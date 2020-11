W

Revenez à la couverture EN DIRECT du Evening Standard de toutes les dernières nouvelles sur les transferts alors que les clubs planifient à l’avance pour la fenêtre de janvier.

Le marché d’été national a finalement fermé pour les clubs de Premier League dans son intégralité le vendredi 16 octobre, la fenêtre internationale étant déjà fermée le 5 octobre.

Chelsea a dépensé plus de 200 millions de livres sterling dans la fenêtre estivale et des signatures comme Kai Havertz, Timo Werner et Edouard Mendy s’installent bien à Stamford Bridge avec l’Angleterre Jude Bellingham potentiellement prochain sur la liste de souhaits.

Les arrivées d’Arsenal telles que Thomas Partey et Gabriel Magalhaes semblent également bonnes – bien que le milieu de terrain très apprécié du Red Bull Salzburg Dominik Szoboszlai soit toujours considéré comme une cible prioritaire – et les fans de Tottenham sont optimistes que Gareth Bale deviendra un acteur clé alors que les Spurs ciblent l’argenterie et d’autres ajouts à l’équipe de Jose Mourinho en janvier.

Manchester United a du mal après avoir échoué à signer des objectifs de premier plan comme Jadon Sancho – mais les Red Devils ont été liés à un mouvement pour l’attaquant du Borussia Dortmund et de l’Angleterre à nouveau, tandis que parler d’un retour sensationnel de Cristiano Ronaldo semble exagéré mais intrigant néanmoins. Les voisins de United, Man City, pourraient également être à la recherche de Lionel Messi si la star de Barcelone en fuite n’a pas changé d’avis en janvier.

Quant à Liverpool, les blessures graves de Virgil van Dijk et Joe Gomez les laissent court à l’arrière – et Dayot Upamecano est une option potentielle de janvier, avec David Alaba et Nelson Semedo également liés.

Sule du Bayern “ rêve de Man United ”

Le besoin de Manchester United de renforts défensifs supplémentaires a été clairement établi lors d’un début difficile de la campagne 2020/21 sous Ole Gunnar Solskjaer.

Une nouvelle venue de Bundesliga pourrait-elle bientôt répondre à leurs espoirs?

Selon Christian Falk de Bild, le défenseur central du Bayern Munich et de l’Allemagne Niklas Sule «rêve» de jouer un jour pour United.

Il serait peut-être sage pour United d’essayer de faire de ce rêve une réalité dans un avenir pas trop lointain!

Arsenal explore l’offre Szoboszlai

Arsenal apparaît fermement sur la piste du milieu de terrain créatif du Red Bull Salzburg Dominik Szoboszlai.

Le Mirror rapporte que les Gunners cherchent des moyens de structurer un accord pour l’international hongrois, qui s’est construit une solide réputation en Bundesliga autrichienne à seulement 20 ans.

On dit qu’Arsenal cherche à payer la clause de libération du joueur de 23 millions de livres sterling par tranches sur une période de trois ans, plutôt que de tout donner d’avance en un seul paiement.

Solskjaer répond aux commentaires de Deschamps sur Pogba

Didier Deschamps a déclaré lors de la trêve internationale que Paul Pogba ne pouvait pas être satisfait de son temps de jeu et de son positionnement à Manchester United, mais Ole Gunnar Solskjaer a écarté ce discours aujourd’hui.

“Paul a connu une saison difficile la saison dernière”, a-t-il déclaré. “Il a maintenant Covid (plus tôt dans la saison). Je pense que ces trois matchs qu’il a disputés pour la France nous aident à nous et Paul, et cela a aidé la France. Il a un rythme, il a sa forme.

“J’ai parlé à Paul et il a certainement senti vers la fin du match contre le Portugal et certainement vers la fin du match contre la Suède qu’il se sentait plus fort pour ça.

“Il a bien joué, ils se sont qualifiés. Je pense qu’il va seulement s’améliorer. Paul est, comme je l’ai dit, un joueur très important et une personne très importante pour nous.

