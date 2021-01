Les rumeurs continuent de venir épaisses et rapides alors que nous approchons des dernières étapes de la fenêtre et que les clubs se démènent pour faire des affaires en Premier League et au-delà.

Arsenal se concentre maintenant sur les accords entrants après avoir réduit son équipe gonflée, Martin Odegaard étant maintenant considéré comme “ très proche ” de se joindre au prêt du Real Madrid. Mikel Arteta est également à la recherche d’un autre arrière gauche comme couverture pour Kieran Tierney.

Pendant ce temps, Manchester United et Liverpool seraient tous deux désireux de signer un adolescent très apprécié du Bayern Munich, Jamal Musiala, tandis qu’Ole Gunnar Solskjaer a également un œil sur l’attaquant de Palmeiras Gabriel Veron.

Leicester semble avoir été évincé d’un coup pour l’ancienne star de Tottenham Christian Eriksen, Manchester United, Manchester City et Chelsea recevant tous de mauvaises nouvelles sur le front de Dayot Upamecano.

Dele Alli aurait hâte que les Spurs ne bloquent pas les retrouvailles avec Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, West Ham envisage une autre offre pour Josh King de Bournemouth et Liverpool a également à la fois Nicola Barella de l’Inter Milan et Michael Olise de Reading ce mois-ci.

Arsenal “ proche ” de l’accord Odegaard

Arsenal fait des progrès rapides dans ses tentatives de signer Martin Odegaard, selon les rapports.

Selon la publication espagnole Sport, les Gunners sont désormais «très proches» de signer un contrat de prêt avec le meneur de jeu norvégien, 22 ans.

Odegaard aurait demandé à quitter le Real Madrid ce mois-ci en raison d’un manque de temps de jeu, la Real Sociedad ayant espéré le ramener à Anoeta pour le reste de la saison.

Tomori à Milan a accepté

Le transfert de prêt de Fikayo Tomori à l’AC Milan est désormais accepté, rapporte The Telegraph. Ce sera un «accord conclu» demain.

Leicester examine le prêt d’Eriksen

Leicester est intéressé par un prêt de Christian Eriksen, mais ne veut pas payer l’intégralité de son salaire de 300 000 £ par semaine, rapporte The Telegraph.

Tottenham est également intéressé, mais ne serait pas prêt à assumer l’intégralité de son salaire.

Le Bayern confirme l’intérêt d’Upamecano

Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a confirmé sa volonté de signer Dayot Upamecano du RB Leipzig.

Upamecano a une clause de libération d’une valeur d’environ 45 millions d’euros (40 millions de livres sterling).

“Nous allons, bien sûr, en traiter, non seulement avec ce joueur, mais en principe”, a déclaré Rummenigge à Bild Live.

“À l’époque de Corona, la situation financière est également un facteur important.”

ICYMI: Tomori rejoindra Milan demain

Fikayo Tomori est sur le point de sceller son transfert de prêt à l’AC Milan.

Fabrizio Romano rapporte que le défenseur de Chelsea devrait subir son examen médical en Italie vendredi avant de finaliser l’accord.

Tomori est sur le point de rejoindre les leaders de la Serie A grâce à un accord de prêt jusqu’à la fin de la saison, qui comprend l’option d’un transfert d’été permanent d’une valeur de 30 millions d’euros.

La bataille de Gabriel Veron est lancée

Manchester United et City se battent pour signer le prodige de Palmeiras Gabriel Veron, rapporte la publication espagnole Sport.

Le joueur de 18 ans serait disponible pour 20 millions d’euros (17,8 millions de livres sterling).

Arsenal a également manifesté un intérêt antérieur, tandis qu’Everton a vu une offre de 13,3 millions de livres sterling rejetée.

Cardiff limoge Harris

Cardiff a limogé le manager Neil Harris après une série de six défaites consécutives.

Harris a été nommé en novembre 2019 et quitte Cardiff à la 15e place du Sky Bet Championship, à 13 points des barrages.

