Bienvenue à la dernière couverture EN DIRECT de Standard Sport de la fenêtre de transfert de janvier alors que la rumeur continue de s’accélérer.

La pandémie de Covid-19 provoque une incertitude financière dans tout le football, bien que les accords devraient toujours se terminer ce mois-ci dans un calendrier implacable en Premier League et ailleurs.

La principale priorité de Resurgent Arsenal semble être de couper une équipe gonflée sous Mikel Arteta, qui dit que l’avenir de Mesut Ozil pourrait être résolu dans les prochains jours. Les Gunners sont à la recherche de renforts au milieu de terrain avec Julian Brandt, Emi Buendia et Yves Bissouma parmi les derniers joueurs liés aux Emirats au milieu de nouveaux doutes sur Folarin Balogun, tandis que le défenseur adolescent Omar Rekik est sur le point d’achever son transfert de Hertha Berlin.

Liverpool se battrait avec le Real Madrid pour la signature du pilier du Bayern Munich David Alaba, tandis que Sergio Ramos serait également vanté pour un déménagement à Anfield avec l’attaquant du Red Bull Salzburg Patson Daka.

Manchester United attend toujours de conclure son accord avec l’ailier de l’Atalanta Amad Diallo alors que Donny van de Beek est invité à envisager son avenir à Old Trafford, tandis que les espoirs de Fikayo Tomori de quitter Chelsea ce mois-ci ont peut-être été ruinés par une blessure à Andreas Christensen.

Tottenham est convaincu d’accepter un nouveau contrat avec Heung-min Son et Manchester City resterait les premiers à signer Lionel Messi.

Pendant ce temps, Sébastien Haller, signature du record de West Ham, se rapproche d’un transfert de 25 millions d’euros au géant néerlandais Ajax alors que l’attaquant de Hammers eye Bournemouth Josh King et l’ancienne star de Southampton Graziano Pelle, avec Robert Snodgrass sur le point de devenir la première signature de Sam Allardyce à West Brom.

Liverpool “ peu susceptible de signer un défenseur central ”

L’Athletic a déclaré que Liverpool ne signera pas de nouveau défenseur central ce mois-ci car il serait “ financièrement irresponsable ”, malgré ses problèmes de blessures.

Les Reds sont courts à l’arrière, avec Virgil van Dijk et Joe Gomez hors de combat et Joel Matip régulièrement en proie à des blessures.

Cependant, Fabinho a admirablement rempli, tandis que les jeunes Nat Phillips et Rhys Williams ont également été appelés et Jordan Henderson a commencé à l’arrière central lors de la défaite à Southampton lundi.

Le rapport affirme que Jurgen Klopp n’est pas intéressé par une solution à court terme, compte tenu de l’excédent qu’il laisserait une fois que Gomez et Van Dijk reviendraient.

1610026518

Arsenal devrait mettre de côté l’intérêt de Buendia

Arsenal semble prêt à suspendre sa poursuite d’Emi Buendia.

Selon The Telegraph, les Gunners sont sur le point de mettre de côté leur intérêt pour le milieu de terrain argentin en raison du refus catégorique de Norwich de vendre ce mois-ci.

Buendia est le joueur vedette d’une équipe canarienne qui est actuellement en tête du championnat alors qu’il cherche à assurer un retour immédiat en Premier League, alors qu’il est sous contrat à Carrow Road jusqu’à l’été 2024.

1610024610

Les loups rappellent Cutrone

Les loups ont renforcé leurs options avancées en rappelant l’homme oublié Patrick Cutrone.

Le joueur de 23 ans avait passé les 12 derniers mois en prêt en Italie avec la Fiorentina, où il a marqué quatre buts et devait rester jusqu’à la fin de la campagne 2020/21.

Cependant, Cutrone a maintenant reçu l’ordre de retourner à Molineux avec Raul Jimenez toujours en train de revenir après cette horrible fracture du crâne subie contre Arsenal.

Cutrone pourrait jouer dès demain soir lorsque les Wolves accueillent Crystal Palace au troisième tour de la FA Cup.

(.) 1610022492

West Ham dernier

Quelques autres informations intéressantes sur West Ham de Jack Rosser de Standard Sport.

Avec des fonds extrêmement serrés au club ce mois-ci, la vente de Sébastien Haller va permettre à David Moyes de revenir sur le marché alors qu’il cherche à renforcer son équipe après un début de saison impressionnant.

West Ham avait été intéressé par un déménagement pour l’attaquant de Bournemouth Josh King pendant la fenêtre estivale, bien que les discussions entre les deux clubs se soient ralenties et que le Norvégien n’a fait que huit apparitions pour les Cherries toute la saison.

Moyes souhaite également recruter un arrière gauche ce mois-ci après la chirurgie du genou d’Arthur Masuaku et a montré de l’intérêt pour Rico Henry de Brentford, bien qu’aucune approche n’ait été faite.

1610019755

Van de Beek dit de discuter de l’avenir de Man United

Restant avec Manchester United, Donny van de Beek a été invité à parler au club de son avenir au milieu des inquiétudes quant à sa place dans l’équipe néerlandaise pour le championnat d’Europe retardé.

