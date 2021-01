H

Bonjour et bienvenue à la dernière couverture en DIRECT de Standard Sport de la fenêtre de transfert de janvier.

La rumeur se réchauffe vraiment avec le jour de la date limite qui approche de plus en plus à l’horizon, les clubs se disputant ces accords tardifs pour renforcer leurs équipes respectives lors d’une campagne mouvementée.

Arsenal aurait entamé des discussions avec le Real Madrid sur un accord pour Martin Odegaard, bien qu’il semble qu’une décision pour Emi Buendia de Norwich ne soit pas envisageable pour le moment alors que Mesut Ozil attend de terminer son transfert à Fenerbahçe.

Frank Lampard serait confronté au limogeage à Chelsea si les performances et les résultats ne s’améliorent pas immédiatement, tandis que Tottenham serait en train de lorgner Danny Ings alors que l’attaquant réfléchit à une sortie de Southampton.

Les Spurs et West Ham sont tous deux liés à Jesse Lingard, Manchester United apparemment maintenant sur les traces de l’ancien meneur de jeu de Tottenham Christian Eriksen ainsi que de l’adolescent brésilien Gabriel Veron et de Facundo Medina de Lens.

Crystal Palace est sur le point de conclure un accord de prêt de 18 mois pour l’attaquant de Mayence Jean-Philippe Mateta, bien que West Ham semble avoir du mal dans ce département avec des approches pour Gaetan Laborde et Youssef En-Nesyri qui tombent à plat.

Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain a rejoint Barcelone dans la course au défenseur de Manchester City Eric Garcia, les Wolves se rapprochent de Willian Jose de la Real Sociedad et Liverpool tient à Adama Traoré.

Les titres des transferts de jeudi

Arsenal fait approcher OdegaardLampard se bat pour l’avenir de ChelseaBuendia «n’accepte» pas le mouvement des GunnersTottenham veut Ings | Les Spurs recherchent un accord avec Lingaard avec Man United Eye Eriksen

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1611214080

Arsenal fait approcher Odegaard

Arsenal serait désireux de conclure un accord avec Martin Odegaard.

De nombreux rapports – y compris de Sky Sports – affirment que les Gunners ont de nouveau approché le Real Madrid contre le meneur de jeu norvégien, 22 ans.

On dit que Madrid est actuellement en train de «considérer» cette proposition, avec l’espoir qu’Odegaard sera en mesure de quitter Los Blancos en prêt ce mois-ci.

Cependant, il y a beaucoup de concurrence pour le joueur, la Real Sociedad désireuse de décrocher son retour à Anoeta.

(. via .) 1611159508

Lampard a trois matchs pour sauver son travail?

L’écriture est-elle sur le mur pour Frank Lampard? Pas encore tout à fait.

Selon les rapports, Chelsea restera aux côtés de son entraîneur pendant trois autres matchs – ce qui le mènera à la fin du mois de janvier. Un nouvel homme sera-t-il en charge du voyage à Tottenham le 3 février?

1611155619

Arsenal prêt pour Buendia

Une mise à jour sur l’intérêt d’Arsenal pour Emi Buenida de Fabrizio Romano. Avec beaucoup de dépenses effectuées, le moment est-il venu pour Mikel Arteta d’acheter?

Un à surveiller avec la sortie confirmée d’Ozil imminente.

1611155401

Hasenhuttl à Chelsea?

Une friandise intéressante – l’une des nombreuses, bien sûr – de notre précédente séance de questions-réponses à Chelsea avec le correspondant James Robson, interrogé sur les remplacements possibles de Frank Lampard.

“Je sais que le nom de Ralph Hasenhuttl a été mentionné de façon assez visible – et il est difficile de ne pas être impressionné par le travail qu’il a fait à Southampton, mais je pense qu’Abramovich voudrait ce coup immédiat d’un manager de haut niveau. Il a opté pour une approche patiente avec Lampard au cours des 18 derniers mois – j’imagine qu’il veut des résultats tangibles maintenant. “

1611151807

Sokratis: J’ai tout donné pour Arsenal

Sokratis a fait un adieu émotionnel à Arsenal et aux fans du club sur les réseaux sociaux …

«L’un des moments les plus agréables de ma carrière s’est terminé aujourd’hui», a-t-il tweeté.