Le propriétaire de Cardiff, Vincent Tan, a déclaré au site Web du club: «Je tiens à remercier sincèrement Neil et David (Livermore, directeur adjoint) pour leur travail acharné à Cardiff City.

“Leurs efforts pour nous propulser vers une cinquième place et une position de barrage l’an dernier sont reconnus et appréciés, même si malheureusement nous sommes dans une entreprise axée sur les résultats et nos résultats sur le terrain ces derniers temps et nos progrès cette saison ont été très faibles. .

“En tant que tel, nous n’avons eu d’autre choix que de les décharger de leurs fonctions dans le but d’améliorer les résultats et la position de la ligue avec un changement de manager.”

Mise à jour Ings

Le patron de Southampton, Ralph Hasenhuttl, s’est également entretenu avec les médias cet après-midi et a inévitablement été interrogé sur les rumeurs concernant l’attaquant des Saints Danny Ings.

Les rapports de cette semaine ont déclaré que l’ancien leader de Liverpool Ings – qui intéresserait Tottenham – avait reporté les discussions sur une prolongation de contrat à St Mary’s alors qu’il cherchait à retourner dans un club de la Ligue des champions.

“Tant qu’il n’y aura pas de signature du contrat, un nouveau, (la question) ne s’arrêtera pas je pense”, a déclaré Hasenhuttl.

“Je peux seulement dire que nous voulons qu’il reste ici. Nous avons montré en tant que club que nous voulons qu’il soit ici, définitivement, et il a montré des signaux qu’il veut rester avec nous. Donc, je suis toujours sûr que nous ‘va bien ensemble pour le futur. “

Arteta n’abandonne pas son séjour à Balogun

Pendant ce temps, Arteta n’a pas abandonné l’espoir de garder Folarin Balogun au club.

Le talentueux attaquant adolescent est entré dans les six derniers mois de son contrat à Arsenal et n’a pas encore accepté une prolongation au milieu de l’intérêt de plusieurs clubs étrangers.

“Si quelque chose – concernant sa situation contractuelle avec le club – je voulais juste le convaincre qu’il a un avenir au club, pas lui envoyer le message inverse”, a déclaré Arteta.

«Avant qu’il ne s’entraîne avec la première équipe, nous avons changé cela et il s’est beaucoup entraîné avec nous.

«Il s’améliore chaque jour, il montre une vraie faim et a décidé d’être avec nous. Nous essayons de faire quelque chose parce que nous voulons qu’il reste et que nous devons procéder étape par étape.

«Je pense qu’il a fait de grands pas ces derniers mois, où il ne s’entraînait même pas et ensuite il a eu quelques bons matchs pour nous.

«Donc les étapes sont là dans tous les sens et nous voulons essayer de le garder.»

Arteta: la taille de l’équipe d’Arsenal était “ ingérable ”

Plus de Mikel Arteta maintenant alors qu’il explique comment les sorties de Sokratis, Mesut Ozil et Sead Kolasinac étaient nécessaires pour rendre la taille de l’équipe d’Arsenal gérable …

«Eh bien, nous ne pouvions pas continuer avec 31 joueurs dans l’équipe. C’est ingérable », a-t-il déclaré.

«Lorsque vous devez laisser certains joueurs étrangers de côté, cela rend les choses encore plus difficiles.

«Pendant quelques semaines, ce n’est peut-être pas grave, mais le faire pendant des mois et maintenir la santé, l’ambition et la chimie autour de l’endroit, c’est vraiment compliqué.

«L’un des principaux objectifs était de prendre des décisions sur la manière de compenser cela.

«Pour moi, l’important est que tout le monde se sente impliqué et qu’il ait une chance. Ils se battent tous pour une place, mais ils ont besoin de sentir qu’ils ont la possibilité de jouer lorsqu’ils se produisent.

“Lorsque vous êtes complètement hors de l’équation, il est vraiment difficile de trouver cette motivation.”