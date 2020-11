W

Revenez à la couverture en direct du Evening Standard de toutes les dernières nouvelles sur les transferts alors que les clubs planifient à l’avance la fenêtre de janvier.

Chelsea a dépensé plus de 200 millions de livres sterling dans la fenêtre estivale et des signatures comme Kai Havertz, Timo Werner et Edouard Mendy s’installent bien à Stamford Bridge avec Declan Rice prochain sur la liste de souhaits.

Les arrivées d’Arsenal, telles que Thomas Partey et Gabriel Magalhaes, ont également l’air bien, et les fans de Tottenham sont optimistes que Gareth Bale deviendra un acteur clé alors que les Spurs ciblent un top quatre.

Manchester United a du mal après avoir échoué à signer des objectifs de premier plan comme Jadon Sancho – et Mauricio Pochettino pourrait être leur prochaine grosse signature si les résultats ne s’améliorent pas.

Tenez-vous au courant des dernières actualités, offres, rumeurs et potins sur les transferts ci-dessous…

“ Villa doit correspondre aux ambitions de Martinez ”

Dean Smith admet qu’Aston Villa doit égaler les ambitions d’Emi Martinez avant le premier retour du gardien à Arsenal.

Il a remporté la FA Cup la saison dernière et le Community Shield en août avant de décider de partir après que le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, ne lui ait pas garanti la place de numéro un devant Bernd Leno.

“En tant que club, nous devons égaler ses ambitions – comme je l’ai dit à propos de Jack Grealish”, a déclaré Smith, avec Villa huitième en Premier League.

“Il y a un réel enthousiasme chez lui et sur ce qu’il voulait faire et comment il voulait le faire. C’est un fier Sud-Américain qui veut arriver au sommet du jeu.”

“Il l’a fait en remportant la FA Cup et le Community Shield.

“Nous sommes reconnaissants de l’avoir au club de football. Il a eu beaucoup de prêts quand il était là-bas, ce qui l’a aidé à s’améliorer. J’adore sa faim et sa volonté d’aller mieux.”

Solskjaer “ planifie à long terme ” chez United

Ole Gunnar Solskjaer est optimiste quant à son avenir à Manchester United, déclarant: «Je vais dire que toutes mes conversations avec le club ont été planifiées à long terme.

«Bien sûr, nous voulons des résultats à court terme, mais j’ai eu un bon dialogue positif, un dialogue ouvert avec les plans que nous avons mis en place.

«Nous avons planté une graine, l’arbre pousse.

«Certains clubs déchirent juste cet arbre et voient s’il pousse toujours et voient s’il y a encore de l’eau en dessous.

Pourtant, une défaite contre Everton pourrait convaincre Ed Woodward et les Glazers qu’un peu de jardinage est nécessaire …

“ Arsenal devrait suivre le modèle de prêt du Bayern ”

Mikel Arteta a beaucoup de jeunes talents à sa disposition, mais il y a toujours un risque qu’il puisse être gaspillé si la concurrence est trop féroce – il suffit de demander à Pep Guardiola et Jadon Sancho.

Owen Hargreaves a été impressionné par le trio d’Arsenal Eddie Nketiah, Joe Willock et Ainsley Maitland-Niles, mais pense que des accords de prêt avec beaucoup de football pourraient être leur meilleur pari pour réaliser leur potentiel.

«Ce n’est peut-être pas seulement à Arsenal en ce moment, car [Bukayo] Saka s’est frayé un chemin parce qu’il a été absolument magnifique », a déclaré Hargreaves à BT Sport.

“Mais le problème est que dans une grande équipe comme celle-ci – nous l’avons vu avec Jadon Sancho à Manchester City – il est difficile d’y avoir des matchs.

“Même pour Phil Foden, aussi bon soit-il, il doit travailler [Kevin] De Bruyne et David Silva la saison dernière et [Ilkay] Gundogan et Bernardo Silva. Ces jeunes enfants dans ces immenses équipes, c’est dur.

“Parfois, cela peut être bon – je pense à Phillip Lahm, Toni Kroos et David Alaba – ils ont contracté des prêts de deux ans du Bayern Munich et joué au football à Hoffenheim, à Stuttgart et Leverkusen pour obtenir ces représentants.

“Ils ont joué au football européen pour de grandes équipes en Bundesliga, puis sont revenus et sont entrés dans l’équipe du Bayern Munich.

“Vous pourriez voir cela de ces enfants parce qu’en ce moment, on a l’impression qu’ils pourraient probablement jouer plus.”

Gnabry au retour d’Arsenal

Serge Gnabry a parcouru un long chemin depuis qu’il a du mal à entrer dans l’équipe de West Brom de Tony Pulis.

Le milieu de terrain a quitté Arsenal pour le Werder Brême en 2016, a rejoint le Bayern Munich un an plus tard et est désormais un acteur clé pour les champions de Bundesliga et l’équipe nationale allemande.

Gnabry a peu de raisons de quitter la Bavière après avoir remporté la Ligue des champions lors d’une saison 2019/20 triplée, mais Arsenal tient toujours une place de choix dans son cœur – et le joueur de 25 ans a déclaré à CBS Sports que les Gunners seraient sa destination favorite était de faire un retour en Premier League.

Solskjaer défie l’avenir de Man United

(Solskjaer n’a toujours pas dépassé les points contre Burnley. / .)

