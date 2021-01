Le marché d’hiver est maintenant ouvert aux affaires, les clubs de Premier League étant libres de renforcer leurs équipes respectives avant une seconde moitié mouvementée de la saison 2020/21.

Arsenal serait intéressé par le meneur de jeu de Norwich Emi Buendia et Julian Draxler du PSG, bien que la priorité de Mikel Arteta semble se déplacer sur les joueurs ce mois-ci après les sorties de prêt respectives de Sead Kolasinac et William Saliba. On pense que Mesut Ozil est en pourparlers sur un transfert au côté de la MLS DC United et Sokratis suscite l’intérêt de la formation de Serie A de Gênes, alors qu’il est rapporté que Lucas Torreira – actuellement prêté à l’Atletico Madrid – pourrait être rappelé et envoyé à la Fiorentina à la place. alors qu’Alexandre Lacazette attend de nouvelles négociations contractuelles.

Tottenham a suspendu les négociations de contrat avec le redoutable duo de grèves Heung-min Son et Harry Kane pendant la pandémie de Covid-19, sans nouvelle arrivée majeure prévue ce mois-ci. Cependant, il pourrait bientôt y avoir des retrouvailles entre deux anciens favoris des Spurs, Mauricio Pochettino étant censé vouloir emmener Christian Eriksen de l’Inter Milan au Paris Saint-Germain.

West Ham a un nouvel attaquant en vue, avec Josh King et Graziano Pelle mentionnés comme options possibles, bien qu’un retour de Marko Arnautovic soit peu probable. Liverpool souhaite un accord avec David Alaba du Bayern Munich, bien que Xherdan Shaqiri semble susceptible de rester à Anfield jusqu’à l’été. Quant à Manchester United, Kingsley Coman semble satisfait de rester au Bayern et Southampton aurait échoué avec une décision de Brandon Williams.

Suivez toutes les dernières nouvelles du mercato de janvier, les rumeurs, les potins et les offres sur notre blog LIVE ci-dessous.

Liverpool affronte le Real Madrid pour Alaba

Selon les derniers rapports, Liverpool «fait toujours tout son possible» pour signer la star du Bayern Munich, David Alaba.

Le Real Madrid est aux commandes pour signer l’international autrichien lorsqu’il deviendra joueur autonome cet été, The Guardian rapportant qu’il avait proposé un accord à long terme au milieu des suggestions selon lesquelles le capitaine Sergio Ramos aurait rejeté l’offre d’un nouveau contrat.

Cependant, le spécialiste des transferts Fabrizio Romano ajoute que Liverpool est toujours dans la course pour Alaba après avoir pris contact avec les représentants du joueur.

1609921636

Buendia à Arsenal peu probable en raison du “ manque de fonds ”

Rester avec Arsenal pendant un moment, il semble qu’un déménagement au nord de Londres pour Emi Buendia de Norwich n’est pas prévu ce mois-ci.

Selon The Mirror, un accord potentiel est peu probable en raison d’un manque de fonds de la part des Gunners, le club étant également lié à Julian Draxler du PSG et Isco au Real Madrid.

Il semble qu’un accord de prêt à court terme pour un joueur de cet acabit soit plus réaliste pour Arsenal que pour Buendia, avec Mikel Arteta désireux de réduire son équipe gonflée.

1609920825

ICYMI – Ozil à DC United pourparlers

Mesut Ozil domine toujours les titres des transferts tôt mercredi matin.

C’est au milieu des rapports de football.london que le paria des Gunners est en pourparlers sur un transfert vers la tenue MLS DC United.

Ozil a désespérément besoin d’un nouveau départ après avoir été exclu des équipes d’Arsenal en Premier League et en Europa League cette saison et un déménagement en Amérique pourrait voir sa marque “ M10 ” se développer énormément.

football.london rapporte également que l’agent d’Ozil, Erkut Sogut, est proche du cadre de DC United, Sam Porter.

