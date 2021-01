La fenêtre de mi-saison est maintenant presque à mi-chemin, mais nous n’avons pas encore vu trop de mouvements majeurs alors que les clubs sont aux prises avec l’impact financier de la pandémie de coronavirus.

Les rapports d’aujourd’hui affirment que l’un des grands mouvements ne peut impliquer aucun joueur, avec des suggestions qu’Avram Grant pourrait faire un retour choc à Stamford Bridge pour aider Frank Lampard, tandis que Fikayo Tomori est lié à un prêt à l’AC Milan.

Les affaires d’Arsenal dépendront fortement de toutes les dépenses et, Sead Kolasinac étant déjà parti en prêt, tous les yeux sont rivés sur son ami proche Mesut Ozil, qui semble de plus en plus susceptible de rejoindre Fenerbahce. Mikel Arteta a également déclaré que le club chercherait à remédier à sa situation de gardien de but ce mois-ci.

Pendant ce temps, sur le continent, le Real Madrid planifierait un dégagement de masse afin de libérer des fonds pour signer Kylian Mbappe cet été, tandis que le club actuel du Français, le PSG, serait lié à un transfert pour Sergio Aguero.

Ailleurs, les efforts de West Ham pour amener un remplaçant à Sebastian Haller devraient s’intensifier, mais l’attaquant anglais U21 Eddie Nketiah ne semble plus une option, Arteta ayant confirmé que l’attaquant restera à Arsenal ce mois-ci.

Suivez toutes les dernières nouvelles, offres, rumeurs et potins de la période de transfert de janvier avec le blog LIVE de Standard Sport.

Points clés

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1610529286

Milan veut que Tomori soit prêté

L’AC Milan a rejoint la course pour recruter le défenseur de Chelsea Fikayo Tomori en prêt ce mois-ci, selon The Guardian.

Frank Lampard a déclaré qu’il était prêt à laisser l’international anglais quitter Stamford Bridge temporairement ce mois-ci à la recherche d’un temps de jeu plus régulier.

Plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés, Leeds et Newcastle faisant partie des favoris.

1610528049

Le Real Madrid se prépare pour le transfert de Mbappe

Le média espagnol AS a déclaré que le Real Madrid préparait un gros dégagement estival dans le but de libérer des fonds pour signer la star du PSG Kylian Mbappe.

Le Français est fortement lié à un déménagement dans la capitale espagnole depuis plusieurs années, son compatriote Zinedine Zidane ayant parlé publiquement de son admiration pour l’attaquant à de nombreuses reprises.

Le contrat PSG de Mbappe expire à la fin de la saison prochaine, ce qui signifie que l’équipe de Ligue 1 est susceptible d’encaisser cet été si elle ne peut pas le convaincre de signer un nouvel accord.

Le rapport de l’AS affirme qu’un certain nombre d’acteurs en disgrâce et en prêt doivent être obligés de quitter la porte pour tenter d’équilibrer les comptes. Gareth Bale et Dani Ceballos, en prêt à Tottenham et Arsenal, respectivement, font partie des joueurs mentionnés, tout comme l’ancien jeune de Manchester City Brahim Diaz et le milieu de terrain Isco, qui était lié aux Gunners ce mois-ci. Luka Jovic et Marcelo sont également répertoriés.

(. via .) 1610526239

Arsenal aligné sur Solomon

Arsenal envisage un déménagement estival pour l’ailier du Shakhtar Donetsk Manor Solomon, selon The Guardian.

Le rapport affirme que les Gunners ont repéré le joueur de 21 ans et ont eu des entretiens préliminaires avec le camp du joueur.

L’international israélien a marqué des buts en Ligue des champions contre des joueurs comme Manchester City et le Real Madrid au cours des deux dernières saisons

1610526075

Bonjour et bienvenue à nouveau à la couverture de Standard Sport du mercato de janvier.

Nous aurons toutes les dernières nouvelles et rumeurs tout au long de la journée.

1610480319

Avram Grant de retour à Chelsea?

Maintenant, ce serait spécial… Sky Sports rapporte que Roman Abramovich envisage de demander à Avram Grant de revenir à Chelsea dans le but d’aider Frank Lampard.

