À mi-chemin de la période de mi-saison, nous n’avons toujours pas vu de mouvements majeurs de la part des plus grands clubs de la Premier League, beaucoup d’entre eux se concentrant plutôt sur les sortants.

Chelsea incarne cela, après avoir dépensé beaucoup pour une foule de nouvelles stars cet été, et toutes les spéculations d’aujourd’hui portent sur le prêt proposé par Fikayo Tomori à l’AC Milan et sur le fait qu’il inclura ou non une option d’achat, tandis que Danny Drinkwater est se dirigea finalement vers la porte de sortie.

Arsenal est un autre club avec un œil plus attentif sur la porte de sortie que l’entrée pour le moment, avec la possibilité que Mesut Ozil puisse rejoindre Fenerbahce ce mois-ci, tandis que le jeune Folarin Balogun serait en pourparlers avec des prétendants potentiels avec moins de six mois pour courir sur son contrat.

Jurgen Klopp a clairement indiqué qu’il était peu probable que Liverpool signe un défenseur central ce mois-ci malgré les blessures des Reds, mais il y a des rumeurs liant les champions de Premier League à Rodrigo de Paul de l’Udinese en tant que remplaçant potentiel de Georginio Wijnaldum, si le Néerlandais partez gratuitement en été.

Suivez toutes les dernières nouvelles, offres, rumeurs et potins de la période de transfert de janvier avec le blog LIVE de Standard Sport.

Points clés

Mises à jour en direct

Tomori clôture son déménagement à Milan

De nombreuses suggestions ce matin suggèrent que le défenseur de Chelsea Fikayo Tomori est sur le point de rejoindre l’AC Milan en prêt – mais il existe des rapports contradictoires concernant la perspective d’un déménagement permanent.

Frank Lampard a insisté lors de sa conférence de presse hier sur le fait que l’international anglais ne serait autorisé à partir que temporairement.

Cependant, The Guardian rapporte que Milan ne conclura l’accord que s’il comprend une option d’achat pour environ 26 millions de livres sterling.

1610749666

Fergie: Pourquoi Man Utd n’a pas signé Jordan Henderson

Jordan Henderson a conduit Liverpool à la gloire en tant que capitaine au cours des dernières années – mais tout aurait pu être si différent si Sir Alex Ferguson n’avait pas manqué l’occasion de l’amener à Manchester United depuis Sunderland.

S’exprimant dans le cadre du panel ‘A Team Talk With Legends’ au profit de Sports United Against Dementia et de l’association caritative de la League Managers Association In The Game ce soir, Ferguson a déclaré: “Nous étions prêts à faire une offre pour Jordan Henderson à Sunderland. J’ai parlé à Steve Bruce. et il adorait le gars.

«Et puis notre service médical a dit qu’ils n’étaient pas satisfaits de son style de course – il pourrait être du genre à avoir des blessures.

“Je dois dire que c’était une de mes tâches de gestion pour m’assurer que le joueur soit toujours disponible. Si vous signez un joueur et qu’il n’est pas disponible pour vous, c’est une perte de temps, c’est donc ce que je dois faire valoir. Jordan.

“Nous l’aimions en tant que joueur et il a prouvé que maintenant, il a été fantastique et toutes les histoires que l’on me raconte me disent que j’ai raté une très bonne personne.”

1610748673

Meyer quitte le palais

Crystal Palace a confirmé que Max Meyer avait quitté le club par consentement mutuel.

Le milieu de terrain allemand a fait 56 apparitions pour Palace depuis sa signature en 2018, mais a été autorisé à partir pour trouver un nouveau club.

1610728185

Affaire faite!

L’Atletico Madrid a confirmé la signature de Moussa Dembele de Lyon.

1610722354

Un “ super-agent ” impliqué dans le déménagement d’Arsenal à Solomon

Football: Londres affirme que le super agent Pini Zahavi est en pourparlers avec Arsenal pour négocier un accord pour l’international israélien Manor Solomon.

Le Guardian a rapporté plus tôt cette semaine qu’Arsenal souhaitait un transfert estival pour l’ailier du Shakhtar Donetsk, qui a impressionné en Ligue des champions pour l’équipe ukrainienne.

1610719893

Guardiola: Garcia pourrait partir ce mois-ci

Pep Guardiola admet que le défenseur Eric Garcia pourrait quitter Manchester City ce mois-ci.

Garcia, qui en est à la dernière année de son contrat au stade Etihad, a été fortement lié à un retour au club d’enfance de Barcelone à l’expiration de son contrat.

L’Espagnol de 20 ans a maintenant le droit de parler avec d’autres clubs et il y a eu des suggestions que le Barça pourrait même faire pour conclure un accord ce mois-ci.

Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait arriver, Guardiola a déclaré: “J’espère que non, mais peut-être que les gens de Barcelone en savent plus que moi. Je ne sais pas ce qui va se passer mais peut-être que cela va arriver.”

1610717710

Officiel: Rooney nommé directeur permanent du Derby

Wayne a le meilleur poste!

1610716194

Lampard: Tomori ne peut être prêté que

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, insiste sur le fait que Fikayo Tomori ne sera autorisé à quitter le club qu’en prêt ce mois-ci, malgré les intérêts de l’AC Milan.

Les géants italiens sont en pourparlers sur la perspective d’amener l’international anglais au service A, mais des rapports dans la presse locale ont suggéré qu’un accord permanent pourrait être envisagé.

Cependant, Lampard a déclaré: «Il a absolument un avenir à long terme dans ce club et nous verrons si et quand il sera prêté.

«Il y a un plan à long terme pour Fikayo dans ma tête concernant sa carrière ici. Et s’il part en prêt, ce sera pour améliorer son développement personnel, espérons-le, aider l’équipe dans laquelle il va et revenir en tant que meilleur joueur.

(REUTERS) 1610712805

United rejoint la course du riz

Manchester United est prêt à affronter Chelsea dans la course pour recruter la star de West Ham, Declan Rice, selon ESPN.

L’international anglais a été fortement lié à un retour à Chelsea, le club qu’il a quitté à l’adolescence, mais il semble que United pourrait entrer dans la mêlée cet été.

Le rapport affirme que West Ham espère toujours que son prix demandé de 70 millions de livres sterling éloignera les prétendants potentiels.

1610707883

Concours West Ham face Dia

West Ham doit faire face à une concurrence considérable s’il veut poursuivre l’attaquant du Stade de Reims Boulaye Dia ce mois-ci, rapporte Jack Rosser.

L’attaquant, qui compte 12 buts en 17 matches de Ligue 1 cette saison, serait disponible pour environ 15 millions de livres sterling ce mois-ci alors que West Ham cherche à remplacer Sébastien Haller, qui a rejoint l’Ajax pour 20 millions de livres sterling.

Dia est l’un des nombreux objectifs envisagés par West Ham et on ne sait toujours pas si une signature sera signée ce mois-ci. S’ils doivent déménager pour Dia, cependant, des sources en France affirment que le joueur de 24 ans est “très demandé” pendant cette fenêtre.