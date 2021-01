Les clubs de Premier League sont maintenant prêts à se lancer dans toute activité de mi-saison et de nombreux chercheurs chercheront à renforcer leurs équipes au milieu de l’une des campagnes les plus compétitives depuis des années.

Manchester United a égalisé les points avec les leaders de la Ligue, Liverpool. Alors qu’Ole Gunnar Solskjaer est satisfait de son équipe, la signature d’été Amad Diallo est sur le point de rejoindre l’équipe des Red Devils, Jadon Sancho est toujours une cible, tandis que les rapports d’un mouvement pour Jack Grealish ne disparaîtront pas – même si l’Aston Le capitaine de la villa coûterait 100 millions de livres sterling.

Quant à Arsenal, le mois de janvier semble davantage être celui de Mikel Arteta qui coupe son équipe plutôt que de l’ajouter, l’avenir de Mesut Ozil étant une préoccupation majeure. Pourtant, les Gunners ont été liés au meneur de jeu du Real Madrid Isco, au défenseur de l’AS Roma Roger Ibanez et plus encore – alors n’excluez rien pour l’instant.

Chelsea, rivale d’Arsenal à Londres, a l’argent à dépenser malgré plus de 200 millions de livres sterling d’arrivées estivales, et le gardien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma – disponible gratuitement cet été – pourrait être une cible surprise.

Liverpool regarde les défenseurs avec Sven Botman de Lille une possibilité, tandis que Jose Mourinho dit que toute arrivée à Tottenham serait une “grande surprise” … mais est-ce un écran de fumée du patron des Spurs? Pendant ce temps, Dele Alli est peut-être en route pour le PSG avec Mauricio Pochettino confirmé comme nouvel entraîneur-chef.

Lampard: Havertz viendra bien après un démarrage lent

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, a soutenu la star allemande Kai Havertz pour réussir malgré un début de saison lent.

Havertz était une signature de 70 millions de livres sterling de Bayer Leverkusen l’été dernier, mais son adaptation a été durement touchée par les effets d’un grave épisode de coronavirus.

“Kai a passé cinq jours de travail avec nous avant de jouer pour la première fois et ce n’est tout simplement pas bénéfique pour un joueur de n’importe quelle ligue, encore moins lorsque vous arrivez dans la ligue la plus rapide et la plus physique du monde”, a déclaré Lampard.

«Juste au moment où Kai acceptait cela – et vous avez vu de très bonnes performances de sa part – il a eu Covid et il l’a eu assez sévèrement.

“Il a certainement eu un peu de retombées de cela physiquement. Nous le savons et essayons de l’aider à faire face à cela. Les attentes autour de lui … vous devez mettre le contexte dans l’histoire.

«Le talent de Kai est incontestable et je le vois tous les jours. Lui donner le temps de s’adapter à la Premier League et à notre équipe est crucial.

1609664406

Caicedo à Manchester United

L’expert des transferts Fabrizio Romano a déclaré que Manchester United déciderait “ dans les prochains jours ” de signer le milieu de terrain équatorien Moises Caicedo.

Le joueur de 19 ans joue actuellement pour Independiente del Valle dans son pays natal et le rapport affirme qu’il n’y aurait aucun problème à conclure un accord entre les deux clubs si United tentait de faire passer l’accord ce mois-ci.

1609616794

Atalanta veut garder Diallo en prêt

Une mise à jour intéressante sur la saga Amad Diallo à Manchester United.

Selon le spécialiste italien des transferts Fabrizio Romano, l’entraîneur-chef de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, a déclaré à la presse plus tôt dans la journée que le club travaillait sur un accord pour garder l’ailier ivoirien adolescent en prêt jusqu’à l’été.

Cependant, United voudrait amener Diallo à Old Trafford ce mois-ci, le joueur lui-même souhaitant également faire le déplacement.

1609601299

Dele Alli en route pour Paris?

Ainsi, avec Pochettino sur le siège du PSG, Dele Alli sera probablement l’une de ses cibles clés. Il est plus probable que Dele quittera Tottenham avec un prêt ce mois-ci, mais si Jose Mourinho souhaite lever des fonds pour se renforcer ailleurs, une vente pourrait être envisagée.

