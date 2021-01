Le 2 janvier est arrivé, ce qui signifie que la fenêtre hivernale est officiellement ouverte pour que les clubs de Premier League commencent à faire des mouvements après un début de saison dramatique.

Manchester United a égalisé les points avec Liverpool, leader de la Ligue. Alors qu’Ole Gunnar Solskjaer est satisfait de son équipe, la signature d’été Amad Diallo est sur le point de rejoindre l’équipe des Red Devils, Jadon Sancho est toujours une cible, tandis que les rapports d’un mouvement pour Jack Grealish ne disparaîtront pas – même si l’Aston Le capitaine de la villa coûterait 100 millions de livres sterling.

Quant à Arsenal, le mois de janvier semble davantage être celui de Mikel Arteta qui réduit son équipe plutôt que d’y ajouter, l’avenir de Mesut Ozil étant une préoccupation majeure. Pourtant, les Gunners ont été liés au meneur de jeu du Real Madrid Isco, au défenseur de l’AS Roma Roger Ibanez et plus encore – alors n’excluez rien pour l’instant.

Chelsea, rivale d’Arsenal à Londres, a l’argent à dépenser malgré plus de 200 millions de livres sterling d’arrivées estivales, et le gardien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma – disponible gratuitement cet été – pourrait être une cible surprise.

Liverpool regarde les défenseurs avec Sven Botman de Lille une possibilité, tandis que Jose Mourinho dit que toute arrivée à Tottenham serait une «grande surprise»… mais est-ce un écran de fumée du patron des Spurs?

Suivez toutes les dernières nouvelles, potins et rumeurs du mercato de janvier sur notre blog LIVE.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multiple en Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1609586644

Sancho de retour sur le radar de United?

Manchester United a essayé et échoué de faire décrocher Jadon Sancho du Borussia Dortmund l’été dernier, le prix demandé de 108 millions de livres sterling de l’ailier anglais étant trop élevé pour les Red Devils.

Cependant, 90min.com rapporte que United est convaincu de pouvoir signer Sancho pour beaucoup moins cher en 2021 – en particulier après son lent début de saison. On dit que Sancho est toujours désireux de bouger, tandis que l’impact continu de la pandémie de coronavirus sur les finances du football signifie que tout accord potentiel pourrait être conclu pour un chiffre plus petit – sinon maintenant, alors en été.

1609583679

Moyes n’exclut pas les signatures

David Moyes n’a pas exclu de plonger dans le marché des transferts de janvier, mais il est plus que satisfait de la façon dont West Ham joue après sa victoire 1-0 à Everton.

“Je pense que si les bonnes choses étaient là, nous essayerions, mais nous sommes très conscients qu’il n’y a pas eu d’argent provenant du club, donc tout le monde devrait savoir qu’il n’y a pas d’argent pour conclure des accords”, a-t-il déclaré.

«Nous ne sommes pas encore prêts à rivaliser avec les meilleurs garçons mais nous faisons un bon spectacle quand nous les affrontons. Nous nous rapprochons.

“Nous sommes allés à Goodison et avons obtenu un résultat, qui montre à quel point les joueurs jouent. Je ne pourrais pas assez féliciter les joueurs, ayant à jouer leur troisième match en six jours. Ils ont fait un travail incroyable et le niveau de leur forme physique. et le professionnalisme d’être dans les meilleures conditions est un grand honneur pour eux.

“Nous avons ajouté à l’équipe et ces joueurs contribuent. S’ils ne contribuent pas, ils sont laissés de côté, mais lorsqu’ils viennent, ils apportent des contributions.”

1609582209

Botman à Liverpool «confirmé» par Fonte?

L’ancien défenseur de West Ham et de Southampton, Jose Fonte, a vu un partenaire de l’arrière central passer en Premier League en 2020 alors que Gabriel quittait Lille pour Arsenal, et un autre pourrait également se rendre en Angleterre.

Sven Botman a été lié à Liverpool étant donné les blessures défensives des Reds, et Squawka a publié une photo de Botman sur Instagram avec le message: «Fonte pourrait bientôt perdre un autre partenaire de l’arrière central en Premier League.»

Fonte a plongé dans la spéculation en répondant: “Encore un… toujours heureux d’aider.”

Un autre à regarder ce mois-ci…

1609581351

Mise à jour d’Ibanez à Arsenal

Alors que Mikel Arteta est peut-être plus concentré sur l’élimination des joueurs que sur leur signature ce mois-ci, Roger Ibanez est l’un des joueurs qui pourrait figurer sur la liste de souhaits d’Arsenal.