1609885113

Koeman dresse la liste restreinte de Barcelone

Ronald Koeman a révélé qu’il avait dressé une liste de joueurs qu’il souhaitait ajouter et laisser partir lors de la fenêtre de transfert de janvier, mais reconnaît que la situation financière fragile de Barcelone ne lui permettra peut-être pas d’obtenir le personnel qu’il souhaite.

“Chaque entraîneur considère toujours le mois de janvier comme une chance d’améliorer son équipe et je suis le même”, a-t-il déclaré aux journalistes à la veille de leur match à l’Athletic Bilbao.

“Tout ce que j’ai fait, c’est de proposer un plan de joueurs qui pourraient partir et une liste de joueurs qu’il serait intéressant de faire venir. Mais cela dépend du club.”

1609879665

Ozil à DC United?

Comme nous l’avons récemment suggéré, la carrière de Mesut Ozil à Arsenal semble être terminée – et football.london rapporte que les États-Unis sont une destination potentielle, DC United ayant déclaré avoir offert à l’Allemand un package “ attrayant ” qui l’aiderait également à développer son M10. marque aux États-Unis.

(Arsenal FC via .) 1609878576

Situation au milieu de terrain de Man United

Donc, Manchester United est à égalité de points avec Liverpool et a un match en cours contre les leaders de la Premier League, mais il y a encore des problèmes à résoudre pour Ole Gunnar Solskjaer – si ce n’est pas ce mois-ci, alors certainement cet été.

L’avenir de Paul Pogba devrait être éloigné d’Old Trafford – son contrat a récemment été prolongé jusqu’en 2022, mais cela a été automatiquement fait par United pour protéger sa valeur de revente. Pogba a semblé plus satisfait ces derniers temps avec la victoire de United, mais il reste à voir s’il sera en route.

Un autre milieu de terrain dont le sort n’est pas clair est Donny van de Beek. La signature estivale a eu du mal à jouer, en particulier pendant la période des fêtes, et il pourrait chercher ailleurs si sa situation ne s’améliore pas d’ici la fin de la saison.

Si l’un d’entre eux ou les deux sont en route, Jack Grealish est une option définitive – mais coûterait probablement environ 100 millions de livres sterling. Pedro Goncalves du Sporting – surnommé “ le prochain Bruno Fernandes ” – a également été lié.

1609878130

Arsenal espère vendre Ozil dès que possible

Le fait que le club veuille se débarrasser de Mesut Ozil ne sera pas un énorme choc pour les fans d’Arsenal, mais Fabrizio Romano vient de tweeter que les Gunners «espèrent vendre Ozil le plus tôt possible».

Avec Ozil, Romano dit qu’Arsenal est occupé à vendre des joueurs, Gênes étant intéressé par Sokratis. Surveillez cet endroit…

1609874139

Dele sur le banc des Spurs

Nous nous sommes demandé si Dele Alli pourrait obtenir un départ pour Tottenham ce soir contre Brentford en Coupe de la Ligue, au milieu de toutes les spéculations sur son avenir.

Cependant, l’Anglais n’est que sur le banc des remplaçants, malgré que Jose Mourinho ait apporté cinq changements à son équipe après le match contre Leeds.

1609872547

Affaire faite!

Les loups ont confirmé que le prêt de l’ailier Ruben Vinagre à l’Olympiacos avait été interrompu pour lui permettre de passer le reste de la campagne 2020-21 avec Famalicao.

Le joueur de 21 ans avait rejoint les champions de Grèce en octobre dans la perspective d’un déménagement permanent, mais n’a fait que quatre apparitions, il cherchera donc maintenant un peu plus de temps de jeu lors d’un prêt dans son Portugal natal.

1609865698

Cela n’a pas pris longtemps …

William Saliba, qui n’a pas joué au football en équipe première pour Arsenal cette saison, entre directement dans l’équipe de Nice pour le choc de demain avec Brest.