“Ce fut un honneur de porter le maillot d’Arsenal et je tiens à remercier tous les entraîneurs, coéquipiers, staff et fans du monde entier pour l’amour et le respect qu’ils m’ont témoigné.

“J’ai tout donné pour Arsenal et Arsenal m’a aussi beaucoup donné. Je vous souhaite à tous la meilleure santé et le meilleur succès. Merci.”

1611150430

Quelle est la prochaine étape pour Sokratis?

Sokratis suscite l’intérêt d’un certain nombre de clubs, dont le club de Serie A de Gênes, le géant grec Olympiacos et le club de la Liga Real Betis, écrit Simon Collings.

Il est le dernier joueur qu’Arsenal a cherché à sortir de ses livres cette fenêtre alors qu’Arteta cherche à réduire son équipe gonflée.

Mesut Ozil a également mutuellement résilié son contrat et est sur le point de rejoindre Fenerbahce en Turquie, tandis que Sead Kolasinac a été prêté à l’ancien club Schalke.

William Saliba a également été envoyé en prêt à Nice en Ligue 1.

1611149714

Sokratis est évidemment maintenant ouvert à négocier avec n’importe quel autre club après être devenu un agent libre.

L’international grec a fait 69 apparitions au total après avoir rejoint les Gunners du Borussia Dortmund dans un contrat de 17 millions de livres sterling en 2018, remportant la FA Cup la saison dernière et atteignant la finale de la Ligue Europa 2019.

Cependant, il était tombé dans l’ordre hiérarchique défensif et devait être sans contrat cet été.

“Au nom de Mikel, de nos entraîneurs, de nos joueurs et de tout le monde au club, je voudrais remercier Papa pour sa contribution au club”, a déclaré Edu, directeur technique d’Arsenal.

“Il a été un élément important de notre groupe et a toujours été un professionnel modèle. Les négociations pour mettre fin à son contrat ont été menées en collaboration et nous souhaitons à Papa et à sa famille le meilleur pour l’avenir.”

1611148838

Sokratis quitte Arsenal par consentement mutuel

Sokratis Papastathopoulos a officiellement quitté Arsenal.

Les Gunners ont annoncé dans les dernières minutes que le contrat du défenseur grec – qui devait durer jusqu’à l’été – avait été annulé prématurément par consentement mutuel.

Sokratis a fait 69 apparitions pour Arsenal après avoir rejoint le Borussia Dortmund en 2018, mais a été exclu des équipes de Premier League et Europa League de Mikel Arteta ce trimestre.

1611145881

Le Bayern veut un accord Upamecano

Le Bayern Munich est déterminé à ne pas être battu par les prétendants de la Premier League dans la course à la signature de Dayot Upamecano, selon les rapports.

Chelsea, Liverpool et Manchester United ont tous été liés au talentueux défenseur du RB Leipzig au cours des derniers mois, bien que le Bayern, le champion en titre de Bundesliga, semble déterminé à l’emmener en Bavière.

Selon The Mirror, le Bayern a demandé à être immédiatement averti si un club active la clause de libération d’Upamecano de 37 millions de livres sterling qui devrait devenir active cet été – vraisemblablement avec l’intention de la faire correspondre rapidement.

1611141745

Chelsea réfléchit à un orateur allemand en remplacement de Lampard

Le prochain manager de Chelsea sera probablement un germanophone, a-t-on affirmé.

L’Athletic rapporte que les Blues envisagent la possibilité d’embaucher un entraîneur parlant couramment l’allemand afin d’aider à convaincre la meilleure forme de signatures estivales coûteuses Timo Werner et Kai Havertz – qui ont tous deux flatté de tromper pour la majorité de leurs premières campagnes. dans le football anglais.

Le patron autrichien de Southampton, Ralph Hasenhuttl, pourrait potentiellement être dans le cadre, alors qu’un tel rapport ne peut que renforcer les spéculations selon lesquelles quelqu’un comme Julian Nagelsmann ou Thomas Tuchel de RB Leipzig – récemment limogé par le Paris Saint-Germain – pourrait être en ligne pour remplacer le -pression Frank Lampard.