Selon Calciomercato, le Brésilien de 22 ans – qui est sur le point d’achever un déménagement complet de l’Atalanta à l’AS Roma cet été – est une cible pour Arteta, bien que Liverpool serait également intéressé aux côtés du PSG, Leicester, Tottenham. et Everton.

Ce genre d’intérêt pourrait déclencher une guerre d’enchères estivale, ce qui conviendrait à Atalanta – mais pas nécessairement à Arsenal.

1609581159

Van de Beek donne des coups de pied dans les talons

Un joueur de Manchester United qui ne bénéficierait d’aucun déménagement pour Jack Grealish est Donny van de Beek, qui a lutté pour le temps de jeu malgré un calendrier festif chargé. Une sortie en janvier est peu probable, mais on pourrait penser que l’international néerlandais sera sûrement en mouvement l’été prochain s’il ne commence pas à avoir des minutes.

1609581076

Grealish à Man Utd?

Jack Grealish a impressionné pour Aston Villa à Old Trafford malgré une défaite 2-1 contre Manchester United – et les paroles d’Ole Gunnar Solskjaer avec le milieu de terrain à plein temps ont plongé les fans de United dans une frénésie.

(.)

Solskjaer et Grealish ont été vus en train de plaisanter après le match, bien qu’une chose qui effacerait le sourire du visage du manager de United est le fait que le capitaine de la Villa coûtera probablement environ 100 millions de livres sterling.

Ce prix, et l’importance de Grealish pour Villa, signifient qu’un déménagement estival après les euros est une option plus probable si l’accord se concrétise – mais surveillez cet espace …

1609576121

Donnarumma à Chelsea?

Chelsea a déjà trois gardiens de but compétents dans les livres – Edouard Mendy, Kepa Azpilicueta et Willy Caballero – mais ils pourraient en ajouter un quatrième à Guanluigi Donnarumma, semble-t-il.

Selon plusieurs rapports, Donnarumma de l’AC Milan peut être considéré comme une signature idéale étant donné qu’il est agent libre l’été prochain. Cela signifierait sûrement la fin de la carrière de Kepa à Chelsea …

1609575289

Bonjour et bienvenue sur notre blog de transfert LIVE alors que la fenêtre de janvier s’ouvre officiellement aujourd’hui.

1609546743

Solskjaer s’attend à ce que Diallo rejoigne Man United bientôt

Ole Gunnar Solskjaer s’attend à ce qu’Amad Diallo rejoigne très prochainement Manchester United.

L’été dernier, le jour de la date limite de transfert, il a été annoncé que les Red Devils avaient conclu un accord avec l’équipe de Serie A Atalanta sur l’ailier ivoirien Diallo, qu’ils ont salué avec enthousiasme comme «l’un des jeunes espoirs les plus excitants du football italien».

United a alors déclaré qu’ils avaient gardé un œil sur l’adolescent de moins de 15 ans et que Diallo rejoindrait «à une date ultérieure, sous réserve de conditions médicales, personnelles et d’un permis de travail».

L’accord conclu avec Atalanta valait 41 millions d’euros (36,6 millions de livres sterling), ce qui permettra à United de payer 21 millions d’euros (18,7 millions de livres sterling) à l’avance.

“Amad, nous avons eu toute la paperasse, je ne vois aucun obstacle”, a déclaré Solskjaer.

«Nous espérons qu’il sera très bientôt avec nous. Nous sommes très heureux de l’accueillir. Il aura besoin de temps pour se développer.

Cependant, Solskjaer ne semble pas désespéré de nouvelles signatures dans un avenir immédiat, ajoutant: “A part cela, je ne pense pas trop à janvier.”

1609513036

Hodgson calme sur l’avenir de Zaha

Le patron de Crystal Palace, Roy Hodgson, n’est pas préoccupé par une nouvelle spéculation sur l’avenir de Wilfried Zaha.

Zaha a marqué huit buts en 14 matchs pour les Eagles cette saison, le PSG et l’AC Milan étant les derniers clubs à être liés à un transfert important pour le joueur de 28 ans.

Hodgson a déclaré: «Il y a eu tellement de spéculations concernant Wilf au fil des ans que j’ai tendance à laisser ces préoccupations disparaître, comme c’est souvent le cas.

“Wilf est bon et cela ne me surprend pas qu’il y ait des clubs qui voudraient le signer, mais beaucoup de choses doivent être mises en place avant qu’un joueur ne quitte un club.

“Je suis juste heureux au moment où Wilf joue comme il est, affichant sa discipline, sa concentration et sa passion pour le football et le club, et à moins que l’on ne me donne une raison de penser autrement, je m’attends à ce que cela continue. “