“L’avoir en forme et heureux sera vital pour la course que nous pouvons, espérons-le, organiser maintenant.”

United, PSG et Madrid à la poursuite de Camavinga

Le média espagnol Macca a déclaré que Manchester United était dans une lutte à trois pour signer le prodige français Eduardo Camavinga.

Le rapport affirme que United, le PSG et le Real Madrid sont les premiers dans la course pour signer la star rennaise de 18 ans, qui devrait quitter le club l’été prochain.

Szoboszlai au dernier Arsenal

Il y a plus de rapports ce matin suggérant que la sensation hongroise Dominik Szoboszlai est une grande cible de transfert pour Arsenal.

L’Athletic rapporte que le propriétaire des Gunners, Stan Kroenke, devrait injecter plus d’argent dans le club au cours des 18 prochains mois pour montrer sa confiance en l’entraîneur Mikel Arteta, comme il l’a fait avec la signature de Thomas Partey cet été.

Les problèmes créatifs des Gunners sont bien documentés et avec un transfert d’été pour Houssem Aouar ayant échoué, il semble que les attentions pourraient se tourner vers Szoboszlai.

Giroud quitte Chelsea?

Le patron de la France, Didier Deschamps, a laissé entendre lors de la trêve internationale que si Olivier Giroud veut jouer à l’Euro, il devra peut-être quitter Chelsea.

L’agent de Giroud, Michaël Manuello, a déclaré à Foot Mercato que si l’attaquant cherche à rester à Stamford Bridge pour le moment, ils vont s’asseoir et évaluer sa situation dans environ un mois avant de décider de ce que l’avenir lui réserve.

“D’ici à janvier, il y a 11 matchs à jouer pour Chelsea. Olivier appartient à son club, il est concentré sur la compétition et on verra à la mi-décembre décider d’une manière ou d’une autre”.

United et Liverpool reçoivent un coup de pouce pour Upamecano

Les espoirs de Manchester United et de Liverpool de signer le défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano ont été renforcés par des informations dans le journal allemand Bild selon lesquelles le Bayern Munich ne pourra pas se permettre le Français.

Upamecano devrait quitter Leipzig soit au milieu de la saison en cours soit à la fin de celle-ci, le club devant prendre une décision sur son avenir en janvier.

Arsenal accepte l’accord Rekik

Arsenal a conclu un accord pour signer le défenseur central du Hertha Berlin Omar Rekik, selon football.london.

Le rapport affirme que les Gunners ont failli signer le jeune homme de 18 ans le jour de la date limite, mais ont manqué de temps. Au lieu de cela, l’accord sera conclu en janvier, bien que Rekik puisse être prêté au club de Bundesliga pour le reste de la saison.

Kepa pourrait accepter une réduction de salaire pour maintenir le rêve des euros en vie

Le gardien de but de Chelsea Kepa Arrizabalaga est confronté à la perspective de devoir subir une réduction de salaire pour relancer sa carrière.

L’international espagnol a désespérément envie de faire partie des Championnats d’Europe de l’été prochain, mais court le risque de passer à côté après avoir été évincé en tant que n ° 1 de Chelsea par Edouard Mendy.

Frank Lampard a clairement indiqué que la signature estivale de Mendy était désormais son premier choix – laissant à Kepa une réserve de 71 millions de livres sterling.

Cela signifie qu’un transfert en janvier sera probablement sa meilleure chance de défier David de Gea dans l’équipe espagnole.

Cela pourrait devoir être un accord de prêt à la lumière du marché des transferts déprimé après le coronavirus – ainsi que de la réduction de son salaire, qui est réputé être de l’ordre de 150000 £ par semaine.

Balotelli en pourparlers avec … Barnsley?

Maintenant, ce serait un tour. Sky Sports dit que Mario Balotelli est en pourparlers sur un éventuel retour au football anglais – avec Barnsley, côté championnat.

Le rapport affirme qu’il y a eu des pourparlers entre des représentants de l’Italien – qui est un agent libre après avoir quitté Brescia – et les coprésidents de Barnsley Chien Lee et Paul Conway.

(.)