Ole Gunnar Solskjaer croit toujours qu’il est l’homme qu’il faut pour apporter le succès à Manchester United et dit qu’il n’y a pas longtemps, son côté était la meilleure chose depuis le pain tranché, écrit Simon Collings.

Solskjaer a récemment été critiqué à la suite du lent démarrage de United cette saison et l’ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino, a été présenté comme un possible remplaçant pour lui.

United a eu du mal jusqu’à présent ce trimestre et ils siègent actuellement 15e avant le match de samedi avec Everton à Goodison Park.

La pression s’est intensifiée sur Solskjaer, mais a demandé s’il était certain de réussir à Old Trafford, le Norvégien a répondu: «Ouais. Pourquoi ne serais-je pas?

«Si je ne fais pas confiance à mes convictions et mes valeurs, à la qualité de mon personnel et à la qualité des joueurs, qui d’autre devrait?

«Je ne regarde pas un ou deux résultats et je tombe comme un château de cartes. Ouais, c’est définitivement un revers. “

Parker satisfait du plan de transfert de Fulham

(Piscine via REUTERS)

Scott Parker est satisfait du changement d’approche de transfert de Fulham cet été – même si le club subit à nouveau une relégation en Premier League cette saison.

Après avoir chuté après une frénésie de dépenses de 100 millions de livres sterling il y a deux saisons, Fulham a cette fois utilisé principalement des prêts et des offres à faible coût, ce qui, selon leur directeur, les a mis sur la bonne voie pour l’avenir.

«Avec les affaires que nous avons faites, il y a eu un réel équilibre entre les choses», a déclaré Parker.

«Si cette année nous ne restions pas dans la division, ces [loan] les joueurs partent évidemment mais je pense que ce que nous avons fait a été très bon, les joueurs que nous avons recrutés et amenés au club à Harrison Reed, Tosin, Tete, Antonee Robinson – de jeunes joueurs de bonne qualité.

«Je pense juste qu’il y avait un plan derrière cela. L’argent n’était pas là pour dépenser comme c’était la dernière fois et comme certaines autres équipes le sont.

“Bien sûr, notre objectif cette année est de rester dans cette division et nous voulons nous donner toutes les chances de le faire, mais en même temps, nous pensons également à l’avenir à long terme de l’équipe et de l’équipe et du football. club et nous devons examiner cela également.

Man United affronte la compétition pour Pochettino

(AP)

Manchester United devra peut-être agir rapidement s’il souhaite sérieusement nommer Mauricio Pochettino.

Les derniers rapports du Mail suggèrent que l’Argentin – qui a indiqué qu’il était prêt à revenir à la direction après 12 mois d’absence lors d’une apparition au programme de football du lundi soir de Sky plus tôt cette semaine – a eu des discussions avec au moins un autre club au cours des dernières semaines.

Il est également affirmé que la nomination de Pochettino attirerait un «soutien significatif» de l’intérieur du vestiaire d’Old Trafford.

West Brom pourrait remplacer Bilic par Bowyer

(Stock en hausse: Lee Bowyer attend toujours une offre de contrat malgré son travail impressionnant chez Charlton / .)

Une histoire inquiétante pour les fans de Charlton ce matin.

Le Mirror rapporte que West Brom pourrait faire un coup surprise pour le patron d’Addicks Lee Bowyer si le club continue de se débattre sous Slaven Bilic.

Les Baggies sont actuellement 18e de la Premier League et n’ont pas encore remporté de match depuis leur promotion, alors qu’il y a des suggestions d’une relation de plus en plus difficile entre Bilic et le conseil d’administration du club.

Pendant ce temps, Bowyer a aidé à rajeunir Charlton pour rebondir après sa relégation au championnat, les guidant vers six victoires consécutives et une troisième place en Ligue 1.

Un nouvel espoir pour Man United à la poursuite de Sancho?

(. via .)

Avec toute l’incertitude qui règne sur leur situation managériale, Manchester United vient-il de recevoir un coup de pouce dans sa poursuite de longue date de l’attaquant anglais Jadon Sancho?

S’adressant à Bild, le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a suggéré qu’il y avait une «limite» à la durée pendant laquelle ils pourraient repousser les avances de leurs plus grandes stars alors que tous les clubs à travers l’Europe font face aux pertes financières associées à la pandémie actuelle de Covid-19.

«Nous aurions pu effectuer un transfert important et précieux cet été, c’est bien connu», a-t-il déclaré. “Mais nous sommes heureux que cela ne soit pas arrivé.

«Bien sûr, nous mettrons à nouveau en œuvre des transferts à l’avenir, car Covid nous rejette clairement. Même les plus grands clubs ressentent les effets de la pandémie, que ce soit le Bayern, Barcelone ou le Real Madrid.

«À un moment donné, vous arrivez à la limite de ce dont vous pouvez répondre. Vous pouvez même le voir à Munich en ce moment avec David Alaba comme exemple. “

Liverpool cherche le remplacement de Van Dijk

(.)

En passant à Anfield pendant un moment, il semble qu’il y ait plus d’un candidat dans la course pour remplacer le blessé Virgil van Dijk.

Le magasin allemand Bild affirme que Schalke pourrait être prêt à vendre le défenseur central turc Ozan Kabak pour environ 18 millions de livres sterling en janvier.

Cependant, il est maintenant suggéré que les Reds aient également un œil sur le coéquipier finlandais de Kabak, âgé de 19 ans, à Gelsenkirchen, Malick Thiaw.