Van de Beek n’a fait que deux départs en Premier League pour les Red Devils depuis son arrivée de l’Ajax l’été dernier et n’a à nouveau eu que peu de chance de faire impression hier soir alors qu’il a été présenté comme un remplaçant très tardif lors de la défaite en demi-finale de la Coupe Carabao par Manchester City.

“L’Euro 2020 arrive, il voudra sans aucun doute y être. Peut-être que ce serait bien pour lui de discuter avec le club exactement de ce qu’ils veulent avec lui”, a déclaré De Boer à AD.

«Si la vue sur le temps de jeu ne s’améliore pas, il devra peut-être déclarer qu’il devrait être prêté ou même vendu.

«Il faut avoir de la chance de temps en temps. Bien sûr, cela n’a pas l’air génial maintenant, mais avec une excellente performance, cela peut soudainement changer complètement. “

1610019396

Everton rivalise avec Man United pour Caicedo

Manchester United fait face à une bataille pour signer la starlette équatorienne Moises Caicedo.

Diario Extra au Costa Rica rapporte qu’Everton est entré dans la course pour signer l’adolescent, qui a également été lié à Chelsea ces dernières semaines.

La formation de la MLS Atlanta United serait également en lice pour Caicedo, avec des liens avec United minimisés.

1610018727

Balogun “ proche de signer avec un club étranger ”

Plus de grands développements sur le front de Folarin Balogun. L’Athletic a rapporté ces dernières minutes que le jeune d’Arsenal est sur le point de signer un accord de pré-contrat avec un club étranger, ce qui serait un coup dur pour Mikel Arteta.

Son contrat expirant cet été, Balogun est libre de négocier avec les clubs étrangers un accord pour les rejoindre pour un transfert gratuit cet été.

1610017043

Arteta: Arsenal doit trouver un accord avec l’agent Balogun

Beaucoup de bonnes choses d’Arteta ce matin en fait, y compris les dernières nouvelles sur la situation contractuelle de Folarin Balogun …

“Vous avez besoin de trois parties pour conclure un accord”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait suffisamment de place dans l’équipe d’Arsenal pour que Balogun puisse se développer.

“Bien sûr, le club veut conclure un accord, le manager veut conclure un accord, le joueur veut rester et je ne suis pas sûr de l’agent.”

Pressé de savoir si l’agent de Balogun mettait fin à l’accord, Arteta a répondu: “Non, je ne dis pas qu’il s’arrête. Je dis que nous devons trouver un accord avec lui. Nous négocions avec un agent, avec un joueur. qui veut rester au club et nous devons trouver un accord.

«Je vous dis que nous faisons tout ce que nous pouvons pour le garder ici et j’espère que de l’autre côté, ils font de même et ils défendent les mêmes intérêts, qui est l’intérêt des joueurs, qui est de rester au club de football. et réussir avec nous.

1610015848

Arteta attend bientôt un accord avec Rekik

Arteta a également confirmé qu’il s’attend à ce que des nouvelles sur Omar Rekik soient annoncées «très bientôt».

Le patron des Gunners a déclaré: “Nous l’annoncerons quand nous le pourrons, c’est un jeune talent que nous suivons depuis un moment et qui a un très bel avenir, mais nous donnerons plus de détails quand nous le pourrons.”

Lorsqu’on lui a demandé si l’accord serait confirmé aujourd’hui, Arteta a ajouté: «Je ne sais pas! Très bientôt.”

1610014187

Arteta donne une mise à jour à Ozil

S’adressant à la presse ce matin avant le prochain match d’Arsenal en FA Cup contre Newcastle, le patron des Gunners, Mikel Arteta, a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’avenir de Mesut Ozil soit résolu dans les «prochains jours».

«Je pense que chaque joueur veut jouer au football, c’est pourquoi nous choisissons cette profession et nous avons tellement de chance de faire ce que nous faisons. Pour chaque joueur qui ne joue pas, c’est difficile », a déclaré Arteta.

«Je ne sais pas ce qui va se passer, évidemment maintenant il est libre de négocier avec d’autres clubs. Nous discuterons en interne de la meilleure situation pour lui dans un futur proche, avec le joueur et l’agent, et essayerons de trouver la meilleure solution pour chacun. Si quelque chose est réglé ce mois-ci, c’est parce que c’est bon pour les deux parties – pour Mesut et son avenir et bon pour le club.

«Si tel est le cas, nous avancerons, si ce n’est pas le cas, il continuera ici.

«Il s’est entraîné avec nous, mais il a eu quelques jours (de congé) parce que nous avons décidé de lui donner quelques jours pour quelque chose de personnel. Mais il s’est entraîné avec nous.

«Nous savons que nous avons un joueur vraiment important qui est l’un des joueurs clés de ces dernières saisons pour ce club de football.

«Nous avons dû prendre une décision, je l’ai prise, j’en connaissais les conséquences et je vais maintenant devoir en prendre une autre en janvier et nous mettrons en balance ce qui est bon pour le club, la meilleure chose pour l’équipe. et quelles sont les intentions du joueur et essayez de trouver les bonnes solutions.