Mais un accord n’a jamais été conclu et rien n’était proche. Je suis très heureux chez Wolves.”

Pourquoi Arsenal était le seul choix pour Gabriel

Gabriel Magalhaes dit que lorsque Arsenal est venu appeler, il n’a pas eu à réfléchir à deux fois avant de déménager dans le nord de Londres.

“J’essayais de ne pas trop entendre parler de spéculation sur les transferts parce qu’on finit toujours par penser à tout ce qui se passe”, a-t-il déclaré à Arsenal Player.

(Gabriel est devenu un acteur clé / Arsenal FC via .)

“Après qu’Arsenal est entré dans l’équation, il m’a parlé d’autres clubs qui étaient intéressés, mais j’ai choisi Arsenal parce que c’était un rêve pour moi. C’est un club que j’aime beaucoup et que j’ai toujours regardé à la télévision, avec une histoire fantastique.

“Arsenal est un immense club, l’un des plus grands du monde, et j’ai dit à mon agent dès le début que si Arsenal venait pour moi, je voulais porter le maillot, jouer au stade et ressentir le soutien des fans parce que c’est un club que j’ai toujours regardé. “

“Je suis maintenant très heureux d’être ici aujourd’hui aux côtés des meilleurs joueurs. C’est un de mes rêves d’enfance.”

Sancho sur l’impact de l’intérêt de Man United

Jadon Sancho était un homme recherché cet été, mais un déménagement à Manchester United ne s’est pas concrétisé.

Sancho n’a pas été dans une forme étincelante pour Dortmund ce trimestre, mais a marqué un beau but pour l’Angleterre contre l’Irlande – et pense qu’il est sur le chemin du retour à son meilleur.

Lorsqu’on lui a demandé si les spéculations de l’été avaient eu un impact sur sa forme, Sancho a répondu à ITV: “Non, je ne pense pas.”

Il a ajouté: “J’ai l’impression que chaque joueur a un petit plongeon dans sa carrière et je le vis en ce moment.

“C’est comme ça que je rebondis et je suis juste heureux d’avoir des managers qui ont confiance en moi et continuent de me lancer.”