1609600380

Affaire faite! Poch au PSG confirmé

C’est officiel – le PSG a annoncé que Mauricio Pochettino était son nouvel entraîneur.

1609586644

Sancho de retour sur le radar de United?

Manchester United a essayé et échoué de faire décrocher Jadon Sancho du Borussia Dortmund l’été dernier, le prix demandé de 108 millions de livres sterling de l’ailier anglais étant trop élevé pour les Red Devils.

Cependant, 90min.com rapporte que United est convaincu de pouvoir signer Sancho pour beaucoup moins cher en 2021 – en particulier après son lent début de saison. On dit que Sancho est toujours désireux de bouger, tandis que l’impact continu de la pandémie de coronavirus sur les finances du football signifie que tout accord potentiel pourrait être conclu pour un chiffre plus petit – sinon maintenant, alors en été.

1609583679

Moyes n’exclut pas les signatures

David Moyes n’a pas exclu de plonger dans le marché des transferts de janvier, mais il est plus que satisfait de la façon dont West Ham joue après sa victoire 1-0 à Everton.

“Je pense que si les bonnes choses étaient là, nous essayerions, mais nous sommes très conscients qu’il n’y a pas eu d’argent provenant du club, donc tout le monde devrait savoir qu’il n’y a pas d’argent pour conclure des accords”, a-t-il déclaré.

«Nous ne sommes pas encore prêts à rivaliser avec les meilleurs garçons mais nous faisons un bon spectacle quand nous les affrontons. Nous nous rapprochons.

“Nous sommes allés à Goodison et avons obtenu un résultat, qui montre à quel point les joueurs jouent. Je ne pourrais pas assez féliciter les joueurs, ayant à jouer leur troisième match en six jours. Ils ont fait un travail incroyable et le niveau de leur forme physique. et le professionnalisme pour être dans les meilleures conditions est un grand honneur pour eux.

“Nous avons ajouté à l’équipe et ces joueurs contribuent. S’ils ne contribuent pas, ils sont laissés de côté, mais lorsqu’ils arrivent, ils apportent des contributions.”

1609582209

Botman à Liverpool «confirmé» par Fonte?

L’ancien défenseur de West Ham et de Southampton, Jose Fonte, a vu un partenaire de l’arrière central passer en Premier League en 2020 alors que Gabriel quittait Lille pour Arsenal, et un autre pourrait également se rendre en Angleterre.

Sven Botman a été lié à Liverpool étant donné les blessures défensives des Reds, et Squawka a publié une photo de Botman sur Instagram avec le message: «Fonte pourrait bientôt perdre un autre partenaire de l’arrière central en Premier League.»

Fonte a plongé dans la spéculation en répondant: “Encore un… toujours heureux d’aider.”

Un autre à regarder ce mois-ci…

1609581351

Mise à jour d’Ibanez à Arsenal

Alors que Mikel Arteta est peut-être plus concentré sur l’élimination des joueurs que sur leur signature ce mois-ci, Roger Ibanez est l’un des joueurs qui pourrait figurer sur la liste de souhaits d’Arsenal.

Selon Calciomercato, le Brésilien de 22 ans – qui est sur le point d’achever un déménagement complet de l’Atalanta à l’AS Roma cet été – est une cible pour Arteta, bien que Liverpool serait également intéressé aux côtés du PSG, Leicester, Tottenham. et Everton.

Ce genre d’intérêt pourrait déclencher une guerre d’enchères estivale, ce qui conviendrait à Atalanta – mais pas nécessairement à Arsenal.

1609581159

Van de Beek donne des coups de pied dans les talons

Un joueur de Manchester United qui ne bénéficierait d’aucun déménagement pour Jack Grealish est Donny van de Beek, qui a lutté pour le temps de jeu malgré un calendrier festif chargé. Une sortie en janvier est peu probable, mais on pourrait penser que l’international néerlandais sera sûrement en mouvement l’été prochain s’il ne commence pas à avoir des minutes.