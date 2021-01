H

Appy New Year et bienvenue à nouveau à notre couverture EN DIRECT des dernières nouvelles de transfert, des offres, des potins et des rumeurs avec la fenêtre de janvier qui devrait ouvrir demain.

Mikel Arteta a laissé entendre que la fenêtre d’Arsenal pourrait être plus axée sur les départs que sur les arrivées alors qu’il cherche à réduire une équipe gonflée, et le transfert de prêt de Sead Kolasinac à Schalke hier devrait être la première de quelques sorties.

En ce qui concerne les signatures potentielles, Julian Brandt du Borussia Dortmund serait sur le radar avec le meneur de jeu du Real Madrid Isco, tandis que le défenseur de 35 millions de livres sterling de l’AS Roma Roger Ibanez serait sur la liste – mais il avait également été lié à Liverpool.

En parlant des champions, il semble qu’ils aient dépassé la date limite du Brexit d’hier soir pour recruter le défenseur de 16 ans Stefan Bajcetic du Celta Vigo. Pendant ce temps, l’avenir de Mo Salah semble assuré à Anfield … mais s’il décide de passer à autre chose, Didi Hamann dit que Jurgen Klopp pourrait faire pire que de se tourner vers Kingsley Coman du Bayern Munich.

Passant à Manchester United, l’arrière latéral de Norwich Max Aarons serait sur leur radar, tandis qu’Amad Diallo rejoindra l’équipe après avoir scellé un transfert d’Atalanta dans la dernière fenêtre. Jadon Sancho était leur principale cible estivale, et même si un mouvement de Janaury serait un choc, n’excluez rien pour l’instant.

Quant à Chelsea? Frank Lampard a dépensé beaucoup en été, mais pourrait être tenté de revenir sur le marché avec le nom de Declan Rice jamais loin des dernières pages.

Suivez toutes les dernières nouvelles sur notre coup de roulement EN DIRECT ci-dessous.

Points clés

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1609546743

Solskjaer s’attend à ce que Diallo rejoigne Man United bientôt

Ole Gunnar Solskjaer s’attend à ce qu’Amad Diallo rejoigne très prochainement Manchester United.

L’été dernier, le jour de la date limite de transfert, il a été annoncé que les Red Devils avaient conclu un accord avec l’équipe de Serie A Atalanta sur l’ailier ivoirien Diallo, qu’ils ont salué avec enthousiasme comme «l’un des jeunes espoirs les plus excitants du football italien».

United a alors déclaré qu’ils avaient gardé un œil sur l’adolescent de moins de 15 ans et que Diallo rejoindrait «à une date ultérieure, sous réserve de conditions médicales, personnelles et d’un permis de travail».

L’accord conclu avec Atalanta valait 41 millions d’euros (36,6 millions de livres sterling), ce qui permettra à United de payer 21 millions d’euros (18,7 millions de livres sterling) à l’avance.

“Amad, nous avons eu toute la paperasse, je ne vois aucun obstacle”, a déclaré Solskjaer.

«Nous espérons qu’il sera très bientôt avec nous. Nous sommes très heureux de l’accueillir. Il aura besoin de temps pour se développer.

Cependant, Solskjaer ne semble pas désespéré de nouvelles signatures dans un avenir immédiat, ajoutant: “A part cela, je ne pense pas trop à janvier.”

1609513036

Hodgson calme sur l’avenir de Zaha

Le patron de Crystal Palace, Roy Hodgson, n’est pas préoccupé par une nouvelle spéculation sur l’avenir de Wilfried Zaha.

Zaha a marqué huit buts en 14 matchs pour les Eagles cette saison, le PSG et l’AC Milan étant les derniers clubs à être liés à un transfert important pour le joueur de 28 ans.

Hodgson a déclaré: «Il y a eu tellement de spéculations concernant Wilf au fil des ans que j’ai tendance à laisser ces préoccupations disparaître, comme c’est souvent le cas.

“Wilf est bon et cela ne me surprend pas qu’il y ait des clubs qui voudraient le signer, mais beaucoup de choses doivent être mises en place avant qu’un joueur ne quitte un club.

“Je suis juste heureux au moment où Wilf joue comme il est, affichant sa discipline, sa concentration et sa passion pour le football et le club, et à moins que l’on ne me donne une raison de penser autrement, je m’attends à ce que cela continue. “

1609509398

Mourinho: la signature des Spurs serait une “ grande surprise ”

Tottenham a fait de bonnes affaires cet été – mais Jose Mourinho a averti les fans des Spurs de ne rien attendre ce mois-ci.

«Je ne m’attends pas, non», dit-il. «Les temps ne sont pas faciles. Le club a fait un gros effort cet été pour essayer de constituer une bonne équipe.

“Honnêtement, si quelque chose de bien nous arrivait, ce serait une grande surprise pour moi. Je ne me sens pas le droit de demander quelque chose.”