Selon Sky, Abramovich pense que l’expérience de Grant pourrait «apporter un soutien inestimable» à Lampard après les récents combats de Chelsea.

1610477136

L’agent d’Ozil travaille sur le déménagement de Fenerbahce

L’agent de Mesut Ozil a révélé qu’il travaillait toujours sur un éventuel déménagement à Fenerbahce et a déclaré qu’il espérait que le déménagement serait convenu ce mois-ci.

Ozil a laissé entendre que Fenerbahce pourrait être sa prochaine destination lors d’une séance de questions-réponses sur Twitter lundi, affirmant qu’il avait grandi en tant que fan des géants turcs.

«Mesut Ozil peut désormais rencontrer n’importe quel club de son choix, signer un contrat. Tout ce qui est le mieux pour Mesut », a déclaré le Dr Erkut Sogut à BEIN. «Mesut ne manque que de la forme physique. Aucune formation ne manque. Mesut est en forme pour le moment.

«Tout le monde sait que Mesut est de Fenerbahce. Il l’a annoncé hier. Mesut n’est pas seulement un joueur de football. Mesut est Fenerbahce. »

1610476280

Les signatures de Man Utd sont improbables

Manchester United a la chance de prendre la tête de la Premier League ce soir – mais vont-ils se renforcer lors de la fenêtre de transfert de janvier? Ole Gunnar Solskjaer a laissé entendre que ce n’était pas probable …

Le manager de United a déclaré lundi: “Je pense que les signatures que nous avons faites cet été ont très bien renforcé l’équipe. De bonnes signatures, de bons personnages, de bons joueurs. Janvier est toujours difficile mais si quelque chose survient auquel vous pensez à long terme, c’est de toute façon un objectif à long terme, c’est un autre scénario.

“Mais peu d’équipes aimeraient perdre leurs joueurs en janvier, donc il est peu probable que quelque chose se produise à l’intérieur. Il y en aura peut-être deux ou trois parce qu’elles méritent de jouer plus au football pour leur propre bien et leur propre carrière.”

1610468201

Affaire faite! Nouveau contrat pour Rob Holding

Un coup de pouce pour Arsenal maintenant que Rob Holding a signé une prolongation de contrat jusqu’en 2024, avec l’option d’une année supplémentaire.

Cela clôt un revirement remarquable pour Holding, qui semblait prêt à quitter les Gunners l’été dernier avant d’impressionner Mikel Arteta.

1610459643

Les clins d’œil ne vont nulle part

Avec cette spéculation aujourd’hui concernant l’avenir de Harry Winks, Mourinho a été interrogé sur le milieu de terrain et était assez sans équivoque.

«Qu’est-ce que j’ai à dire pour arrêter cette conférence? Je l’ai déjà dit, il ne va nulle part », dit-il. «Alors quand je dis qu’il ne va nulle part, que veux-tu que je dise de plus?

“Il a joué les derniers matchs. Il n’a pas joué le dernier [against Marine], a été une décision de laisser jouer d’autres joueurs comme Gedson et des joueurs qui ne jouent pas fondamentalement plusieurs minutes.

«Demain, il est de nouveau sélectionné. Et si quelqu’un parle avec d’autres clubs, mon conseil est de ne pas perdre [waste] votre temps, ne perdez pas votre temps car il ne va nulle part.

(.) 1610458418

Mourinho riposte à l’empannage d’Ozil

Jose Mourinho a riposté à Mesut Ozil suite à l’affirmation de la star d’Arsenal selon laquelle il préférerait prendre sa retraite que de rejoindre Tottenham, en plaisantant: “ Qui a dit que nous nous intéressions à lui? ”

Lors d’une séance de questions-réponses avec les fans sur Twitter mardi soir, on a demandé à Ozil s’il signerait pour Tottenham s’ils étaient le seul club à lui proposer un contrat à la fin de son séjour à Arsenal, ou s’il préférait se retirer du match. .

L’Allemand a répondu: «Question facile. Se retirer!”

Cette réponse a été adressée à Jose Mourinho lors de sa conférence de presse avant le voyage réorganisé des Spurs à Fulham, et les Portugais ont été précis dans sa réponse, demandant: “Qui lui a dit que Tottenham était intéressé à le signer?”

(POOL / . via .)