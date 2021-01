Nous sommes dans les derniers jours de la fenêtre de transfert et il semble qu’Arsenal fasse partie des équipes les plus occupées entre maintenant et la date limite.

Les Gunners ont déjà déchargé des joueurs comme Mesut Ozil et Sokratis ce mois-ci et ont prêté le gardien de Brighton Mat Ryan. Nous attendons la confirmation de l’arrivée du prêt de Martin Odegaard du Real Madrid, mais il y a aussi des spéculations selon lesquelles Jordan Amavi de Marseille pourrait venir en renfort à l’arrière gauche.

Pendant ce temps, Chelsea a confirmé hier la nomination de Thomas Tuchel en tant que nouvel entraîneur-chef suite au limogeage de Frank Lampard et l’Allemand prendra en charge son premier match contre les Wolves ce soir.

Ailleurs, West Ham mène la course à Jesse Lingard avec Manchester United prêt à sanctionner une sortie en janvier, tandis que Liverpool battrait United et Tottenham dans la bataille pour débarquer l’ailier du Derby de 16 ans, Kaide Gordon.

On pense que Crystal Palace traque Demarai Gray de Leicester, Sam Allardyce admettant l’intérêt de West Brom pour l’attaquant des Eagles Christian Benteke.

Restez à jour avec toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert de janvier avec le blog LIVE de Standard Sport.

Draxler offert à Arsenal en échange?

Le média français L’Equipe a annoncé que le PSG proposera Arsenal Julian Draxler dans le cadre d’un accord d’échange pour signer Matteo Guendouzi.

Guendouzi est actuellement prêté au Hertha Berlin après avoir chuté dans l’ordre hiérarchique sous Mikel Arteta, mais a impressionné le club de Bundesliga.

Draxler, quant à lui, est un joueur lié à Arsenal depuis ce qui ressemble à une éternité.

Hammers propose un accord avec Benrahma pour signer Lingard

West Ham est prêt à signer tôt pour 25 millions de livres sterling de Said Benrahma pour ouvrir la voie à un prêt pour Jesse Lingard, alors que David Moyes tente de les garder dans la course à l’Europe.

Manchester United a dit à Lingard qu’il pouvait partir ce mois-ci et David Moyes est intéressé à emmener le milieu de terrain à West Ham sur un accord jusqu’à la fin de la saison.

Mais les clubs de Premier League ne sont autorisés que deux joueurs de prêt nationaux dans leur équipe et West Ham a déjà emprunté Benrahma à Brentford et Craig Dawson à Watford.

West Ham a un accord avec Brentford pour signer Benrahma pour 20 millions de livres sterling plus 5 millions de livres supplémentaires à la fin de la saison, mais ils prévoient de le faire pour signer Lingard.

L’agent Mustafi et son père amortissent la discussion de sortie

Le défenseur d’Arsenal Shkodran Mustafi ne prévoit actuellement pas de résilier son contrat prématurément, selon son agent et son père.

L’arrière central est dans les six derniers mois de son contrat à Arsenal et il n’a pas joué depuis le Boxing Day.

Cela a conduit à spéculer que l’Allemand pourrait voir son contrat résilié ce mois-ci, comme ce fut le cas avec Mesut Ozil et Sokratis Papastathopoulos.

L’agent et le père de Mustafi, cependant, ont maintenant versé de l’eau froide là-dessus et n’ont révélé aucune discussion sur cette nature actuellement.

«J’ai également lu hier les rumeurs selon lesquelles Shkodran est sur le point de résilier son contrat. Pour clarifier: il n’y a actuellement aucune discussion sur une résiliation de contrat », a déclaré Kujtim Mustafi à Transfermarkt.

«Le fait est que Shkodran quittera le club au plus tard cet été.»

Tuchel devrait prendre en charge les loups

Thomas Tuchel devrait prendre en charge son premier match en tant qu’entraîneur de Chelsea contre les Wolves demain, écrit James Robson.

L’entraîneur allemand est déjà cru à Londres et devrait être confirmé aujourd’hui comme le successeur de Frank Lampard.

On pense qu’il signera un premier contrat de 18 mois – le menant jusqu’à l’été 2022 – avec l’option d’une année supplémentaire.

La hiérarchie de Chelsea avait identifié Tuchel comme le 11e poste de direction permanent de Roman Abramovich quelque temps avant que Lampard ne soit informé de la décision de résilier son contrat.

Ils voulaient s’assurer qu’il serait en place à temps pour la visite des loups avant de faire l’annonce d’hier.

Cela a été retardé en raison des réglementations sur le Brexit et le Covid-19, mais il est certain qu’il pourra s’asseoir dans l’abri et commencer une nouvelle ère à Stamford Bridge demain.

Le PSG poursuit toujours Dele

L’Athletic affirme que le PSG a refusé trois offres pour Dele Alli de Tottenham ce mois-ci, mais que Mauricio Pochettino espère toujours signer le milieu de terrain.

Pochettino a succédé au futur manager de Chelsea Thomas Tuchel chez les géants de la Ligue 1 et avec Alli en disgrâce à Tottenham sous Jose Mourinho, l’Argentin a été fortement lié à un joueur qui a prospéré sous lui dans le nord de Londres.

Dzeko prêt pour un retour en Premier League?

West Ham fait partie d’un certain nombre de clubs de Premier League liés à une décision d’Edin Dzeko.

L’ancien attaquant de Manchester City serait sur le point de quitter la Roma après s’être brouillé avec le manager du club Paulo Fonseca et Gazzetta Dello Sport disent que les Hammers et Everton sont intéressés.

Odegaard peut donner à Arsenal une nouvelle profondeur

La profondeur de l’équipe d’Arsenal – ou son absence – a été révélée lors de la défaite de samedi en FA Cup contre Southampton, pour laquelle Mikel Arteta avait apporté sept changements.

Les goûts de Willian et Nicolas Pepe n’ont pas saisi leur chance pour impressionner et l’écart entre le XI de premier choix des Gunners et le reste semble se creuser.

Notre journaliste Simon Collings a expliqué pourquoi l’arrivée de Martin Odegaard pourrait commencer à changer cela et vous pouvez lire son article ici.

Éperons liés au déménagement de Di Maria

Le média français L’Equipe a déclaré que Tottenham avait approché la star du PSG, Angel Di Maria, pour un déménagement estival dans le nord de Londres.

L’Argentin devrait être en rupture de contrat à la fin de la saison et est donc libre de négocier avec des clubs étrangers sur un transfert gratuit d’été.

Di Maria a l’expérience de jouer sous Jose Mourinho depuis le temps du couple au Real Madrid.

Arsenal s’apprête à sceller l’accord Odegaard

Une autre histoire que nous nous attendons à terminer le plus tôt possible est le passage de Martin Odegaard du Real Madrid à Arsenal.

Le Norvégien devait hier à Londres Colney pour un examen médical et pour finaliser son transfert de prêt, qui durera jusqu’à la fin de la saison.

Nous aurons toutes les dernières nouvelles à ce sujet tout au long de la matinée.