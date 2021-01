W

Revenez à notre couverture EN DIRECT de toutes les dernières nouvelles de transfert, offres, potins et rumeurs avec la fenêtre de janvier à quelques jours.

Liverpool terminera 2020 comme il en a dépensé la majeure partie: en tête du classement de la Premier League. Cependant, Manchester United a trois points de retard sur les champions avec un match en cours, et un défi potentiel pour le titre pourrait les inciter à la vie en janvier.

Amad Diallo est prêt à achever son changement d’Atalanta pour offrir une morsure à droite de l’attaque, tandis que The Sun rapporte que Max Aarons est sur la liste de souhaits de United – mais ils devront peut-être attendre jusqu’en janvier pour signer l’arrière latéral de Norwich.

Jadon Sancho était la cible n ° 1 de United cet été, mais le rater alors était toujours susceptible d’attirer plus de prétendants – et Chelsea serait maintenant de retour dans la course pour la star du Borussia Dortmund.

Quant à Arsenal, Sead Kolasinac a rejoint Schalke en prêt, tandis que le meneur de jeu du Real Madrid Isco a été lié à un prêt – et le jeune défenseur de Hertha Berlin, Omar Rekik, pourrait être en route pour le nord de Londres.

De retour à Liverpool, les Wolves pourraient remplacer Gini Wijnaldum de Liverpool, qui est un agent libre l’été prochain, tandis que les Reds se seraient précipités pour battre United contre la starlette du Celta Vigo Stefan Bajcetic.

Pendant ce temps, la saga Lionel Messi se poursuit avec des rapports en Espagne suggérant qu’il restera à Barcelone jusqu’en 2023 avant de déménager aux États-Unis pour élever ses enfants – oh, et aussi jouer pour l’Inter Miami de David Beckham.

Mises à jour en direct

Kolasinac fait ses adieux à Arsenal … pour l’instant

Est-ce le dernier que nous ayons vu de Sead Kolasinac dans un maillot d’Arsenal?

Son contrat actuel avec les Gunners durera jusqu’à l’été 2022 …

Pennington quitte Everton en prêt

Nouvelles d’une sortie confirmée de Goodison Park.

Everton a confirmé que le défenseur Matthew Pennington rejoindrait la formation de la Ligue 1 Shrewsbury Town en prêt pour le reste de la saison 2020/21.

Le diplômé de l’académie, âgé de 26 ans, a été limité à des apparitions en Premier League 2 pour les Toffees ce trimestre après des périodes de prêt précédentes avec Hull, Ipswich, Leeds, Walsall, Coventry et Tranmere.

Pennington est apparu neuf fois au total pour Everton au niveau senior – marquant dans un derby du Merseyside – mais la dernière de ces sorties a eu lieu en 2017.

Garcia accepte le contrat de Barcelone

Développements moins positifs à Manchester City, qui semble sur le point de perdre Eric Garcia.

Le spécialiste italien des transferts Fabrizio Romano rapporte que le défenseur central espagnol a signé un contrat de cinq ans pour retourner au Camp Nou.

Garcia a moins de six mois restants sur son contrat actuel avec City après avoir rejeté l’offre d’une prolongation et est libre de discuter des conditions avec les prétendants étrangers en janvier.

Il reste à voir s’il devra attendre l’été pour terminer son déménagement au Barca, ou si le club tentera de conclure un accord avec City pour que cela se produise le mois prochain.

Liverpool signe un accord avec Bajcetic

Bonne nouvelle pour Liverpool, qui semble avoir décroché la signature de Stefan Bajcetic.

Selon ., les Reds ont réussi à décrocher et à décrocher la signature du défenseur du Celta Vigo, âgé de 16 ans, avant que le nouveau règlement du Brexit n’entre en jeu.

Bajcetic aurait été lié à un transfert vers son rival Manchester United.

Evans signe un nouvel accord avec Leicester

Jonny Evans a mis fin à toute spéculation sur un départ potentiel de Leicester en signant un nouveau contrat de deux ans et demi au club.

Le défenseur central expérimenté d’Irlande du Nord a mis le stylo sur papier sur une extension qui le maintiendra au King Power Stadium jusqu’à l’été 2023.

«Je suis absolument ravi d’avoir signé. Je suis ravi de m’engager dans le club et ravi que le club se soit engagé envers moi », a déclaré Evans.

«J’adore ça ici depuis le premier jour de mon arrivée. C’est une super ambiance autour de la place et c’est un club avec beaucoup d’ambition.

“Les joueurs sont ambitieux et les signatures qu’ils ont faites au fil des ans, ils ont recruté de jeunes joueurs affamés et cela a été formidable pour moi de venir à côté de cela et d’en faire partie.”

Edu explique la sortie de Kolasinac

Voici ce que le directeur technique d’Arsenal Edu a dit sur le retour de Kolasinac à Schalke, le club avec lequel l’arrière gauche bosniaque a passé six ans avant de partir en transfert libre en 2017 …

“Sead doit jouer régulièrement, nous avons donc décidé ensemble qu’un retour en Allemagne avec Schalke lui serait bénéfique en ce moment.

“Nous resterons en contact étroit avec Sead et lui souhaitons un énorme succès pour le reste de la saison avec Schalke.”

Arsenal souhaite bonne chance à Kolasinac

Voici ce que les Gunners avaient à dire sur Twitter…

Affaire faite! Kolasinac à Schalke

Arsenal a confirmé que Sead Kolasinac avait rejoint Schalke en prêt pour le reste de la saison. Il semble qu’Arsenal ne paie aucun de ses salaires, et avec Schalke disant qu’ils ne paient pas l’intégralité de son salaire, le défenseur a probablement accepté une réduction de salaire pour le football en équipe première.

Man Utd active la clause contractuelle Lingard

Manchester United a déclenché la clause de prolongation d’un an dans le contrat de Jesse Lingard, selon PA.

Lingard n’a fait que deux apparitions pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison, et son contrat devait expirer cet été.

Cependant, United a activé une clause pour conserver Lingard jusqu’en 2022. Il n’est pas rare pour United d’activer ces clauses pour protéger la valeur d’un joueur, cela ne signifie donc pas nécessairement plus de temps de jeu pour Lingard à Old Trafford.

Top-quatre prétendants

Everton, Leicester et Aston Villa rêveront tous d’une place parmi les quatre premiers et de la richesse de la Ligue des champions lorsque Auld Lang Syne sera diffusé dans tout le pays.

Carlo Ancelotti a supervisé un redressement remarquable en 12 mois à Everton et l’ambition croissante les a liés à Isco et au milieu de terrain défavorisé de Tottenham Dele Alli.

Avec une puissance de feu supplémentaire et une plus grande fiabilité du gardien anglais Jordan Pickford sur la liste de souhaits du Nouvel An d’Ancelotti, le patron de Leicester Brendan Rodgers pourrait donner la priorité au milieu de terrain – l’objectif de longue date William Carvalho a été mentionné – tout en restant déterminé à garder son équipe talentueuse ensemble.

Terminer dans le top quatre pourrait être un discours fantaisiste pour Villa, mais le simple fait d’être lié au milieu de terrain uruguayen de l’Inter Milan, Matias Vecino, montre à quel point le club est sous la direction de Dean Smith.