1609506273

Loups à la recherche de signatures

Nuno Espirito Santo insiste sur le fait que les loups sont prêts à faire leur marque dans la fenêtre de transfert.

Nuno veut un nouvel attaquant sans date de retour pour Raul Jimenez après que l’attaquant s’est fracturé le crâne en novembre.

Les loups ont été liés à Diego Costa après sa libération par l’Atletico Madrid cette semaine et le patron Nuno pense que le moment est venu de se renforcer.

“Nous devons nous asseoir, planifier et c’est une bonne chance de rééquilibrer notre équipe. Nous sommes prêts à prendre des décisions à ce sujet”, a-t-il déclaré.

1609500993

Affaire faite! Zinckernagel à Watford confirmé

Watford a commencé l’année avec une nouvelle signature.

Les Hornets ont recruté l’ailier danois Philip Zinckernagel sur un transfert gratuit des champions norvégiens Bodo / Glimt. Le joueur de 26 ans a conclu un contrat de cinq ans et demi à Vicarage Road.

Zinckernagel rejoindra officiellement Watford lorsque la fenêtre de transfert ouvrira le 2 janvier et il pourrait faire ses débuts lors du match nul de la FA Cup à Manchester United le 9 janvier.

1609499028

Grealish reçoit un prix de 100 millions de livres sterling au milieu de l’intérêt de Man Utd

La décision de Manchester United de ne pas signer Jack Grealish pour environ 80 millions de livres sterling pendant la période estivale pourrait s’avérer coûteuse à plus d’un titre.

Le Mail rapporte que United reste intéressé par la signature du capitaine d’Aston Villa … mais il coûtera désormais environ 100 millions de livres sterling. Suite à sa superbe forme pour Villa et à sa percée en équipe nationale d’Angleterre, son coût n’a fait qu’augmenter.

Un prix de 100 millions de livres sterling exclurait effectivement toutes les équipes d’Europe, et il est peu probable que Villa vende à leur homme vedette avec une qualification en Ligue des champions une véritable possibilité cette saison – mais une guerre d’enchères post-euros cet été pourrait être envisagée.

1609498666

Poch pourrait attaquer les Spurs pour Lloris

Alors que Mauricio Pochettino est sur le point de conclure enfin un accord pour prendre le relais du Paris Saint-Germain, Tottenham pourrait faire face à un combat pour empêcher Hugo Lloris de se rapprocher de son ancien manager dans la capitale française.

Pochettino pourrait tenter d’attaquer les Spurs pour Lloris et Dele Alli alors qu’il cible de nouvelles recrues potentielles au Parc des Princes.

Lloris, qui a encore un an sur son contrat actuel à Tottenham, est considéré comme un remplaçant possible du gardien de but du PSG Keylor Navas et Pochettino pourrait chercher à retrouver le joueur de 34 ans.

1609496089

Coman pour Salah?

Avec Liverpool actuellement en tête de la Premier League, Mo Salah semble avoir peu de raisons de quitter Anfield. Pourtant, il y a des suggestions que l’Égyptien pourrait être tenté par un passage en Espagne, le Real Madrid et Barcelone ayant besoin de buts.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool, Didi Hamann, pense que Kingsley Coman du Bayern Munich pourrait être une bonne alternative si Salah partait, disant au Stadium Astro: «Si un joueur veut partir, vous devez le laisser partir. Si [Salah] a l’envie de partir, il est probable qu’il le fera cet été.

«Il y a des talents fantastiques en Allemagne et en France. Je pense qu’ils auront une liste.

Hamann a ajouté: «Si Salah devait bouger, s’il veut y aller, c’est fort probable, cela aura un effet d’entraînement. Liverpool devra acheter quelqu’un. Qui qu’ils signent, cette équipe devra acheter un remplaçant. Les choses arrivent rapidement. »

1609493469

Brandt à Arsenal?

Ce n’est un secret pour personne qu’Arsenal veut plus de créativité – même avec Mesut Ozil banni dans sa salle avant pour tweeter en direct des matchs.

(.)

Le meneur de jeu de Dortmund Julian Brandt est un joueur intelligent et pourrait être sur le radar d’Arsenal.

Selon Sport Witness, Arsenal a repéré le joueur de 24 ans – et l’équipe de Mikel Arteta aurait discuté “activement” de son arrivée dans le vestiaire.

Il est peu probable que Dortmund veuille vendre en janvier, mais c’est certainement à surveiller …

1609493079

Quand s’ouvre la fenêtre de transfert de janvier?

Cela semble être une question idiote étant donné que nous sommes le 1er janvier… mais la fenêtre de transfert de janvier ouvre officiellement le 2 janvier. Il est peu probable que d’énormes mouvements soient faits aujourd’hui, mais les clubs seront occupés à rechercher de bonnes affaires dans un marché difficile.