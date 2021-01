Le marché d’hiver est maintenant ouvert aux affaires, les clubs de Premier League étant libres de renforcer leurs équipes respectives avant une seconde moitié mouvementée de la saison 2020/21.

Arsenal serait intéressé par le meneur de jeu de Norwich Emi Buendia et Julian Draxler du PSG, bien que la priorité de Mikel Arteta semble se déplacer sur les joueurs ce mois-ci après les sorties de prêt respectives de Sead Kolasinac et William Saliba. On pense que Mesut Ozil est en pourparlers sur un transfert au côté de la MLS DC United et Sokratis suscite l’intérêt de la formation de Serie A de Gênes, alors qu’il est rapporté que Lucas Torreira – actuellement prêté à l’Atletico Madrid – pourrait être rappelé et envoyé à la Fiorentina à la place. alors qu’Alexandre Lacazette attend de nouvelles négociations contractuelles.

Tottenham a suspendu les négociations de contrat avec le redoutable duo de grèves Heung-min Son et Harry Kane pendant la pandémie de Covid-19, sans nouvelle arrivée majeure prévue ce mois-ci. Cependant, il pourrait bientôt y avoir des retrouvailles entre deux anciens favoris des Spurs, Mauricio Pochettino étant censé vouloir emmener Christian Eriksen de l’Inter Milan au Paris Saint-Germain.

West Ham a un nouvel attaquant en vue, avec Josh King et Graziano Pelle mentionnés comme options possibles, bien qu’un retour de Marko Arnautovic soit peu probable. Liverpool souhaite un accord avec David Alaba du Bayern Munich, bien que Xherdan Shaqiri semble susceptible de rester à Anfield jusqu’à l’été. Quant à Manchester United, Kingsley Coman semble satisfait de rester au Bayern et Southampton aurait échoué avec une décision de Brandon Williams.

Suivez toutes les dernières nouvelles du mercato de janvier, les rumeurs, les potins et les offres sur notre blog LIVE ci-dessous.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1609944167

Bissouma un homme recherché

Malgré les difficultés de Brighton cette saison, Yves Bissouma attire de nombreux admirateurs à travers la Premier League.

Le milieu de terrain de 24 ans est lié à Liverpool, Manchester United et l’AS Monaco par la BBC, tandis qu’Arsenal serait également intéressé par sa signature.

Un point positif pour Brighton est qu’avec une foule de partis prêts à se disputer sa signature, Bissouma ne sera pas nécessairement bon marché – et le milieu de terrain devrait avoir son choix de clubs, même si un déménagement est plus probable cet été.

1609943767

Buendia, une vente difficile pour Norwich

Si Mesut Ozil est en route ce mois-ci, Emi Buendia est sur la liste restreinte de Mikel Arteta – mais Norwich ne cherche pas à vendre le meneur de jeu.

Norwich est en tête du championnat et le patron des Canaries, Daniel Farke, a déclaré plus tôt cette semaine: “Emi est un joueur clé pour nous, un membre important du groupe, et il est totalement engagé envers nous.

“Il est notre joueur et continuera à être notre joueur. Il a un contrat à long terme donc nous le gardons.

“Tout le monde connaît ses qualités – je ne m’attends pas à de l’intérêt simplement parce qu’il a marqué un but merveilleux aujourd’hui. Les gens savent ce qu’il peut faire.”

1609943523

Mesut Ozil dernier

L’avenir de Mesut Ozil semble être loin d’Arsenal, mais s’il sera en mouvement ce mois-ci est une autre affaire.

L’agent d’Ozil, le Dr Erkut Sogut, a déclaré que l’ancien international allemand avait l’intention de rester à Arsenal ce mois-ci et de partir cet été, mais admet que les choses pourraient changer très rapidement ce mois-ci.

“Nous n’étions pas autorisés à parler légalement avant le 1er janvier, donc maintenant nous commençons à peine à examiner les options avec les chiffres et les détails”, a déclaré Sogut à ESPN.

“Je ne peux pas parler directement des clubs parce que ce ne serait pas professionnel, mais en général, il reste six mois sur le contrat et il n’est pas inhabituel que nous parlions aux gens des différentes opportunités et essayions de trouver la meilleure option pour Mesut. “

1609942992

Bonjour et bienvenue à nouveau à la couverture EN DIRECT de Standard Sport du mercato de janvier. Nous vous apportons toutes les dernières nouvelles, potins, rumeurs et offres conclues ce mois-ci.